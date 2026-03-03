Матч окончен
«Зенит» выбил «Балтику» из Кубка России благодаря голу Соболева – 1:0
«Зенит» обыграл «Балтику».
«Зенит» в гостях обыграл «Балтику» в рамках 2-го раунда 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов (1:0).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Победный гол во втором тайме забил вышедший на замену нападающий петербуржцев Александр Соболев.
«Зенит» пробился в полуфинал Пути регионов, «Балтика» завершила выступление на турнире.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
