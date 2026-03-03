«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)

«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату сотрудникам.

«Крылья Советов » два месяца не платят зарплату игрокам, тренерам и сотрудникам, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sport Baza.

По информации источника, последней выплатой стал аванс за январь. Причиной задержки зарплат стало то, что «Крылья Советов» по-прежнему не получили бюджетные субсидии.

Напомним, в феврале самарский клуб объявил о погашении долга перед «РТ-Капитал», входящей в структуру «Ростеха», на сумму около 1,1 миллиарда рублей. «Крылья Советов» занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет.