«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам и сотрудникам. Клуб еще не получил бюджетные субсидии (Sport Baza)
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату сотрудникам.
«Крылья Советов» два месяца не платят зарплату игрокам, тренерам и сотрудникам, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Sport Baza.
По информации источника, последней выплатой стал аванс за январь. Причиной задержки зарплат стало то, что «Крылья Советов» по-прежнему не получили бюджетные субсидии.
Напомним, в феврале самарский клуб объявил о погашении долга перед «РТ-Капитал», входящей в структуру «Ростеха», на сумму около 1,1 миллиарда рублей. «Крылья Советов» занимали средства для финансовой поддержки еще в 2011 году, но не выполняли обязательства по погашению долга последние 10 лет.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
77 комментариев
Вы вокруг то оглянитесь, каждый день новости: у того обнаружили 10 миллиардов, у этого 200 квартир и 150 земельных участков, до анекдотов доходит - генерал ответственный за парк патриот при его строительстве построил себе дачу. Ежу понятно, что все клубы имеющие гос. финансирование контролируются своими людьми, что бы распределять гос. деньги себе по карманам. Поэтому и мигрируют одни и те же физруки по командам, а за ними и ручные футболисты от агентов.
КАК ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ ???