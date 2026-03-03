«Фламенго» уволил Филипе Луиса после 8:0 с «Мадурейрой». Тренер продлил контракт в декабре, при нем команда выиграла 4 титула

«Фламенго» отправил в отставку Филипе Луиса.

«Фламенго» объявил об увольнении Филипе Луиса с поста главного тренера.

Сообщение появилось после матча с «Мадурейрой» в полуфинале Лиги Кариоки, в котором «Фламенго » победил со счетом 8:0. Ранее команда проиграла «Коринтиансу» в Суперкубке Бразилии, а также уступила аргентинскому «Ланусу» в борьбе за Рекопу (Суперкубок Южной Америки, который разыгрывают победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка – Спортс’‘).

«Фламенго» сообщает, что начиная с этого вторника (3-го числа) Филипе Луис больше не будет возглавлять основную команду. Вместе с ним клуб также покидают Иван Паланко (ассистент тренера) и Диогу Линьярис (тренер по физподготовке).

«Фламенго» благодарит бывшего футболиста и тренера Филипе Луиса за все, что было достигнуто и пережито в ходе этого пути. Клуб желает ему успехов и удачи в продолжении профессиональной карьеры», – говорится в заявлении клуба.

Экс-защитник «Атлетико » и «Челси » возглавлял «Фламенго» с сентября 2024 года, в декабре стороны продлили контракт до 2027 года. При Луисе команда из Рио-де-Жанейро выиграла четыре титула, в том числе впервые с 2020 года стала чемпионом Бразилии. Также «Фламенго» принял участие в финале Межконтинетального кубка-2025, где в финале уступил «ПСЖ» по пенальти (1:1, 1:2 – пен.).