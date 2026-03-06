Матч окончен
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
В АПЛ прошли матчи 29-го тура.
В 29-м туре АПЛ во вторник «Ливерпуль» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» (1:2).
В среду «Челси» на выезде разгромил «Астон Виллу» (4:1) с хет-триком Жоао Педро, «Арсенал» справился с «Брайтоном» (1:0), «Манчестер Сити» упустил победу над «Ноттингем Форест» (2:2), «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу» (1:2), который играл в меньшинстве весь второй тайм.
Завершился тур в четверг матчем «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» (1:3).
Чемпионат Англии
29-й тур
5 марта 20:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Завершен
1 - 3
4 марта 20:15, Сент-Джеймс Парк
Завершен
2 - 1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Вы представляете, чтобы в Ла лиге безнадёжный аутсайдер за месяц навалял Реалу, Барсе и Атлетико? А вот в АПЛ такое возможно, поэтому это действительно лучшая лига мира
АПЛ>чемп двух с половиной команд
Так волки не безнадёжны по игре, им не везло по результатам
После того как МЮ сыграл в ничью с Волками, многие смеялись с этого результата. А сейчас Волки сыграли в ничью с Арсеналом и обыграли Ливерпуль, обыграли Виллу.
волки еще до МЮ против ливера в гостях хорошо смотрелись
против Арсенала отскок был конечно, а вот Виллу и Ливер по делу обыграли
Вулвз какие же красавчики я не могу 😂🔥 всех грабят 😅
В пятницу постараются повторить)
Не всех. Это традиция английских разбойников - грабить богатых и раздавать бедным. Волки вполне соответствуют.
график у апл конечно лютый, каждые 3 дня играют на высоченных темпах
Волки сорвались с цепи и решили всем оставшимся соперникам испортить сезон ))
Ну конкретно в этом проигрыше виноват даже не Алиссон, а тот кто не правый защитник. Дать в такой гуще пас вратарю...
Но по итогу срезанная, спрос будет толь с лысого.
Зато в Чемпионшипе у них будет самый красивый стадион
Если Арсеналу когда-то и суждено взять титул, то тоттнем тогда в этот сезон обязан вылететь, чтобы джекпот по всем фронтам.
Че там? Нравится игра при шарлатане? Наверное всем приятно смотреть на игру))
Игрокам ттх пора начинать подыскивать себе новые команды
Хороший сезон в АПЛ. Борьба за всё открыта. За 1ое место, за зону лч, за остальные евро кубки, даже вылет гарантировали только волки
интрига, однако 👍
