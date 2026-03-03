Осинькин о 2:3 от «Спартака»: «По такой игре «Сочи» должен был удержать этот матч. Дали им слишком много свободы»

Осинькин о 2:3 от «Спартака»: по такой игре «Сочи» должен был удержать этот матч.

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин оценил поражение от «Спартака» (2:3) в РПЛ .

— Как бы вы объяснили разницу в игре «Сочи» в первом и втором таймах?

— Матч не был цельным, он получился немножко кусками. Обидно, что мы делали акцент в подготовке на те вещи, которые в итоге не получились в первом тайме. Первые 15–20 минут первого тайма мы играли нормально, после этого мы не доигрывали определенные моменты. Мы дали слишком много свободы «Спартаку », и он нас наказал, так как команда хорошая.

Второй тайм мы сыграли плотнее, агрессивнее. У нас не было россыпи моментов, но на один гол мы наиграли и еще один забили в концовке, но там был пенальти. Сейчас надо понять, в чем проблема неровной игры и постараться достичь качественной игры на протяжении всего матча.

— На 58‑й минуте вы провели тройную замену. Что больше повлияло на игру «Сочи»? Выход запасных?

— Провести грань здесь очень тяжело. Начало второго тайма мы провели лучше, чем вторую половину первого. После замен начали немножко доминировать, больше создавать подходов, полумоментов. У «Спартака», конечно, было больше моментов, но по такой игре мы могли и должны были удержать этот матч, — сказал Осинькин.