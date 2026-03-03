Кассано извинился за критику Димарко: «Он меня впечатлил, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника. Рад изменить свое мнение о нем»
Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано извинился перед защитником «Интера» Федерико Димарко за критику.
«Я всегда его уничтожал, этого Димарко. После гола в Дортмунде (2:0 с «Боруссией» в общем этапе ЛЧ – Спортс’‘), после того великого матча, я начал видеть стабильность. Это «десятка», которая играет левого защитника в «Интере».
Он меня впечатлил, я поднимаю руки, теперь жду, когда он сыграет в четверке защитников, хочу увидеть его там. Но он меня впечатлил, забил невероятный, сумасшедший гол. Я рад изменить свое мнение о Димарко, прошу прощения за предыдущие слова», – сказал Кассано.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Даниэле Мари в Х
Это прям нонсенс- Кассано о ком-то положительно высказался
не просто положительно, а признав свою неправоту
Ну все теперь мы точно на пороге третьей мировой
Произошёл *паркур* (здесь должна быть гифка с Кареллом"
Для этой похвалы Димарко приходится проводить лучший сезон в карьере.
