Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»

В АПЛ прошли матчи 29-го тура.

В 29-м туре АПЛ во вторник «Ливерпуль » в гостях проиграл «Вулверхэмптону » (1:2).

В среду «Челси » на выезде разгромил «Астон Виллу » (4:1) с хет-триком Жоао Педро, «Арсенал » справился с «Брайтоном» (1:0), «Манчестер Сити» упустил победу над «Ноттингем Форест» (2:2), «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу» (1:2), который играл в меньшинстве весь второй тайм.

Завершился тур в четверг матчем «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» (1:3).

Чемпионат Англии

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

