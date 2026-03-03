  • Спортс
  • «Реал» не бил пенальти в 2 турах подряд – впервые в этом году, мадридцы проиграли оба матча. До этого было 5 пенальти в 6 играх
112

«Реал» не бил пенальти в 2 турах Ла Лиги подряд.

«Реал» не бил пенальти в двух турах Ла Лиги подряд – впервые в этом году. 

С начала 2026-го было сыграно 8 матчей чемпионата Испании. В четырех из них мадридцы не пробивали 11-метровый, включая последние две игры, которые закончились поражением – с «Осасуной» (1:2) и «Хетафе» (0:1).

До этого было 5 пенальти в 6 играх – во всех «Реал» одержал победу. В матчах с «Леванте» (2:0) 17 января, с «Вильярреалом» (2:0) 24 января и с «Райо Вальекано» 1 февраля 11-метровые реализовал Килиан Мбаппе, в игре с «Реал Сосьедад» (4:1) 14 февраля два пенальти точно пробил Винисиус Жуниор.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
112 комментариев
Любопытства ради глянул статистику по назначенным пенальти за последние 5 сезонов во всех турнирах, взяв только постоянных участников Ла Лиги за эти годы. И немножко прифигел)

79 - Реал Мадрид
43 - Реал Сосьедад
41 - Барселона
41 - Атлетик Бильбао
40 - Бетис
39 - Валенсия
37 - Вильярреал
36 - Сельта
36 - Осасуна
34 - Хетафе
33 - Атлетико Мадрид
29 - Мальорка
27 - Райо Вальекано
24 - Севилья
Ответ Mixer48
Так ведь Реал при этом не заточен на атаку.
Можно сказать каждый пятый заброс в штрафную Реалом=пеналь🤣
Ответ Mixer48
Ну просто Реал практически и фактически пробивает пенальти в два раза больше, чем все остальные команды ЛА Лиги! Интересная и показательная статистика о работе судей в испанской премьере:))
5 пенальти в 6 играх:))🤣🤣🤣 Барселона в сезоне столько не пробивает, при том что атака всегда забивает больше, следовательно больше атакует, больше потенциальных нарушений в штрафной соперника должны быть, а по факту каждый год в 3 раза меньше пеналей чем у мадридского кабинета:))
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ответ Белый ходок
Разуй глазья каждый 3тий, если не второй!
Ну, вот и причина поражений. 12-й игрок провалил оба матча!
Ответ ArnoNeputevy
Ну, вот и причина поражений. 12-й игрок провалил оба матча!
Походу плохо предсезонку провёл - функциональная яма раньше обычного наступила
Реал позор испанского футбола
Ответ Был Такой
Реал позор испанского футбола
факт
Ответ Был Такой
Реал позор испанского футбола
Почему только испанского?
Показательная статистика
Ответ Miguell
Показательная статистика
Надо же, как совпало! Бывают же такие случайности.
Реал Мадрид: No penalty - no party
Громче всех кричит "держи вора" сам вор. Это к вопросу про реал тв и постоянные упоминания Негрейры.
Даже нырнуть нормально повода не дали. Да и один из ныряльщиков на травме, поэтому шансы сократились
Благодатная почва
Совпадение? Не думаю😎
