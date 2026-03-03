«Реал» не бил пенальти в 2 турах подряд – впервые в этом году, мадридцы проиграли оба матча. До этого было 5 пенальти в 6 играх
«Реал» не бил пенальти в 2 турах Ла Лиги подряд.
«Реал» не бил пенальти в двух турах Ла Лиги подряд – впервые в этом году.
С начала 2026-го было сыграно 8 матчей чемпионата Испании. В четырех из них мадридцы не пробивали 11-метровый, включая последние две игры, которые закончились поражением – с «Осасуной» (1:2) и «Хетафе» (0:1).
До этого было 5 пенальти в 6 играх – во всех «Реал» одержал победу. В матчах с «Леванте» (2:0) 17 января, с «Вильярреалом» (2:0) 24 января и с «Райо Вальекано» 1 февраля 11-метровые реализовал Килиан Мбаппе, в игре с «Реал Сосьедад» (4:1) 14 февраля два пенальти точно пробил Винисиус Жуниор.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
79 - Реал Мадрид
43 - Реал Сосьедад
41 - Барселона
41 - Атлетик Бильбао
40 - Бетис
39 - Валенсия
37 - Вильярреал
36 - Сельта
36 - Осасуна
34 - Хетафе
33 - Атлетико Мадрид
29 - Мальорка
27 - Райо Вальекано
24 - Севилья
Можно сказать каждый пятый заброс в штрафную Реалом=пеналь🤣