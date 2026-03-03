  • Спортс
  • «Фламенго» уволил Филипе Луиса после 8:0 с «Мадурейрой». Тренер продлил контракт в декабре, при нем команда выиграла 4 титула
«Фламенго» отправил в отставку Филипе Луиса.

Сообщение появилось после матча с «Мадурейрой» в полуфинале Лиги Кариоки, в котором «Фламенго» победил со счетом 8:0. Ранее команда  проиграла «Коринтиансу» в Суперкубке Бразилии, а также уступила аргентинскому «Ланусу» в борьбе за Рекопу (Суперкубок Южной Америки, который разыгрывают победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка – Спортс’‘).

«Фламенго» сообщает, что начиная с этого вторника (3-го числа) Филипе Луис больше не будет возглавлять основную команду. Вместе с ним клуб также покидают Иван Паланко (ассистент тренера) и Диогу Линьярис (тренер по физподготовке).

«Фламенго» благодарит бывшего футболиста и тренера Филипе Луиса за все, что было достигнуто и пережито в ходе этого пути. Клуб желает ему успехов и удачи в продолжении профессиональной карьеры», – говорится в заявлении клуба. 

Экс-защитник «Атлетико» и «Челси» возглавлял «Фламенго» с сентября 2024 года, в декабре стороны продлили контракт до 2027 года. При Луисе команда из Рио-де-Жанейро выиграла четыре титула, в том числе впервые с 2020 года стала чемпионом Бразилии. Также «Фламенго» принял участие в финале Межконтинетального кубка-2025, где в финале уступил «ПСЖ» по пенальти (1:1, 1:2 – пен.). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Фламенго»
30 комментариев
Выглядит как идиотское решение, судя по тексту новости, в чем причина-то увольнения?
Проиграли до этого суперкубок Бразилии и суперкубок Южной Рекопы. Хотя в целом за период работы с Фламенго у него топовые результаты, выиграл все самые важные трофеи в Бразилии включая кубок Либертадорес. Возможно в будущем увидим его в Атлетико как сменщика Симеоне, довольно интересный вариант)
Уход тренера произошел на фоне неудачного начала сезона 2026 года для «Фламенго». «Россонери» проиграли Суперкубок Бразилии «Коринтиансу» и потерпели поражение в Кубке Южной Америки от «Лануса». Это считается плохим стартом

Луис покинул пост главного тренера после 101 матча, добившись процента побед в 69,9% (63 победы, 23 ничьи, 15 поражений). Он также стал одним из самых успешных тренеров в истории команды, сравнявшись с Хорхе Жезусом и Флавио Костой по количеству титулов (5), включая Кубок Бразилии 2024 года, Суперкубок 2025 года, Кубок Кариоки 2025 года, Кубок Либертадорес 2025 года и Кубок Бразильской лиги 2025 года.
Стоило Винисиусу сфоткаться в футболке Фламенго:))🤣
А если б станцевал…то клуб бы вообще расформировали🌚
Все таки какой великий Спартак) Кариока поиграл за Спартак и теперь в его честь целую лигу назвали) Легенда № Дуйока)
Carioca с португальского просто означает всё, что из Рио-де-Жанейро. Любой житель Рио - Кариока,
По сути, его имя и прозвище звучали как "Рафаэль из Рио".

Это как если бы был какой-нибудь футболист Василий Московский, ему бы бразильский футбольный эксперт-аналитик Алессандро Бубниньо постоянно ставил бы дуойки, и бразильцы угорали бы с любого объекта, в названии чего есть "Московский": Московский транспорт, Московский зоопарк - "ахаха, в честь дуоечника целый зоопарк назвали, хахахаха!"
Минутка духоты)
Потому что Кариока это прозвище, чтоб отличать их там
По ходу должны быть какие то ещё причины. Все таки Суперкубки всеми воспринимаются больше как товарищеские матчи, а не серьезные турниры. Ну либо тот, кто принимал решение - самодур
Кто в теме? Почему уволили?
Ставка не сыграла
Симеоне в Интер.
Луиша в Атлетико.
Киву в Зенит-ПРФ.
Зенит-ПРФ в пердив!
"Ранее «Фламенго» проиграл Суперкубок Бразилии «Коринтиансу» и Кубок Южной Америки — аргентинскому «Ланусу». "

Может в этом причина увольнения?.
Зато выиграл все в прошлом году.Кто это повторит то сходу ?Решения на таком уровне следует принимать не из обывательской логики,прекрасно понимания ,что неудачи были есть и будут.Клопп сколько раз проваливал сезоны?Зато в след брал реванш.Вот это стратегический мудрый подход,а не обывательско-подростковое мышление.Ну зато понятно почему Бразилия это Бразилия,а не Европа или Китай и почему они не могут ничего выиграть 20 лет в противостояниях с европейцами
Для Атлетико весьма перспективный вариант.
Очень хороший тренер. И команду сделал очень интересную. Думаю след клуб будет топ 5 европы
