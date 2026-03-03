Быстров о «Спартаке»: «Какие могут быть разговоры про чемпионство? Все зависит от «Краснодара» и «Зенита»

Быстров о «Спартаке»: какие могут быть разговоры про чемпионство?.

Владимир Быстров исключил участие «Спартака» в чемпионской гонке в РПЛ .

Накануне красно-белые одолели «Сочи» (3:2) и занимают в таблице 6-е место.

«Главное, что команда набрала три очка, в атаке действовали неплохо, но все равно пропустили. Все по делу: «Спартак» мог и 8:1 выиграть, забей все свои моменты.

Какие разговоры могут быть про чемпионство? Все лидеры взяли свои очки! Все зависит не от «Спартака », а от «Краснодара » и «Зенита ». Говорить про шансы на успех при новом тренере рано, пока что чего-то грандиозного я не увидел», — сказал экс-вингер «Спартака».