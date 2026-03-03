  • Спортс
  Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»
Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»

Владимир Быстров: арбитров надо к психологу или психиатру отправлять.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал работу судей на матчах 19-го тура Мир РПЛ.

«Думаю, руководителям РФС иногда стоит смотреть в Интернет. Обо всех этих проблемах было сказано еще перед паузой. Каждый раз про это говорится и ничего не сделано.

Скиньтесь на эти системы все. Пусть они работают, чтобы у людей не было никаких мыслей про заговоры. Пенальти ставят там, где фола нет... Надо к психологу или психиатру отправлять арбитров, чтобы немного в себя пришли», – сказал Быстров.

ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору

Проблема судей РПЛ – не в китайских линиях

Может в самой системе судейства проблемы? ВАР, который придуман для того, чтобы исправлять явные и очевидные ошибки судьи, у нас занимается исправлением изначально верных решений.Тут никакие системы не помогут.
«Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»

Это он кому, болельщикам предлагает скинуться?
Ответ funnynerd21
«Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было» Это он кому, болельщикам предлагает скинуться?
Психологам и психиатрам.
Там уже кому надо скинулся судьям
Надо отправить всю систему — на реформу.
Что хотел сказать Володька, непонятно. На какие системы он хочет скинуться, полуавтоматическое определение офсайда? Или какие?
Ответ schwein
Что хотел сказать Володька, непонятно. На какие системы он хочет скинуться, полуавтоматическое определение офсайда? Или какие?
Главное скинуть, а дальше Володька разберётся 🤣
Ответ Аюр Баев
Главное скинуть, а дальше Володька разберётся 🤣
В принципе, звучит как план.
На зону лес валить их надо отправлять , взяточники и игроки на БК
