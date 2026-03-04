Матч окончен
«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» – последней команде АПЛ. Андре забил победный гол на 94-й минуте
«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптоному».
«Ливерпуль» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» в 29-м туре АПЛ (1:2).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол на четвертой добавленной минуте забил хавбек «Вулвс» Андре Нето.
«Вулверхэмптон» с 16 очками идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» – пятый с 48 баллами.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Опять же , неочевидная смена тренера на похищенного из Мидлсбро и проклятого болельщиками ))
В любом случае , в такой попе они в силу ещё и стечения обстоятельства, а не только своей игры