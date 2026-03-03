2

Сперцян о «Краснодаре»: «Завоевать два трофея реально. Скамейки на все хватит»

Сперцян о «Краснодаре»: завоевать два трофея реально.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что команда может побороться и за Мир РПЛ, и за Фонбет Кубок России в этом сезоне. 

Как смотришь на перспективы команды весной? Конкуренты усилились.

– Все зависит только от нас. Будем смотреть на себя и свою игру. Выжимать максимум, как это было в прошлом году. Так будет и сейчас.

Чувствуется, что защитить титул сложнее, чем завоевать его?

– Думаю, что да. Защитить титул всегда сложнее.

Есть мнение, что «Краснодар» не хватит на два турнира. Можешь что‑то ответить на это?

– У кого такое мнение? Я при чем здесь? Завоевать два трофея реально.

Длины скамейки хватит?

– Хватит. На все хватит, – сказал Сперцян. 

«Краснодар» с 43 очками лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ. В Кубке России команда в полуфинале Пути РПЛ сыграет с ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
🔥Красавчик Эдуард, профессионал до мозга
