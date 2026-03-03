В Англии хотят протестировать систему с тренерскими запросами ВАР-просмотров – будут разрешены две неудачные попытки

Тренерам в Англии могут позволить запрашивать проверку ВАР.

В Англии собираются протестировать систему тренерских запросов ВАР, сообщает The Telegraph.

Командам могут разрешить оспорить решения судьи, но допускается не более двух неудачных апелляций. Похожая система уже используется в других видах спорта, например, в теннисе или американском футболе.

Обсуждение состоялось в субботу на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Наиболее вероятный вариант тестирования, который рассматривает Футбольная ассоциация Англии (FA), предполагает, что ВАР и другие технологии будут применяться для фактических решений – например, при определении офсайда, – но не для субъективных эпизодов, таких как фолы или игра рукой, которые потребуют запроса от тренера.

«Еще одно интересное направление – это то, чему мы можем научиться у других систем, где используют запросы. Например, когда судьи ведут матч как обычно, но у тренера есть возможность запросить повтор.

Чему мы можем научиться из этого? Есть ли элементы, которые стоит рассмотреть для внедрения в будущем? Потому что это меняет динамику, снижает количество вмешательств ВАР и фактически возлагает ответственность на тренера. Думаю, мы продолжим изучать эту модель, тестируя ее в тех частях футбола, которые сейчас в принципе не могут позволить себе полноценный ВАР. Но это не значит, что такая модель не может оказаться правильной для будущего», – сказал генеральный директор FA Марк Буллингем.