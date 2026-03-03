Тарасов планирует открыть футбольный клуб в Серпухове: «Мы будем такая народная команда, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Или в апреле, или летом»
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о планах открыть футбольный клуб в Серпухове.
Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в своем телеграм-канале сообщил, что в Серпухове будет создан клуб, руководителем которого станет Тарасов.
«Пока что это все в процессе, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Действительно, он [Умар Кремлев] мне поручил историю, и я сейчас до сих пор прорабатываю.
Есть много нюансов, не так просто открыть футбольный клуб, как кажется всем. Он обязательно будет, в Серпухове будет футбол. Или в апреле, или летом.
Что касается названия, то мы общались и проводили мастер-классы, спрашиваем людей в Серпухове, как им хочется. То есть мы такая будем народная команда, которая будет прислушиваться к народу и совместно принимать решения», – сказал Тарасов.
кто то фонды делает, а эти вон футбольный клуб
Зачем болтаться во второй лиге ?
