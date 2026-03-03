Экс-арбитр Федотов о судействе в матче «Сочи» – «Спартак»: «Буланов смотрелся хорошо, игроки его слушались. Ошибся с пенальти на 5-й минуте, эпизод с отменой гола пограничный»
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов проанализировал судейство Евгения Буланова в матче «Сочи» – «Спартак».
Игра 19-го тура Мир РПЛ в понедельник завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.
«На пятой минуте Буланов ошибся с 11-метровым в ворота «Сочи» – поторопился и не разобрался в ситуации. ВАР в лице Бобровского правильно сделал, что показал повтор. Угальде дорисовывал падение, этого недостаточно. Он даже не туда крутился, если исходить из того, что его держали за руку. Но арбитра обмануть смог.
На 21-й минуте Буланов самостоятельно и правильно назначил 11-метровый в ворота «Сочи» за игру рукой Солдатенкова. Рука была поднята вверх и отставлена в сторону.
На 41-й минуте были вопросы по отмене гола «Спартака». Здесь все не так просто, ситуация пограничная. По рекомендациям ФИФА, арбитры поступили правильно. Солари оказался за линией офсайда, дальше он отдал пас в зону, где к мячу стремился Денисов. Того опередил защитник «Сочи» и выбил мяч, однако после выноса мяч снова попал к Солари. Вопрос здесь в том, оказывал ли Денисов давление или защитник «Сочи» выбил мяч контролируемо. Пришел к выводу, что давление все же было. Значит, это не контролируемая игра футболиста «Сочи». Вынос мяча защитником в данном случае не отменяет предыдущей фазы атаки. Арбитры поступили правильно, но момент интересный и пограничный, его точно нужно объяснять клубам.
На 90+9-й минуте случился еще один эпизод. Время истекло еще после показа желтых игрокам за толкания. Можно было дать угловой и все закончить. Но мы в этом туре не ищем легких путей. Буланов дал еще один угловой и пропустил задержку игрока «Сочи» за футболку. После вмешательства ВАР назначил 11-метровый в ворота «Спартака». Оценку снижать не стал, потому что такое можно не заметить в динамике. И в целом Буланов хорошо смотрелся на поле, игроки его слушались», – сказал Федотов.
Другое дело, что "дорисовка" здесь была куда более явная. "Однозначно неоднозначное" решение судей.
Давно уже понятно, что ВАР привёл не к "помощи судьям", а к нивелированию роли главного судьи.
"Подсказки" ВАР по факту - указание гл.судье изменить своё решение, даже (очень часто) при большой неоднозначности ситуации.
