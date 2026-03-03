«Когда арбитр смотрит видеоповтор и все равно допускает ошибку, возникают вопросы о компетентности». Григорян о судьях РПЛ

Григорян раскритиковал работу арбитров в РПЛ.

«Я согласен, что скорости в футболе стали намного больше, поэтому нельзя ставить нынешним футбольным арбитрам в пример судей прошлого. Те могли работать на рефлексах, но в современном футболе это очень трудно.

Кроме того, судьям РПЛ сейчас нелегко, поскольку сезон возобновился после долгой паузы. Тем не менее не могу понять одной вещи. Когда судья идет смотреть видеоповтор и после этого все равно допускает ошибку. Вот тут уже возникают вопросы о компетентности», — сказал экс-тренер «Тамбова» и «Анжи».