«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптону» – последней команде АПЛ. Андре забил победный гол на 94-й минуте

«Ливерпуль» проиграл «Вулверхэмптоному».

«Ливерпуль » в гостях проиграл «Вулверхэмптону » в 29-м туре АПЛ (1:2).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол на четвертой добавленной минуте забил хавбек «Вулвс» Андре Нето.

«Вулверхэмптон» с 16 очками идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» – пятый с 48 баллами.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ