«Фламенго» уволил Филипе Луиса после 8:0 с «Мадурейрой». Тренер продлил контракт в декабре, при нем команда выиграла 4 титула
«Фламенго» объявил об увольнении Филипе Луиса с поста главного тренера.
Сообщение появилось после матча с «Мадурейрой» в полуфинале Лиги Кариоки, в котором «Фламенго» победил со счетом 8:0. Ранее команда проиграла «Коринтиансу» в Суперкубке Бразилии, а также уступила аргентинскому «Ланусу» в борьбе за Рекопу (Суперкубок Южной Америки, который разыгрывают победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка – Спортс’‘).
«Фламенго» сообщает, что начиная с этого вторника (3-го числа) Филипе Луис больше не будет возглавлять основную команду. Вместе с ним клуб также покидают Иван Паланко (ассистент тренера) и Диогу Линьярис (тренер по физподготовке).
«Фламенго» благодарит бывшего футболиста и тренера Филипе Луиса за все, что было достигнуто и пережито в ходе этого пути. Клуб желает ему успехов и удачи в продолжении профессиональной карьеры», – говорится в заявлении клуба.
Экс-защитник «Атлетико» и «Челси» возглавлял «Фламенго» с сентября 2024 года, в декабре стороны продлили контракт до 2027 года. При Луисе команда из Рио-де-Жанейро выиграла четыре титула, в том числе впервые с 2020 года стала чемпионом Бразилии. Также «Фламенго» принял участие в финале Межконтинетального кубка-2025, где в финале уступил «ПСЖ» по пенальти (1:1, 1:2 – пен.).
Луис покинул пост главного тренера после 101 матча, добившись процента побед в 69,9% (63 победы, 23 ничьи, 15 поражений). Он также стал одним из самых успешных тренеров в истории команды, сравнявшись с Хорхе Жезусом и Флавио Костой по количеству титулов (5), включая Кубок Бразилии 2024 года, Суперкубок 2025 года, Кубок Кариоки 2025 года, Кубок Либертадорес 2025 года и Кубок Бразильской лиги 2025 года.
