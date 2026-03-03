Лапорта о камбэке с «Атлетико» после 0:4: «Я верю в это, как и все в «Барсе». У нас способная и мотивированная команда»

Лапорта об ответном матче с «Атлетико»: камбэк «Барсы» возможен.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта , вновь баллотирующийся на этот пост, верит, что каталонцы выйдут в финал Кубка Испании.

Сегодня «Барселона » примет «Атлетико » в ответном полуфинальном матче турнира. В первой игре сине-гранатовые проиграли со счетом 0:4.

«Я верю в камбэк, как и все в «Барсе». Это возможно, и все фанаты «Барсы» настроены на это. У нас способная и мотивированная команда, которая сделает это.

Это молодая, раскованная команда, я знаю, в каком они настроении, и это лучший способ справиться с ситуацией. Мы будем рядом с командой, чтобы ее поддержать», – сказал Лапорта.