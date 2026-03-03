358

«Зенит» выбил «Балтику» из Кубка России благодаря голу Соболева – 1:0

«Зенит» обыграл «Балтику».

«Зенит» в гостях обыграл «Балтику» в рамках 2-го раунда 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути регионов (1:0).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победный гол во втором тайме забил вышедший на замену нападающий петербуржцев Александр Соболев.

«Зенит» пробился в полуфинал Пути регионов, «Балтика» завершила выступление на турнире.

FONBET Кубок России. 1/4 финала - 2 раунд
3 марта 17:00,
Логотип домашней команды
Балтика
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Зенит
Матч окончен
90’
+1’
Мостовой   Ерохин
Мендель
80’
79’
  Соболев
Поспелов   М. Петров
77’
74’
Луис Энрике   Соболев
Рядно   Бевеев
70’
Поспелов
69’
66’
Дркушич   Мантуан
66’
Дуран   Дивеев
Ковач   Поспелов
59’
И. Петров   Беликов
59’
Степанов   Хиль
59’
Рядно
46’
45’
Педро   Вендел
2тайм
Перерыв
Степанов
45’
+1’
33’
Педро
Балтика
Кукушкин, Варатынов, Андраде, Гассама, Манелов, Мендель, И. Петров, Рядно, Ковач, Степанов, Йенне
Запасные: Бориско, М. Петров, Хиль, Любаков, Филин, Ковалев, Мурид, Поспелов, Титков, Бевеев, Обонин, Беликов
1тайм
Зенит:
Латышонок, Дркушич, Нино, Алип, Вега, Кондаков, Барриос, Педро, Луис Энрике, Дуран, Мостовой
Запасные: Глушенков, Вендел, Джон, Мантуан, Дуглас Сантос, Ерохин, Кержаков, Дивеев, Горшков, Москвичев, Адамов, Соболев
Подробнее

Статистика Фонбет Кубка России

358 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Талалаеву и поддерживавшему его и "Балтику" "всю Россию" желаю всего наилучшего и приятных сновидений.
Ответ Homo Faber
Талалаеву и поддерживавшему его и "Балтику" "всю Россию" желаю всего наилучшего и приятных сновидений.
Да, всем мясным спокойной ночи
Ответ Homo Faber
Талалаеву и поддерживавшему его и "Балтику" "всю Россию" желаю всего наилучшего и приятных сновидений.
Комментарий скрыт
"за ФК Зенит никто не болеет", но на выездах мы играем как дома, что в москве, что в Калиниграде
Ответ SMART789
"за ФК Зенит никто не болеет", но на выездах мы играем как дома, что в москве, что в Калиниграде
В точку
Ответ SMART789
"за ФК Зенит никто не болеет", но на выездах мы играем как дома, что в москве, что в Калиниграде
В Москве он как дома играет хаха. Ты много глупостей пишешь, но это одна из самых.
Всё, к чему привела накачка от Талалаева - это заслуженная победа "Балтики" по карточкам (4:1). И это Танашев калининградским гопникам несколько горчичников пожалел.
Ответ Homo Faber
Всё, к чему привела накачка от Талалаева - это заслуженная победа "Балтики" по карточкам (4:1). И это Танашев калининградским гопникам несколько горчичников пожалел.
Поломали ногу Дркушичу. Просто игра в колено по талалаевски.
Ответ Homo Faber
Всё, к чему привела накачка от Талалаева - это заслуженная победа "Балтики" по карточкам (4:1). И это Танашев калининградским гопникам несколько горчичников пожалел.
от Сухого
Балтийцы, трепещите, это вам будет не с бразильцами играть, сам Ерохин против вас выйдет!
Ответ Zenith forever
Балтийцы, трепещите, это вам будет не с бразильцами играть, сам Ерохин против вас выйдет!
Вот что вы сразу с угроз-то начинаете😁
Ответ Дмитрий Калибабчук
Вот что вы сразу с угроз-то начинаете😁
Ну что вы? Я ведь аккуратно написал, а мог ведь еще Алипа и Мостового упомянуть
Балтика превращается в прошлогодний факел - грязь, зацепы, толчки и потом истерики
Ответ Зайцев Руслан
Балтика превращается в прошлогодний факел - грязь, зацепы, толчки и потом истерики
Комментарий скрыт
Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий скрыт
Грязь неприемлема. А Балтика играла в кость оба матча.
Кондаков то как взрослый играет
Ответ SMART789
Кондаков то как взрослый играет
все же малость робел. пока гол с его участием не случился, концовку по взрослому доиграл
Ответ SMART789
Кондаков то как взрослый играет
В будущем хочется вместе с Шиловым в основе видеть🙏
С победой Зенит и наших болельщиков! Тяжёлая победа! Всем добра!
у Балтики в сезоне с учетом кубка 3 поражения, 2 из них от Зенита. московские, которые вчера ей типа восхищались, сегодня пишут, какие они унылые колхозники и что слабый Зенит их еле обыграл. калининградцы, вы уверены, что вам нужны такие «друзья» и поддержка этой «всейроссии»? просто ппц, лицемеры, орейро.
Ответ ragnvald ulfsson
у Балтики в сезоне с учетом кубка 3 поражения, 2 из них от Зенита. московские, которые вчера ей типа восхищались, сегодня пишут, какие они унылые колхозники и что слабый Зенит их еле обыграл. калининградцы, вы уверены, что вам нужны такие «друзья» и поддержка этой «всейроссии»? просто ппц, лицемеры, орейро.
Да никто никого поддерживать не просил. Да и лучше так, чем получать поддержку от настоящих «лицемеров», как вы выразились, купивших себе чемпионство во второй год столетия и упорно не признающих факта покупки и факта липового столетия) действительно, позорище
Ответ illest
Да никто никого поддерживать не просил. Да и лучше так, чем получать поддержку от настоящих «лицемеров», как вы выразились, купивших себе чемпионство во второй год столетия и упорно не признающих факта покупки и факта липового столетия) действительно, позорище
ну раз лучше, то приятного аппетита, наслаждайтесь, бгг. по поводу покупки и прочего бреда поговорим после 30 тура, я с удовольствием выслушаю ваши извинения, когда золото возьмет Краснодар. вы же не сольетесь как пустомеля, а извинитесь, правда?
С победой!!
последнее касание мяча тоже за Даней. красава просто, настоящий тигролев. 17 лет. ждем в основе!
всех наших с победой, Талалаеву не грустить, ждем прессуху :D
Ответ ragnvald ulfsson
последнее касание мяча тоже за Даней. красава просто, настоящий тигролев. 17 лет. ждем в основе! всех наших с победой, Талалаеву не грустить, ждем прессуху :D
Комментарий скрыт
Ответ ragnvald ulfsson
последнее касание мяча тоже за Даней. красава просто, настоящий тигролев. 17 лет. ждем в основе! всех наших с победой, Талалаеву не грустить, ждем прессуху :D
Комментарий скрыт
