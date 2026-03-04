  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» – последней команде АПЛ. Андре забил победный гол на 94-й минуте
87

«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» – последней команде АПЛ. Андре забил победный гол на 94-й минуте

«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптоному».

«Ливерпуль» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» в 29-м туре АПЛ (1:2).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол на четвертой добавленной минуте забил хавбек «Вулвс» Андре Нето.

«Вулверхэмптон» с 16 очками идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» – пятый с 48 баллами.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
3 марта 20:15, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
  Андре
90’
+4’
С. Буэно
90’
83’
  Салах
79’
Конате   Кьеза
Меллер Вольф   Уго Буэно
79’
  Гомеш
78’
72’
Фримпонг   Гомес
Мане   Гомеш
70’
Гомес
69’
65’
Гакпо   Нгумоа
65’
Керкез   Робертсон
Гомес   Белльгард
60’
Армстронг   Арокодаре
60’
Доэрти   Москера
59’
46’
Гравенберх   Джонс
2тайм
Перерыв
22’
Гравенберх
Вулверхэмптон
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Доэрти, Гомес, Меллер Вольф, Тшатшуа, Гомес, Андре, Мане, Армстронг
Запасные: Хван Хи Чхан, Лима, Гомеш, Арокодаре, Уго Буэно, Белльгард, Джонстон, Гомеш, Москера
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Салах, Экитике
Запасные: Рэмзи, Гомес, Моррисон, Кьеза, Робертсон, Джонс, Нгумоа, Мамардашвили, Ньони
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛиверпуль
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoВулверхэмптон
logoРодригу Гомеш
logoМохамед Салах
logoАндре Нето
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Последняя команда лиги выиграла у Ливерпуля, Астон Виллы, сыграла вничью с Арсеналом и МЮ. Половина очков против четырех команд из топ 5. Только Манчестер Сити выиграл оба матча.
Ответ Anonymous Panda
Последняя команда лиги выиграла у Ливерпуля, Астон Виллы, сыграла вничью с Арсеналом и МЮ. Половина очков против четырех команд из топ 5. Только Манчестер Сити выиграл оба матча.
Знаете ли , им ведь ещё и откровенно не везло очень часто в первой половине чемпионата !
Опять же , неочевидная смена тренера на похищенного из Мидлсбро и проклятого болельщиками ))
В любом случае , в такой попе они в силу ещё и стечения обстоятельства, а не только своей игры
Ответ Anonymous Panda
Последняя команда лиги выиграла у Ливерпуля, Астон Виллы, сыграла вничью с Арсеналом и МЮ. Половина очков против четырех команд из топ 5. Только Манчестер Сити выиграл оба матча.
За эту непредсказуемость и умение слабых клубов отбирать очки у более сильных мы и любим АПЛ!
Было сложно проиграть худшей команде лиги, но Ливерпуль справился. Что тут скажешь, респект.
Ответ StonedJesus
Было сложно проиграть худшей команде лиги, но Ливерпуль справился. Что тут скажешь, респект.
Когда забил Салах в календарном матче АПЛ , я сразу решил , что добром все это не кончится !
Ответ OldRedWhite
Когда забил Салах в календарном матче АПЛ , я сразу решил , что добром все это не кончится !
Ахах, в точку )
Потрясающе сыграл Гакпо - я еще такого не видел: выбил мяч практически на ленточке чужих ворот. Нет слов…
Ответ AndrewBegoun
Потрясающе сыграл Гакпо - я еще такого не видел: выбил мяч практически на ленточке чужих ворот. Нет слов…
так вроде он и бил, насколько я понял по повтору. и от его удара - в перекладину.
Больше всего игра Красных в этом сезоне сравнима с ощущением, когда у тебя больной ноющий зуб. Иногда кажется, что отпустило, но нет. Зуб надо вырвать. Домучится до конца сезона , хотя бы остаться в зоне ЛЧ и хватит. Слот - Вон из команды ! Достал !!!
Ответ onibo
Больше всего игра Красных в этом сезоне сравнима с ощущением, когда у тебя больной ноющий зуб. Иногда кажется, что отпустило, но нет. Зуб надо вырвать. Домучится до конца сезона , хотя бы остаться в зоне ЛЧ и хватит. Слот - Вон из команды ! Достал !!!
Да ладно, а где же уважение. он же вас чемпионами сделал, у него чемпионств Англии больше чем у Ходжсона, Далглиша и Бенитеса вместе взятых. Один у него 0 у остальных. Respect man, Respect (c)
Ответ Денис_1117039794
Да ладно, а где же уважение. он же вас чемпионами сделал, у него чемпионств Англии больше чем у Ходжсона, Далглиша и Бенитеса вместе взятых. Один у него 0 у остальных. Respect man, Respect (c)
Прошлый сезон - Слот ни чего "от себя" не делал. Тактику не менял ни чего не перестраивал. Первые две трети сезона ни чего не трогал. Ну а сейчас весь свой "потенциал" показал во всей красе - какую игру он строит и что умеет.. Тошно стало смотреть на игру Команды , даже когда выигрывают.
Слот опять скажет, что соперник играл слишком просто, а Ливерпуль так не умеет и поэтому проиграл....лысый шарлатан.
Слот уходи пожалуйста. Смотреть такой футбол надоело. Игры совсем нет. Навесы и угловые. Не какой фантазии и рисунка игры. Просто печаль.
Ответ Adamant1985
Слот уходи пожалуйста. Смотреть такой футбол надоело. Игры совсем нет. Навесы и угловые. Не какой фантазии и рисунка игры. Просто печаль.
Можно в твоём комментарии заменить Ливерпуль на арсенал и слота на артету
Волки под конец решили чуть-чуть шороху навести. Ничья с лидером Арсеналом, обыграли АВ и Ливер которые идут в топ-5. За это респект Волкам, а то уж совсем все печально в этом сезоне
Прикиньте Вулвз спасутся, это будет величайший момент в истории ОПЛ, круче титула Лестера и 4 титулов Сити
Ответ Vakhore
Прикиньте Вулвз спасутся, это будет величайший момент в истории ОПЛ, круче титула Лестера и 4 титулов Сити
До этого тура шанс был что-то около 0,01%. Если кто-то недавно или даже сейчас поставил ставку, то может в сотни раз увеличить свои деньги в случае этого чуда
Ответ Vakhore
Прикиньте Вулвз спасутся, это будет величайший момент в истории ОПЛ, круче титула Лестера и 4 титулов Сити
и всех титулов ливернуля
И снова Слот тайм. Раньше было ощущение что если ничья, то додавят. А сейчас что пропустят на 90+
поражения уже и не расстраивают, какая-то безнадега
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем