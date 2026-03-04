Матч окончен
«Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из Кубка Испании после поражения 0:4 в первом матче
«Барселона» вылетела из Кубка Испании.
«Барселона» разгромила «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0, первая игра – 0:4).
Несмотря на крупную победу, каталонцы выбыли из турнира, уступив по сумме двух встреч (3:4).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В финале Кубка «Атлетико» встретится с победителем пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Как знакомую часть игры (пенку) увидели, так сразу переполошились🤣
Левый офсайд в первом матче все решил