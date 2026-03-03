Тарасов планирует открыть футбольный клуб в Серпухове: «Мы будем такая народная команда, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Или в апреле, или летом»

  • Спортс
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о планах открыть футбольный клуб в Серпухове.

Тарасов открывает футбольный клуб в Серпухове.

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал о планах открыть футбольный клуб в Серпухове.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в своем телеграм-канале сообщил, что в Серпухове будет создан клуб, руководителем которого станет Тарасов.

«Пока что это все в процессе, задача стоит зайти сразу со Второй лиги. Действительно, он [Умар Кремлев] мне поручил историю, и я сейчас до сих пор прорабатываю.

Есть много нюансов, не так просто открыть футбольный клуб, как кажется всем. Он обязательно будет, в Серпухове будет футбол. Или в апреле, или летом.

Что касается названия, то мы общались и проводили мастер-классы, спрашиваем людей в Серпухове, как им хочется. То есть мы такая будем народная команда, которая будет прислушиваться к народу и совместно принимать решения», – сказал Тарасов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Назовите - "Прачечная Умара" или "Кремлёвская Прачечная"
Ответ Ю. Евгеньевич
Назовите - "Прачечная Умара" или "Кремлёвская Прачечная"
Много через 2 лига не прокачаешь. Поэтому просто "Прачка"
Ответ Ю. Евгеньевич
Назовите - "Прачечная Умара" или "Кремлёвская Прачечная"
Тарабузики лучше
Лег под типа со сложной биографией, будет клуб по понятиям.
Ответ Ковид 07.10.52
Лег под типа со сложной биографией, будет клуб по понятиям.
людям со сложной биографией тоже нужно денюжки выводить

кто то фонды делает, а эти вон футбольный клуб
Буки только вот плакали, что их обокрали налоги, а уже в марте футбольный клуб мутят. А успех проекта уже сейчас очевиден)) Тарасов😂 Бузова начала сочинять народный гимн
А чего не сразу в РПЛ?
Зачем болтаться во второй лиге ?
Название же очевидно.
Дом 3.
Прачечная кремлёва
Игрушка на пару лет
То есть,в мае никак нет?😃
Таджик Луфтуллоев норм Кремлёвым устроился.
