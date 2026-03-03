«Зенит» выбил «Балтику» из Кубка России благодаря голу Соболева – 1:0

«Зенит» обыграл «Балтику».

«Зенит » в гостях обыграл «Балтику» в рамках 2-го раунда 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов (1:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол во втором тайме забил вышедший на замену нападающий петербуржцев Александр Соболев.

«Зенит» пробился в полуфинал Пути регионов, «Балтика» завершила выступление на турнире.

Статистика Фонбет Кубка России