  Быстров о «Спартаке»: «Какие могут быть разговоры про чемпионство? Все зависит от «Краснодара» и «Зенита»
43

Быстров о «Спартаке»: «Какие могут быть разговоры про чемпионство? Все зависит от «Краснодара» и «Зенита»

Владимир Быстров исключил участие «Спартака» в чемпионской гонке в РПЛ.

Накануне красно-белые одолели «Сочи» (3:2) и занимают в таблице 6-е место.

«Главное, что команда набрала три очка, в атаке действовали неплохо, но все равно пропустили. Все по делу: «Спартак» мог и 8:1 выиграть, забей все свои моменты. 

Какие разговоры могут быть про чемпионство? Все лидеры взяли свои очки! Все зависит не от «Спартака», а от «Краснодара» и «Зенита». Говорить про шансы на успех при новом тренере рано, пока что чего-то грандиозного я не увидел», — сказал экс-вингер «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
43 комментария
Учитывая, что тренера назначили только на вторую половину сезона, на месте Спартака правильнее было бы уже считать этот сезон "потерянным" и дать тренеру выстроить команду, понять, куда нужны трансферы. И уж точно не оценивать его по "не привёл к чемпионству за первые полгода - уволить, назначить нового".
Ответ Dmitry Orlov
Учитывая, что тренера назначили только на вторую половину сезона, на месте Спартака правильнее было бы уже считать этот сезон "потерянным" и дать тренеру выстроить команду, понять, куда нужны трансферы. И уж точно не оценивать его по "не привёл к чемпионству за первые полгода - уволить, назначить нового".
Я думаю так и есть, поэтому его зимой привезли, чтобы он мог оценить игроков на оставшиеся матчи, а может еще и за кубок поборемся, но на чемпионство точно не стоит смотреть
Ответ Dmitry Orlov
Учитывая, что тренера назначили только на вторую половину сезона, на месте Спартака правильнее было бы уже считать этот сезон "потерянным" и дать тренеру выстроить команду, понять, куда нужны трансферы. И уж точно не оценивать его по "не привёл к чемпионству за первые полгода - уволить, назначить нового".
Уверен,что единственно поставленная зада,это победа в кубке.
Какое чемпионство?! Вы о чем?! Если за тройку зацепится - будет чудо, но это Локо и Цска должны посыпаться.
Самый главный акцент на кубок.
И да, он сам что ли придумал про чемпионство?!
Ответ Caniball
Какое чемпионство?! Вы о чем?! Если за тройку зацепится - будет чудо, но это Локо и Цска должны посыпаться. Самый главный акцент на кубок. И да, он сам что ли придумал про чемпионство?!
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
С головой не дружит Андрей, делая такие заявления.
Как это, Спартак и не чемпион? Разве такое возможно? Особенно после такой яркой победы над одним из лучших клубов, Сочи!
шестое место охраняйте, шемпионы )
Чемпионы обычно набирают примерно 65 очков +/-. Спартак только если выйграет все матчи, наберёт 65, это из разряда фантастики
Володька выдаёт базу
А кто говорит о чемпионстве Спартака?
Ответ Spartakus1984
А кто говорит о чемпионстве Спартака?
Журналисты, потому что Спартак - самый популярный клуб страны. А клики и просмотры сами себя не нагенерят.
Ответ Алешка Терминатор
Журналисты, потому что Спартак - самый популярный клуб страны. А клики и просмотры сами себя не нагенерят.
даже на спортсе на Зенит и ЦСКА подписаны больше человек, чем на Спартак, это только в головах любителей борща он самый популярный клуб
какой хоть придурок, его про чемпионство Спартака спрашивает?
Про чемпионство говоришь только ты Быстров и подобные тебе Черданцевы.
