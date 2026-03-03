Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»

Кассано извинился за критику Димарко: он меня впечатлил.

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано извинился перед защитником «Интера » Федерико Димарко за критику.

«Я всегда его уничтожал, этого Димарко. После гола в Дортмунде (2:0 с «Боруссией» в общем этапе ЛЧ – Спортс’‘), после того великого матча, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника в «Интере».

Он меня впечатлил, я поднимаю руки, теперь жду, когда он сыграет в четверке защитников, хочу увидеть его там. Но он меня впечатлил, забил невероятный, сумасшедший гол. Я рад изменить свое мнение о Димарко, прошу прощения за предыдущие слова», – сказал Кассано.