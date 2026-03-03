Быстров о судействе в РПЛ: «Надо арбитров к психологу или психиатру отправлять, чтобы в себя пришли. Скиньтесь на все эти системы – пусть работают, чтобы мыслей про заговоры не было»

Владимир Быстров: арбитров надо к психологу или психиатру отправлять.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал работу судей на матчах 19-го тура Мир РПЛ.

«Думаю, руководителям РФС иногда стоит смотреть в Интернет. Обо всех этих проблемах было сказано еще перед паузой. Каждый раз про это говорится и ничего не сделано.

Скиньтесь на эти системы все. Пусть они работают, чтобы у людей не было никаких мыслей про заговоры. Пенальти ставят там, где фола нет... Надо к психологу или психиатру отправлять арбитров, чтобы немного в себя пришли», – сказал Быстров.

ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору

Проблема судей РПЛ – не в китайских линиях