Форвард «Хетафе» Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико в 1-м тайме матча с «Реалом»: «Я своими глазами видел удар коленом в лицо»

Сатриано об эпизоде с Рюдигером и Рико: своими глазами видел удар коленом в лицо.

Нападающий «Хетафе» Мартин Сатриано высказался об инциденте с Антонио Рюдигером и Диего Рико в 1-м тайме матча с «Реалом ».

Во вчерашнем матче 26-го тура Ла Лиги «Хетафе » одержал победу со счетом 1:0.

На 26-й минуте встречи защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил соперника в плечо, а затем в челюсть. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, но не зафиксировал нарушения правил.

«Я своими глазами увидел удар коленом в лицо. Что было дальше, я не знаю», – сказал Сатриано в интервью DAZN.