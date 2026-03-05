Матч окончен
Кубок Италии. 1/2 финала. «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью
В Кубке Италии проходят первые матчи 1/2 финала.
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии во вторник «Интер» в гостях сыграл вничью с «Комо» (0:0).
В среду «Лацио» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2).
1/2 финала
Первые матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Удачи романтичной Комо.
Конечно хотелось бы победы Лацио, но под руководством Лотито и Зассари они могут лишь за выживание в серии А бороться. Так что будем болеть за Комо. Всегда классно когда небольшой клуб надирает задницы зажравшимся грандам.
Камате, Ачерби, Деврей, Фраттези, Диуф, Мартинес - всех тигров со скамейки надо сегодня в основу. Ничья и даже поражение в 1 мяч будет вполне норм результат, лишь бы без травм перед дерби.
С такими экспериментами, боюсь, второй матч рискует превратится в формальность.
Честно говоря, я вот тоже хочу больше крови бб, нежели результата с Комо
