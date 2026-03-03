  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»
23

Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»

Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико: своими глазами видел удар коленом в лицо.

Нападающий «Хетафе» Мартин Сатриано высказался об инциденте с Антонио Рюдигером и Диего Рико в 1-м тайме матча с «Реалом».

Во вчерашнем матче 26-го тура Ла Лиги «Хетафе» одержал победу со счетом 1:0.

На 26-й минуте встречи защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил соперника в плечо, а затем в челюсть. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.

«Я своими глазами увидел удар коленом в лицо. Что было дальше, я не знаю», – сказал Сатриано в интервью DAZN.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: El Desmarque
logoХетафе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАнтонио Рюдигер
logoДиего Рико
logoМартин Сатриано
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да все видели. Кроме вар
Ответ fatei4
Да все видели. Кроме вар
Самое печальное, что ВАР тоже видел..
с учетом предыдущей дисквы, за это должна быть красная с дисквой на 12 матчей - реально грязный игрок
Ответ Станислав Л
с учетом предыдущей дисквы, за это должна быть красная с дисквой на 12 матчей - реально грязный игрок
И симулянт, когда его погладил Корреа из АТМ он упал как убитый и Анхеля удалили.
А сам при этом ЯКОБЫ БРУТАЛ
Пусть радуется, что льдом в судью не кидал
Сейчас всплывут невыдуманные истории, в которые невозможно не верить, что Рико оскорбил Рюдигера в расе, а тот сразу наказал его, чтобы УЕФА не пришлось. А там уже извинятся и вернуть 3 очке Реалу.
Главное потом рассказывать о том какой рудигер хороший в жизни. как он соблюдает пост, вон недавно на главной было, что он якобы извинился за винисуса, а по факту это свинский поступок хуже чем скандал с челом из бенфики, лицемеры фцуу
Ничего страшного, сейчас Винисиус обвинит весь Хетафе в расизме, и привет, техническое поражение
Это видели все. Просто один бессовестный кабинетный позор мирового футбола опять проплатил судеек. Но оказался настолько ни на что не способен на футбольном поле, что даже это им не помогло. Не зря Чакыр и кашаи-главные легенды этого клуба как минимум в 21 веке
Да подумаешь, акт физического насилия, никого же не оскорбили на расовой почве, значит всё нормально!
Весь адекватный мир это видел ! Только судьи на ВАРе и сливочные фанаты дурочку включили,остальные все видели эту выходку от Рюдигера,которая заслуживала прямую красную
Даже если рюдигер просто будет избивать соперника в течении минуты, то судьи вместе с вар это не заметят. Рюдигер в каждой игре ведёт себя примерно подобным образом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» не бил пенальти в 2 турах подряд – впервые в этом году, мадридцы проиграли оба матча. До этого было 5 пенальти в 6 играх
3 марта, 08:45
Мастантуоно удалили за слова «гребаный позор» в адрес судьи. Вингеру «Реала» грозит дисквалификация на 2 матча
3 марта, 01:32
Мастантуоно получил прямую красную на 95-й минуте матча с «Хетафе» за слова в адрес судьи. Хейсен и Каррерас не сыграют с «Сельтой» из-за перебора карточек
2 марта, 22:14
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем