Быстров о «Спартаке»: «Какие могут быть разговоры про чемпионство? Все зависит от «Краснодара» и «Зенита»
Быстров о «Спартаке»: какие могут быть разговоры про чемпионство?.
Владимир Быстров исключил участие «Спартака» в чемпионской гонке в РПЛ.
Накануне красно-белые одолели «Сочи» (3:2) и занимают в таблице 6-е место.
«Главное, что команда набрала три очка, в атаке действовали неплохо, но все равно пропустили. Все по делу: «Спартак» мог и 8:1 выиграть, забей все свои моменты.
Какие разговоры могут быть про чемпионство? Все лидеры взяли свои очки! Все зависит не от «Спартака», а от «Краснодара» и «Зенита». Говорить про шансы на успех при новом тренере рано, пока что чего-то грандиозного я не увидел», — сказал экс-вингер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
43 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Самый главный акцент на кубок.
И да, он сам что ли придумал про чемпионство?!