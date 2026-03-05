Кубок Италии. 1/2 финала. «Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью

В Кубке Италии проходят первые матчи 1/2 финала.

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии во вторник «Интер » в гостях сыграл вничью с «Комо » (0:0).

В среду «Лацио » дома сыграл вничью с «Аталантой» (2:2).

Кубок Италии

1/2 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Италии