77

«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)

«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату сотрудникам.

«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам, тренерам и сотрудникам, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sport Baza.

По информации источника, последней выплатой стал аванс за январь. Причиной задержки зарплат стало то, что «Крылья Советов» по-прежнему не получили бюджетные субсидии.

Напомним, в феврале самарский клуб объявил о погашении долга перед «РТ-Капитал», входящей в структуру «Ростеха», на сумму около 1,1 миллиарда рублей. «Крылья Советов» занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пора заканчивать с гос.финансированием , есть болельщики ,тв показы , билеты на стадион, пусть и живут ,что сами зарабатывают ,думаю как раз на среднеюю зп по региону наскребут
Ответ Rad_1116995172
Пора заканчивать с гос.финансированием , есть болельщики ,тв показы , билеты на стадион, пусть и живут ,что сами зарабатывают ,думаю как раз на среднеюю зп по региону наскребут
Комментарий скрыт
Ответ Rad_1116995172
Пора заканчивать с гос.финансированием , есть болельщики ,тв показы , билеты на стадион, пусть и живут ,что сами зарабатывают ,думаю как раз на среднеюю зп по региону наскребут
Комментарий скрыт
Бубнов в одной передаче лет 10 назад очень хорошо сказал про наш футбол: "Как в коррумпированном обществе может быть не коррумпированный футбол? "
Вы вокруг то оглянитесь, каждый день новости: у того обнаружили 10 миллиардов, у этого 200 квартир и 150 земельных участков, до анекдотов доходит - генерал ответственный за парк патриот при его строительстве построил себе дачу. Ежу понятно, что все клубы имеющие гос. финансирование контролируются своими людьми, что бы распределять гос. деньги себе по карманам. Поэтому и мигрируют одни и те же физруки по командам, а за ними и ручные футболисты от агентов.
Ответ Barmaleika
Бубнов в одной передаче лет 10 назад очень хорошо сказал про наш футбол: "Как в коррумпированном обществе может быть не коррумпированный футбол? " Вы вокруг то оглянитесь, каждый день новости: у того обнаружили 10 миллиардов, у этого 200 квартир и 150 земельных участков, до анекдотов доходит - генерал ответственный за парк патриот при его строительстве построил себе дачу. Ежу понятно, что все клубы имеющие гос. финансирование контролируются своими людьми, что бы распределять гос. деньги себе по карманам. Поэтому и мигрируют одни и те же физруки по командам, а за ними и ручные футболисты от агентов.
интересно кто же это всё допускает ???!!!!!!!!!!!!!!!!!
КАК ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ ???
Ответ catcher69
интересно кто же это всё допускает ???!!!!!!!!!!!!!!!!! КАК ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ ???
Обама снова гадит. Кто же ещё?
это уже живой труп, к сожалению. жалко команду
Ответ Vatikan
это уже живой труп, к сожалению. жалко команду
Комментарий скрыт
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Это тебе Ямаль и Мбаппе рассказали?
А куда Федорищев пропал - все, сдулся?)
Ответ Nils Michael
А куда Федорищев пропал - все, сдулся?)
всех посадил
Ответ Nils Michael
А куда Федорищев пропал - все, сдулся?)
так это как раз результат его трудов так-то.
Платить можно, но зачем?
Фк распил советов пора снова возвращаться в пердив. И желательно, чтоб в этот раз навсегда. Для нищей Самарской Области слишком жирно иметь две команды в РПЛ. Так уж пусть регион представляет только один частный Акрон, чем вот эта пилорама.
В матче с Динамо прослеживалось отсутствие у самарских футболистов азарта и "огонька". Теперь понятно почему.
Ответ Павел Шаповалов_1116131134
В матче с Динамо прослеживалось отсутствие у самарских футболистов азарта и "огонька". Теперь понятно почему.
100 лямов в банке совсем не греют не возжигают искры !!!!!!!!!!!!!!
Ответ catcher69
100 лямов в банке совсем не греют не возжигают искры !!!!!!!!!!!!!!
С вами тяжёло спорить! У вас похоже информаторы во всех банках или в Финмониторинге работаете! 🤣
Погасили одни долги, чтобы теперь иметь задолженности по зарплате. Жаль Крылья
Можно клубу и игрокам заработать на ставках
весь бюджет ушел на погашение долга
