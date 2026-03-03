«Когда арбитр смотрит видеоповтор и все равно допускает ошибку, возникают вопросы о компетентности». Григорян о судьях РПЛ
Григорян раскритиковал работу арбитров в РПЛ.
Александр Григорян раскритиковал работу арбитров в РПЛ.
«Я согласен, что скорости в футболе стали намного больше, поэтому нельзя ставить нынешним футбольным арбитрам в пример судей прошлого. Те могли работать на рефлексах, но в современном футболе это очень трудно.
Кроме того, судьям РПЛ сейчас нелегко, поскольку сезон возобновился после долгой паузы. Тем не менее не могу понять одной вещи. Когда судья идет смотреть видеоповтор и после этого все равно допускает ошибку. Вот тут уже возникают вопросы о компетентности», — сказал экс-тренер «Тамбова» и «Анжи».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
11 комментариев
В том то и прикол, что кроты ездят на семинары, сборы, учат правила игры в футбол, имеют 5 мониторов и 50 повторов с разных камер и все равно принимают дебильные решения от которых вся страна смеётся! 🤣
смс-ка из газпромбанка сама себя не пришлет
Не забываем про фонд честного судейства. Возможно не все команды его пополняют, отсюда и решения.
Как здорово, что наконец-то стали об этом говорить.
Гляжу в книгу - вижу фигу.
Ещё вопрос, для чего нужны боковые арбитры сейчас? что бы они тупо бегали весь матч и показывали флажком в какую сторону аут?
Ещё по радиосвязи подсказывают главному, если тот пропустил нарушение.
Вот д****! Ты неделю выбираешь игроков на матч и всё равно проигрываешь!
