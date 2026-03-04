  • Спортс
  • «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из Кубка Испании после поражения 0:4 в первом матче
1358

«Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из Кубка Испании после поражения 0:4 в первом матче

«Барселона» вылетела из Кубка Испании.

«Барселона» разгромила «Атлетико» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (3:0, первая игра – 0:4).

Несмотря на крупную победу, каталонцы выбыли из турнира, уступив по сумме двух встреч (3:4).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале Кубка «Атлетико» встретится с победителем пары «Реал Сосьедад» – «Атлетик».

Кубок Испании. Полуфинал
3 марта 20:00, Камп Ноу
Логотип домашней команды
Барселона
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
90’
+5’
Алекс Баэна
Ямаль
90’
+3’
76’
Симеоне   Хименес
  Берналь
72’
Бальде   Араухо
71’
69’
Альварес   Алекс Баэна
Жоау Канселу
67’
Ольмо
66’
Фермин Лопес   Ольмо
64’
Ферран Торрес   Рэшфорд
64’
58’
Лукман   Молина
58’
Коке   Серлот
2тайм
Перерыв
  Рафинья
45’
+5’
  Берналь
29’
Кунде   Бальде
13’
Барселона
Гарсия, Жоау Канселу, Мартин, Кубарси, Кунде, Педри, Берналь, Фермин Лопес, Рафинья, Ямаль, Ферран Торрес
Запасные: Кочен, Бардагжи, Араухо, Бальде, Ольмо, Шченсны, Маркес, Рэшфорд, Касадо
1тайм
Атлетико:
Муссо, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Кардозо, Коке, Лукман, Симеоне, Альварес, Гризманн
Запасные: Молина, Мендоса, Серлот, Хименес, Альмада, Н. Гонсалес, Лангле, Алекс Баэна, Облак, Ле Норман, Варгас
Подробнее

Статистика Кубка Испании

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
1358 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смотрят матч, кефирные, смотрят)
Как знакомую часть игры (пенку) увидели, так сразу переполошились🤣
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Смотрят матч, кефирные, смотрят) Как знакомую часть игры (пенку) увидели, так сразу переполошились🤣
Да не только они смотрят. Все наслышаны про коррупционную бчк. Но что бы настолько откровенно тащить это дно мы, сторонние фанаты, дале не подозревали. Бедный Атлетико, бедная ла лига. Не представляю если бы Барселона не платила судьям, а играла честно, сколько ща последние 30 лет у нее было бы титулов? 2-3, не больше.
Ответ 65 дней
Да не только они смотрят. Все наслышаны про коррупционную бчк. Но что бы настолько откровенно тащить это дно мы, сторонние фанаты, дале не подозревали. Бедный Атлетико, бедная ла лига. Не представляю если бы Барселона не платила судьям, а играла честно, сколько ща последние 30 лет у нее было бы титулов? 2-3, не больше.
Да уж. В этом плане Реал и Барса клубы побратимы прямо. 🙏
Не знаю, как закончится матч, но за такой настрой и первый тайм Барсе уже спасибо и респект! Вышли не просто отбывать номер, а реально отыгрываться 👏🏼 Жаль, что Рафинья чуток не попал головой!
Ответ Валерий Ильинич
Не знаю, как закончится матч, но за такой настрой и первый тайм Барсе уже спасибо и респект! Вышли не просто отбывать номер, а реально отыгрываться 👏🏼 Жаль, что Рафинья чуток не попал головой!
согласен. но что мешало так играть в первой игре? было видно что Барса не настроилась на первую игру. не понимаю зачем нужно с начала создать себе проблемы, а потом их решать.
Ответ доломит
согласен. но что мешало так играть в первой игре? было видно что Барса не настроилась на первую игру. не понимаю зачем нужно с начала создать себе проблемы, а потом их решать.
Спасибо судьям..засчитай тогда справедливый гол, результат противостояния был бы другой. А так судьи в первом матче сделали все возможное.
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
1% вероятности, 99% веры
меньше
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
1% вероятности, 99% веры
90 минут на Камп ноу это очень много
А помните, как после той знаменитой отмены гола в первом матче местная сливня писала и лайкала на каждой ветке попытки пошутить в стиле: "При счёте 0:4 судья испортил нам игру, ыгыгы"?
И вспоминаем отмененный гол в первом матче…
Ответ Мистер_Жук
И вспоминаем отмененный гол в первом матче…
там надо вспоминать не показанную кк Симеоне на 50й. совсем другая игра пошла бы
Какой же кайф игра, динамичная, красивая, без остановок вообще, спасибо Барселоне уже в любом случае
Ответ Mycherryblazer
Какой же кайф игра, динамичная, красивая, без остановок вообще, спасибо Барселоне уже в любом случае
Комментарий скрыт
Ответ Mycherryblazer
Какой же кайф игра, динамичная, красивая, без остановок вообще, спасибо Барселоне уже в любом случае
Если бы ещё Ферран своё реализовывал! Но, в любом случае, шансы выросли. Спасибо Барсе за эмоции!
Большой привет незасчитанному голу Кубарси! Парни лучшие! Матч огонь! Без нападающего очень тяжело, Берналь дубль! 😆
Ответ cukken
Большой привет незасчитанному голу Кубарси! Парни лучшие! Матч огонь! Без нападающего очень тяжело, Берналь дубль! 😆
А сегодня вам гол-фантом подарили, все вернулось. Плюс 2 удаления простили.
Ответ cukken
Большой привет незасчитанному голу Кубарси! Парни лучшие! Матч огонь! Без нападающего очень тяжело, Берналь дубль! 😆
Считаю, командно шикарный матч Барсы, но невозможно отыгрывать 0-4 у автобуса Симеоне, даже при полном преимуществе по качеству игры, если ты не имеешь серьёзного нападающего, который использует полу-моменты, а не губит моменты.
Спасибо команде! Просто красавцы! Чуть не хватило! Все силы оставили.

Левый офсайд в первом матче все решил
Великолепно до последней секунды. Спасибо Барселона
Ответ ak83
Великолепно до последней секунды. Спасибо Барселона
Полностью согласен, сыграли очень достойно. Поражения, такие как эти, тоже часть игры
Ответ ak83
Великолепно до последней секунды. Спасибо Барселона
Домооооой)))
Такой Барсой можно лишь гордиться! Спасибо игрокам! Настоящие бойцы! 💙❤️ В ЛЧ, надеюсь, с этим позорным автобусом поквитаемся.
Ответ Валерий Ильинич
Такой Барсой можно лишь гордиться! Спасибо игрокам! Настоящие бойцы! 💙❤️ В ЛЧ, надеюсь, с этим позорным автобусом поквитаемся.
Для меня наши победили! 💙♥️
