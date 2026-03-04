Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Дарул Такзим» победил «Санфречче Хиросима», «Сеул» проиграл «Виссел Кобе»

В Лиге чемпионов Азии проходят матчи 1/8 финала.
«Мельбурн Сити» сыграл вничью с «Бурирам Юнайтед» (1:1), «Сеул» уступил «Виссел Кобе» (0:1).
Матчи с участием команд из Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара перенесены из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Лига чемпионов Азии
1/8 финала
Первые матчи
Kento Hamasaki Yuya Kuwasaki
Сеул
Ку Сон Юн, Ким Чжин Су, Абу-Араб, Хуан Антонио, Чхве Чжун, Бабец, Ли Сын Мо, Сон Мин Гю, Чжо Ен Ук, Андерсон, Клималя
Запасные: Чжон Сын Вон, Kim, Руис, Чхон Сон Хун, Jae-Min Ahn, Seong-Hoon Park, Мун Сон Мин, Кан Хен Му, Ли Хан До, Пак Су Иль, Do-Yun Hwang, Jeong-Beom Son
Виссел Кобе:
Маэкава, Нагато, Тулер, Yamakawa, Хиросе, Гоке, Kento Hamasaki, Идегути, Сасаки, Komatsu, Муто
Запасные: Каэтано, Yuya Kuwasaki, Yamauchi, Осако, Iino, Инуи, Niina Tominaga, Nduka, Kaito Yamada, Иде, Гонда, Mitsuki Hidaka
Дарул Такзим
Субиаурре, Антонио Кристиан, Паскуаль, Парра, Начо Мендес, Жоао Фигейредо, Оскар, Нене, Инса, Маркос Гильерме, Маседа
Запасные: Christian Abad Amat, Сильва, Alberto Martín Díaz, Щихан, Лоури, Hidalgo Gasparini, Бергсон, Ирасабаль, Фазаил, Пак Чжун Хен, Акече, Яго Сезар
Санфречче Хиросима:
Осако, Ким Чжу Сон, Араки, Сиотани, Motoki Ohara, Жермен, Сити, Накано, Мацумото, Кавабе, Akito Suzuki
Запасные: Араи, Сасаки, Кобаяси, Ayukawa, Суга, Като, Ouchi, Yotaro Nakajima, Киносита, Танака, Тядзима, Накамура
Арзани Benjamin Joseph Mazzeo
Harrison Thomas Shillington Kavian Rahmani
Мельбурн Сити
Бич, Бехич, Супреан, Феррейра, Harrison Thomas Shillington, Аткинсон, Тиг, Арзани, Куэн, Marcus James Younis, Medin Memeti
Запасные: Peter Gerard Antoniou, Zane William Schreiber, Lawrence Wong, Max Caputo, Emin Durakovic, Liam Robert Oska Bonetig, Делбридж, Besian Kutleshi, Benjamin Joseph Mazzeo, James Sigurd Nieuwenhuizen, Kavian Rahmani, Рашани
Бурирам Юнайтед:
Этеридж, Манша, Гуд, Ко Мен Сок, Уэлш, Жуль, Чаушич, Жуль, Джайдед, Шиндлер, Биссоли
Запасные: Хемвибун, Юнкер, Будпром, Сукчиттхаммакул, Рубен Санчес, Стойкович, Току, Хайпракон, Муэанта
Jun-Seok Song Do-Hyun Kim
Канвон
Park, Gi-Hyuk Lee, Пак Хо Ен, Min-Ha Shin, Jun-Seok Song, Joon-Hyuck Kang, Seung-Won Lee, Со Мин У, Mo, Ко Ен Чжун, Sang-Hyeok Park
Запасные: Yun-Gu Kang, Eun-Ho Lee, Hyun-Tae Jo, Hyo-Bin Lee, Ли Ю Хен, Ким Дэ Вон, Jung-Hun Kim, Тучи, Do-Hyun Kim, Чхве Бен Чхан, Халайхал, Ji-Ho Lee
Матида Зельвия:
Тани, Накаяма, Okamura, Седзи, Накамура, Симода, Маэ, Мотидзуки, Сома, Енги, На Сан Хо
Запасные: Arai, Дрешевич, Масуяма, Нисимура, Сирасаки, Фудзио, Kanji Kuwayama, Kotaro Hayashi, Морита, Лави, Сенто, Futa Tokumura
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
