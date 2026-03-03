  • Спортс
  Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Сочи» – «Спартак»: «Буланов смотрелся хорошо, игроки его слушались. Ошибся с пенальти на 5-й минуте, эпизод с отменой гола пограничный»
Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Сочи» – «Спартак»: «Буланов смотрелся хорошо, игроки его слушались. Ошибся с пенальти на 5-й минуте, эпизод с отменой гола пограничный»

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче «Сочи» – «Спартак».

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство Евгения Буланова в матче «Сочи» – «Спартак».

Игра 19-го тура Мир РПЛ в понедельник завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

«На пятой минуте Буланов ошибся с 11-метровым в ворота «Сочи» – поторопился и не разобрался в ситуации. ВАР в лице Бобровского правильно сделал, что показал повтор. Угальде дорисовывал падение, этого недостаточно. Он даже не туда крутился, если исходить из того, что его держали за руку. Но арбитра обмануть смог.

На 21-й минуте Буланов самостоятельно и правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за игру рукой Солдатенкова. Рука была поднята вверх и отставлена в сторону.

На 41-й минуте были вопросы по отмене гола «Спартака». Здесь все не так просто, ситуация пограничная. По рекомендациям ФИФА, арбитры поступили правильно. Солари оказался за линией офсайда, дальше он отдал пас в зону, где к мячу стремился Денисов. Того опередил защитник «Сочи» и выбил мяч, однако после выноса мяч снова попал к Солари. Вопрос здесь в том, оказывал ли Денисов давление или защитник «Сочи» выбил мяч контролируемо. Пришел к выводу, что давление все же было. Значит, это не контролируемая игра футболиста «Сочи». Вынос мяча защитником в данном случае не отменяет предыдущей фазы атаки. Арбитры поступили правильно, но момент интересный и пограничный, его точно нужно объяснять клубам.

На 90+9-й минуте случился еще один эпизод. Время истекло еще после показа желтых игрокам за толкания. Можно было дать угловой и все закончить. Но мы в этом туре не ищем легких путей. Буланов дал еще один угловой и пропустил задержку игрока «Сочи» за футболку. После вмешательства ВАР назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Оценку снижать не стал, потому что такое можно не заметить в динамике. И в целом Буланов хорошо смотрелся на поле, игроки его слушались», – сказал Федотов.

Значит, Угальде не туда крутился - отмена правильная. А когда футболку тянут назад, а игрок падает вперёд, то всё нормально, пенку даём. Интересно.
Ответ Абай Ахметкалиев
Значит, Угальде не туда крутился - отмена правильная. А когда футболку тянут назад, а игрок падает вперёд, то всё нормально, пенку даём. Интересно.
ага , а этот которого тянули за футболку прям правильно по направлению упал 🤣🤣🤣 вообще то когда тянут тебя за спиной ты и падать назад должен, а не вперед, или что то не правильноговорю?
Ответ Анастасия Романина
ага , а этот которого тянули за футболку прям правильно по направлению упал 🤣🤣🤣 вообще то когда тянут тебя за спиной ты и падать назад должен, а не вперед, или что то не правильноговорю?
Справедливости ради: тянут назад - сопротивляется - отпускают - падает туда, куда были направлены его усилия, т.е. - вперёд.
Другое дело, что "дорисовка" здесь была куда более явная. "Однозначно неоднозначное" решение судей.
Давно уже понятно, что ВАР привёл не к "помощи судьям", а к нивелированию роли главного судьи.
"Подсказки" ВАР по факту - указание гл.судье изменить своё решение, даже (очень часто) при большой неоднозначности ситуации.
если уж вынос мяча защитником не отменяет предыдущую стадию атаки, то тогда непонятно, что вообще может её отменить
Ответ old_gringo
если уж вынос мяча защитником не отменяет предыдущую стадию атаки, то тогда непонятно, что вообще может её отменить
так можно долго мотать
Судил хорошо…
До пятой минуты…, а потом устал, потерял концентрацию
Ответ Пинающий Достоинства
Судил хорошо… До пятой минуты…, а потом устал, потерял концентрацию
😜🤣👍👍👍
То есть внешне он смотрится хорошо, осталось судить научиться..
Федотов раньше правдорубить пытался, а теперь лижет своим, как и все. Угальде нарисовал, а Солдатенков нет, что ещё скажете?
Сделал две грубые ошибки, но выглядел хорошо. Интересно, для кого хорошо?
Интересный эпизод получается. Литвинов тянет игрока(Солдатенкова) за футболку назад, но тот почему-то падает вперёд, тут пенальти, а Угальде тянут за футболку и он крутится не так как то по мнению арбитра(клоуна🤡) и тут все оказалось чисто 🤔
Накосячил и не раз, конечно, но выглядел-то хорошо? Правда, Федотов?
Ну, вот и ладушки.
В следующем туре за такие нарушения как на Угальде, многие получат пенальти.
Странный "анализ" бывшего судейки... Значит в фоле на Солари спартаковец "дорисоаывал падение и завалился не туда, куда должен был", а при зацепе Литвиновым за майку сочинца тот, якобы не дорисоаывал падение и завалился в нужном направлении... Ну, ну... Да сочинец при падении от воздействия зацепа за майку сзади, и должен бы тогда завалиться назад, а не вперёд. Вот такие у нас " судейки и эксперты "...
Ответ Иван Иванов
Странный "анализ" бывшего судейки... Значит в фоле на Солари спартаковец "дорисоаывал падение и завалился не туда, куда должен был", а при зацепе Литвиновым за майку сочинца тот, якобы не дорисоаывал падение и завалился в нужном направлении... Ну, ну... Да сочинец при падении от воздействия зацепа за майку сзади, и должен бы тогда завалиться назад, а не вперёд. Вот такие у нас " судейки и эксперты "...
Вывод. Эксперт ЯСНО намекает, что нужно УМЕТЬ правильно падать. В Сочи этому, видимо, на тренировках уделяют внимание. Нужно нормально тренировать элемент - Правильное падение в штрафной. По Станиславскому. С заламыванием рук и криком

"Ах, йа упал, упал!
Какие могут быть сомненья!
Сто переломов и трусы испачкал йа!
Карету мне, карету Скорой!
И быстрей!
Литвинов был коварен жудко!
Меня за майку прихватил!
Тем самым ноги мне связал,
Своими путами лихими!
Сатир, ничтожество, дурак!
Меня за платье трогал лапой!
Теперь блин только в монастырь,
Иль под забором быть собакой!
