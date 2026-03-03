Лапорта о камбэке с «Атлетико» после 0:4: «Я верю в это, как и все в «Барсе». У нас способная и мотивированная команда»
Лапорта об ответном матче с «Атлетико»: камбэк «Барсы» возможен.
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вновь баллотирующийся на этот пост, верит, что каталонцы выйдут в финал Кубка Испании.
Сегодня «Барселона» примет «Атлетико» в ответном полуфинальном матче турнира. В первой игре сине-гранатовые проиграли со счетом 0:4.
«Я верю в камбэк, как и все в «Барсе». Это возможно, и все фанаты «Барсы» настроены на это. У нас способная и мотивированная команда, которая сделает это.
Это молодая, раскованная команда, я знаю, в каком они настроении, и это лучший способ справиться с ситуацией. Мы будем рядом с командой, чтобы ее поддержать», – сказал Лапорта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Конкретно этот матч превзошёл эль-класико по ожиотажу и ожиданию. Очень трудно будет, но если смогут победить АТМ, будет фантастика.
Победить то победят , но с нужными ли счетом
Да. Я это имел в виду
Ну хз, Как фанат Барсы, я бы попросил не напрягаться ) ладно уж этот кубок… лишь бы сил на лигу и лч хватало… ну и без травм
Согласен. Надо было в первой игре ответственнее играть. А после драки кулаками не машут. Надо беречь силы на Чемпионат, там то шансы реальные. Ну и на ЛЧ, если повезёт.
Шансов пройти конечно мало,но очень интересный матч ожидается, Барса покажет супер атакующую игру , ведь терять им нечего
И одновременно, супер дырявую защиту...
Камбек--это из области фантастики, даже в случае, если мадридцы будут играть в меньшинстве...
да отдайте вы им кубок этот. Зачем этот камбек? Давайте сконцентрируйтесь на лч лучше.
Предполагаю, что счёт будет в районе 3-1. Хотелось бы верить в ремонтаду, но очень маловероятно.
