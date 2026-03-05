8

Кубок Италии. 1/2 финала. «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью

В Кубке Италии проходят первые матчи 1/2 финала.

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии во вторник «Интер» в гостях сыграл вничью с «Комо» (0:0).

В среду «Лацио» дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2).

Кубок Италии

1/2 финала

Первые матчи

Кубок Италии. Полуфинал
4 марта 20:00, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Лацио
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Аталанта
Матч окончен
90’
+5’
Хин
89’
  Муса
  Диа
87’
85’
Крстович   Скамакка
Тайлор   Белаэн
83’
Мальдини   Диа
76’
Дзакканьи   Нослин
76’
76’
Самарджич   Сулемана
76’
Колашинац   Аханор
69’
Пашалич
66’
Палладино
Сарри
66’
64’
де Рон   Муса
64’
Скальвини   Коссуну
Исаксен   Канчельери
64’
51’
  Пашалич
  Деле-Баширу
47’
2тайм
Перерыв
23’
де Рон
Лацио
Проведель, Нуну Тавареш, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Деле-Баширу, Дзакканьи, Мальдини, Исаксен
Запасные: Провстгор, Пшиборек, Педро, Ратков, Белаэн, Канчельери, Мотта, Фурланетто, Хюсай, Ладзари, Габаррон, Нослин, Диа, Пеллегрини
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Колашинац, Хин, Скальвини, Залевски, Самарджич, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Дзаппакоста, Крстович
Запасные: Скамакка, Вавассори, Муса, Сулемана, Коссуну, Баккер, Спортьелло, Росси, Белланова, Джимшити, Аханор
Подробнее
Кубок Италии. Полуфинал
3 марта 20:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Логотип домашней команды
Комо
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
Какре   Батурина
86’
Пас   Дувикас
86’
85’
Фраттези   Мхитарян
Войвода   ван дер Бремпт
79’
Валье   Альберто Морено
79’
Серджи Роберто   Диао
70’
68’
Диуф   Луис Энрике
58’
Эспозито   М. Тюрам
58’
Чалханоглу   Зелиньски
58’
Дармиан   Думфрис
2тайм
Перерыв
Комо
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Серджи Роберто, Перроне, Какре, Войвода, Да Кунья, Пас
Запасные: Тернквист, Чавлина, Альберто Морено, Кюн, Батурина, Диао, Мората, Родригес, Гольданига, Дувикас, Вигорито, ван дер Бремпт, Лахдо
1тайм
Интер:
Жозеп Мартинес, Бастони, Ачерби, Биссек, Фраттези, Диуф, Карлос Аугусто, Дармиан, Чалханоглу, Сучич, Эспозито
Запасные: Мхитарян, Барелла, Луис Энрике, Зоммер, Думфрис, Зелиньски, Ди Дженнаро, М. Тюрам, Аканджи, Димарко, Лавелли, де Врей
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКубок Италии
результаты
logoКомо
logoИнтер
logoАталанта
logoЛацио
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи романтичной Комо.
Конечно хотелось бы победы Лацио, но под руководством Лотито и Зассари они могут лишь за выживание в серии А бороться. Так что будем болеть за Комо. Всегда классно когда небольшой клуб надирает задницы зажравшимся грандам.
Камате, Ачерби, Деврей, Фраттези, Диуф, Мартинес - всех тигров со скамейки надо сегодня в основу. Ничья и даже поражение в 1 мяч будет вполне норм результат, лишь бы без травм перед дерби.
Ответ Vlados 86
Камате, Ачерби, Деврей, Фраттези, Диуф, Мартинес - всех тигров со скамейки надо сегодня в основу. Ничья и даже поражение в 1 мяч будет вполне норм результат, лишь бы без травм перед дерби.
С такими экспериментами, боюсь, второй матч рискует превратится в формальность.
Ответ Тюменец
С такими экспериментами, боюсь, второй матч рискует превратится в формальность.
Честно говоря, я вот тоже хочу больше крови бб, нежели результата с Комо
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем