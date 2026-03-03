  • Спортс
  • Осинькин о 2:3 от «Спартака»: «По такой игре «Сочи» должен был удержать этот матч. Дали им слишком много свободы»
29

Осинькин о 2:3 от «Спартака»: «По такой игре «Сочи» должен был удержать этот матч. Дали им слишком много свободы»

Осинькин о 2:3 от «Спартака»: по такой игре «Сочи» должен был удержать этот матч.

Тренер «Сочи» Игорь Осинькин оценил поражение от «Спартака» (2:3) в РПЛ.

— Как бы вы объяснили разницу в игре «Сочи» в первом и втором таймах?

— Матч не был цельным, он получился немножко кусками. Обидно, что мы делали акцент в подготовке на те вещи, которые в итоге не получились в первом тайме. Первые 15–20 минут первого тайма мы играли нормально, после этого мы не доигрывали определенные моменты. Мы дали слишком много свободы «Спартаку», и он нас наказал, так как команда хорошая. 

Второй тайм мы сыграли плотнее, агрессивнее. У нас не было россыпи моментов, но на один гол мы наиграли и еще один забили в концовке, но там был пенальти. Сейчас надо понять, в чем проблема неровной игры и постараться достичь качественной игры на протяжении всего матча.

— На 58‑й минуте вы провели тройную замену. Что больше повлияло на игру «Сочи»? Выход запасных?

— Провести грань здесь очень тяжело. Начало второго тайма мы провели лучше, чем вторую половину первого. После замен начали немножко доминировать, больше создавать подходов, полумоментов. У «Спартака», конечно, было больше моментов, но по такой игре мы могли и должны были удержать этот матч, — сказал Осинькин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
29 комментариев
По такой игре вы в первом тайме должны были трешку получить минимум.
Ответ Денис Пупкин
По такой игре вы в первом тайме должны были трешку получить минимум.
Комментарий скрыт
По такой игре 0-4 было бы логичным результатом только первого тайма.
Он матч смотрел? На ничью должен играть сказочник, вашего недоклуба вообще не должно в рпл было быть! Фнл ваша лига фармклуб немытых! Самый мерзкий клуб.... Ростов подтвердит!
А ха ха ха пендаль получил от Литвинова и 1 удар мешок не спас, а вот им бы 4 влетело там Барко нога кривая. И Сочи заслужено в ФНЛ
Ответ T622222
А ха ха ха пендаль получил от Литвинова и 1 удар мешок не спас, а вот им бы 4 влетело там Барко нога кривая. И Сочи заслужено в ФНЛ
К мешку вопросов как раз нет. А вот к Ву, который сначала фолит на ровном месте, а потом башкой мяч в ворота подправляет, есть.
Ответ Максим_1975
К мешку вопросов как раз нет. А вот к Ву, который сначала фолит на ровном месте, а потом башкой мяч в ворота подправляет, есть.
Зряче подправил, надо было голову пригнуть, зачем вообще прыгать и головой играть))) У таких как Вы все время претензии ко всему, бабка в коридоре медленно шла и я опоздал на работу, погода была плохая и меня занесло, цены подняли в магазинах и зарплаты не хватает...
Удержать такой матч? Совсем что ли? Радуйтесь, что Вам Спартак 3 только забил, ещё в первом тайме 3 должны были получить, у вас никаких шансов вообще не было.
В последней фразе вместо "по такой игре" подставить "по такому ВАР", и всё встает на свои места. Не придраться.
Дв, смешно это слышать))
1:5 было бы по игре.
По первому голу Сочи, на мой взгляд, Рома капитан привёз его, зачем кидать аут на Ву, когла около него 3 соперника!? Кинь ты вперёд и ничего бы небыло, а так сами начудили и дали поднять голову сопернику.
Надеюсь эйфории не будет, а задумаемся, сделаем выводы и будем внимательнее.
Всех с победой! 3 в кармане, дальше только побеждать!
Ответ Dima$$
Дв, смешно это слышать)) 1:5 было бы по игре. По первому голу Сочи, на мой взгляд, Рома капитан привёз его, зачем кидать аут на Ву, когла около него 3 соперника!? Кинь ты вперёд и ничего бы небыло, а так сами начудили и дали поднять голову сопернику. Надеюсь эйфории не будет, а задумаемся, сделаем выводы и будем внимательнее. Всех с победой! 3 в кармане, дальше только побеждать!
Ага, Ву вообще ошалевшими глазами смотрел на это. Вообще ставить Зобнина на любой край защиты в расстановке в 2 ЦЗ (а уж тем более налево) глупейшая затея, ибо он привозит оттуда абсолютно каждый раз
Ответ John_Marston
Ага, Ву вообще ошалевшими глазами смотрел на это. Вообще ставить Зобнина на любой край защиты в расстановке в 2 ЦЗ (а уж тем более налево) глупейшая затея, ибо он привозит оттуда абсолютно каждый раз
При этом, Зобв в целом сыграл очень даже достойно, особенно с мячом) Но у него регулярно проскакивают какие-то детские привозы и обрезы, очень странная несобранность и рассслабленность в ключевых моментах! Дико это видеть от капитана и человека с таким опытом.
Удачи всем нам, верим как обычно)
По такой судейской игре?Ну ещё бы больше времени и удержали бы,а если по самой игре,то в воротах Сочи должно было быть 5 мячей.Поэтому не ясно,о чем говорит Осинькин.
От осиньки не родятся апельсинки
