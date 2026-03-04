  • Спортс
0

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Дарул Такзим» победил «Санфречче Хиросима», «Сеул» проиграл «Виссел Кобе»

В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 1/8 финала.

«Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед» (1:1), «Сеул» уступил «Виссел Кобе» (0:1).

Матчи с участием команд из Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Лига чемпионов Азии

1/8 финала

Первые матчи

Лига чемпионов Азии Элита. 1/8 финала
4 марта 10:00, Сеул Стэдиум
Логотип домашней команды
Сеул
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Виссел Кобе
Матч окончен
90’
+1’
Komatsu   Kaito Yamada
Ли Сын Мо   Чхон Сон Хун
87’
83’
Сасаки
Чжо Ен Ук   Мун Сон Мин
73’
68’
Гоке   Осако
68’
Kento Hamasaki   Yuya Kuwasaki
Руис
66’
Бабец   Do-Yun Hwang
61’
Клималя   Руис
61’
59’
Гоке
Бабец
49’
Абу-Араб   Seong-Hoon Park
46’
2тайм
Перерыв
28’
Нагато
23’
  Тулер
Клималя
11’
Сеул
Ку Сон Юн, Ким Чжин Су, Абу-Араб, Хуан Антонио, Чхве Чжун, Бабец, Ли Сын Мо, Сон Мин Гю, Чжо Ен Ук, Андерсон, Клималя
Запасные: Чжон Сын Вон, Kim, Руис, Чхон Сон Хун, Jae-Min Ahn, Seong-Hoon Park, Мун Сон Мин, Кан Хен Му, Ли Хан До, Пак Су Иль, Do-Yun Hwang, Jeong-Beom Son
1тайм
Виссел Кобе:
Маэкава, Нагато, Тулер, Yamakawa, Хиросе, Гоке, Kento Hamasaki, Идегути, Сасаки, Komatsu, Муто
Запасные: Каэтано, Yuya Kuwasaki, Yamauchi, Осако, Iino, Инуи, Niina Tominaga, Nduka, Kaito Yamada, Иде, Гонда, Mitsuki Hidaka
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 1/8 финала
4 марта 12:15, Stadium Sultan Ibrahim Larkin
Логотип домашней команды
Дарул Такзим
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Санфречче Хиросима
Матч окончен
Оскар
90’
+4’
90’
+3’
Сиотани   Суга
86’
  Нене
  Маркос Гильерме
85’
Акече   Hidalgo Gasparini
84’
Жоао Фигейредо   Яго Сезар
84’
73’
Кавабе   Накамура
Бергсон
64’
  Бергсон
63’
60’
Жермен   Като
60’
Akito Suzuki   Киносита
Антонио Кристиан
59’
  Акече
52’
Маседа   Бергсон
51’
46’
Motoki Ohara   Араи
2тайм
Перерыв
28’
Gaul
26’
Ким Чжу Сон
Инса   Акече
25’
7’
Ким Чжу Сон
Дарул Такзим
Субиаурре, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Начо Мендес, Жоао Фигейредо, Оскар, Нене, Инса, Маркос Гильерме, Маседа
Запасные: Christian Abad Amat, Сильва, Alberto Martín Díaz, Щихан, Лоури, Hidalgo Gasparini, Бергсон, Ирасабаль, Фазаил, Пак Чжун Хен, Акече, Яго Сезар
1тайм
Санфречче Хиросима:
Осако, Ким Чжу Сон, Араки, Сиотани, Motoki Ohara, Жермен, Сити, Накано, Мацумото, Кавабе, Akito Suzuki
Запасные: Араи, Сасаки, Кобаяси, Ayukawa, Суга, Като, Ouchi, Yotaro Nakajima, Киносита, Танака, Тядзима, Накамура
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 1/8 финала
3 марта 07:45, AAMI Park
Логотип домашней команды
Мельбурн Сити
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Бурирам Юнайтед
Матч окончен
  Benjamin Joseph Mazzeo
90’
+5’
90’
+4’
Биссоли
Арзани   Benjamin Joseph Mazzeo
90’
+1’
81’
Жуль
Куэн   Рашани
78’
71’
Уэлш   Рубен Санчес
Medin Memeti   Max Caputo
68’
Harrison Thomas Shillington   Kavian Rahmani
68’
67’
Уэлш
62’
Джайдед   Муэанта
2тайм
Перерыв
37’
  Биссоли
Vidmar
33’
13’
Чаушич
Мельбурн Сити
Бич, Бехич, Супреан, Феррейра, Harrison Thomas Shillington, Аткинсон, Тиг, Арзани, Куэн, Marcus James Younis, Medin Memeti
Запасные: Peter Gerard Antoniou, Zane William Schreiber, Lawrence Wong, Max Caputo, Emin Durakovic, Liam Robert Oska Bonetig, Делбридж, Besian Kutleshi, Benjamin Joseph Mazzeo, James Sigurd Nieuwenhuizen, Kavian Rahmani, Рашани
1тайм
Бурирам Юнайтед:
Этеридж, Манша, Гуд, Ко Мен Сок, Уэлш, Жуль, Чаушич, Жуль, Джайдед, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Хемвибун, Юнкер, Будпром, Сукчиттхаммакул, Рубен Санчес, Стойкович, Току, Хайпракон, Муэанта
Подробнее
Лига чемпионов Азии Элита. 1/8 финала
3 марта 10:00, Chuncheon Songam Stadium
Логотип домашней команды
Канвон
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Матида Зельвия
Матч окончен
90’
+1’
Сома   Kanji Kuwayama
86’
Накамура   Kotaro Hayashi
86’
Симода   Лави
Со Мин У   Ли Ю Хен
81’
Jun-Seok Song   Do-Hyun Kim
81’
Mo   Yun-Gu Kang
71’
Ко Ен Чжун   Ким Дэ Вон
71’
Sang-Hyeok Park   Халайхал
60’
59’
Енги   Фудзио
59’
На Сан Хо   Нисимура
Mo
52’
2тайм
Перерыв
Со Мин У
31’
24’
Накамура
Канвон
Park, Gi-Hyuk Lee, Пак Хо Ен, Min-Ha Shin, Jun-Seok Song, Joon-Hyuck Kang, Seung-Won Lee, Со Мин У, Mo, Ко Ен Чжун, Sang-Hyeok Park
Запасные: Yun-Gu Kang, Eun-Ho Lee, Hyun-Tae Jo, Hyo-Bin Lee, Ли Ю Хен, Ким Дэ Вон, Jung-Hun Kim, Тучи, Do-Hyun Kim, Чхве Бен Чхан, Халайхал, Ji-Ho Lee
1тайм
Матида Зельвия:
Тани, Накаяма, Okamura, Седзи, Накамура, Симода, Маэ, Мотидзуки, Сома, Енги, На Сан Хо
Запасные: Arai, Дрешевич, Масуяма, Нисимура, Сирасаки, Фудзио, Kanji Kuwayama, Kotaro Hayashi, Морита, Лави, Сенто, Futa Tokumura
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

