614

Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»

В АПЛ прошли матчи 29-го тура.

В 29-м туре АПЛ во вторник «Ливерпуль» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» (1:2).

В среду «Челси» на выезде разгромил «Астон Виллу» (4:1) с хет-триком Жоао Педро, «Арсенал» справился с «Брайтоном» (1:0), «Манчестер Сити» упустил победу над «Ноттингем Форест» (2:2), «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Ньюкаслу» (1:2), который играл в меньшинстве весь второй тайм.

Завершился тур в четверг матчем «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» (1:3).

Чемпионат Англии

29-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
5 марта 20:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Логотип домашней команды
Тоттенхэм
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Кристал Пэлас
Матч окончен
90’
+2’
Клайн
Биссума
82’
81’
Ларсен   Уче
81’
Уортон   Хьюз
Порро   Симонс
74’
Соланке   Ришарлисон
74’
67’
Гессан   Джонсон
2тайм
Перерыв
45’
+7’
  Сарр
45’
+1’
  Ларсен
Коло-Муани   Биссума
43’
де Соуза   Галлахер
43’
40’
  Сарр
ван де Вен
38’
  Соланке
34’
Сарр
25’
22’
Ларсен
14’
Муньос   Клайн
де Соуза
7’
Тоттенхэм
Викарио, ван де Вен, Данзо, Порро, Тель, Коло-Муани, де Соуза, Сарр, Пальинья, Грэй, Соланке
Запасные: Биссума, Симонс, Кьерематен, Кински, Остин, Олусеси, Роузвелл, Галлахер, Ришарлисон
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Риад, Ричардс, Канво, Гессан, Сарр, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Ларсен
Запасные: Джонсон, Бенитес, Клайн, Соса, Лерма, Уче, Хьюз, Девенни, Пино
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
3 марта 19:30, Вайталити Стэдиум
Логотип домашней команды
Борнмут
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Брентфорд
Матч окончен
Тавернье
90’
+4’
Адамс
90’
+4’
87’
Уаттара   Льюис-Поттер
Эванилсон   Унал
80’
Кристи   Крупи
74’
Роша   Адли
74’
62’
Хендерсон   Ярмолюк
60’
Йенсен
2тайм
Перерыв
21’
Хенри   Айер
Борнмут
Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Хименес, Кристи, Адамс, Тавернье, Скотт, Роша, Эванилсон
Запасные: Диаките, Адли, Мандас, Милосавлевич, Смит, Брукс, Крупи, Унал, Тот
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, Хенри, Коллинз, ван ден Берг, Кайоде, Йенсен, Хендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Вальдимарссон, Шилд, Айер, Ярмолюк, Льюис-Поттер, Бентт, Пиннок, Донован, Фуро
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
3 марта 19:30, Хилл Дикинсон
Логотип домашней команды
Эвертон
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Бернли
Матч окончен
Ндиай   Диблинг
90’
+3’
Гуйе   Ироэгбунам
87’
Макнил   Джордж
87’
83’
Угочукву   Барнс
Бету   Барри
83’
Брэнтуэйт   Кин
83’
72’
Межбри   Лоран
64’
Хамфрис
  Дьюзбери-Холл
60’
57’
Флорентину   Уорд-Проуз
57’
Уоррелл   Тшауна
2тайм
Перерыв
  Тарковски
32’
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Брэнтуэйт, Тарковски, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Макнил, Бету
Запасные: Паттерсон, Ироэгбунам, Трэверс, Диблинг, Джордж, Кин, Армстронг, Рель, Барри
1тайм
Бернли:
Дубравка, Эстев, Уоррелл, Хамфрис, Энтони, Угочукву, Пирес, Межбри, Уокер, Флорентину, Фостер
Запасные: Лоран, Уорд-Проуз, Макмахон-Браун, Тшауна, Экдаль, Вайсс, Барнс, Хартман, Бруун Ларсен
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
3 марта 19:30, Элланд Роуд
Логотип домашней команды
Лидс
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Сандерленд
Матч окончен
90’
+5’
Траоре   Ригг
Ньонто
90’
88’
Ангуло   Траоре
Гудмундссон   Бийол
84’
Богл   Пиру
84’
Ааронсон   Ньонто
74’
Джастин   Джеймс
74’
70’
  Диарра
63’
Альдерете
Груев   Нмеча
62’
58’
Диарра
56’
Майенда   Изидор
55’
Гертрюйда   Г. Джака
2тайм
Перерыв
45’
+2’
О`Нин
Лидс
Дарлоу, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Джастин, Ааронсон, Груев, Ампаду, Штах, Богл, Калверт-Льюин
Запасные: Танака, Пиру, Лонгстафф, Нмеча, Лукас Перри, Бийол, Борнаув, Джеймс, Ньонто
1тайм
Сандерленд:
Эльборг, Хьюм, Альдерете, Бэллард, О`Нин, Гертрюйда, Садики, Ле Фе, Диарра, Ангуло, Майенда
Запасные: Джонс, Г. Джака, Тальби, Изидор, Джонс, Ригг, Мур, Алексич, Траоре
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
3 марта 20:15, Молинью
Логотип домашней команды
Вулверхэмптон
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
  Андре
90’
+4’
С. Буэно
90’
83’
  Салах
79’
Конате   Кьеза
Меллер Вольф   Уго Буэно
79’
  Гомеш
78’
72’
Фримпонг   Гомес
Мане   Гомеш
70’
Гомес
69’
65’
Гакпо   Нгумоа
65’
Керкез   Робертсон
Гомес   Белльгард
60’
Армстронг   Арокодаре
60’
Доэрти   Москера
59’
46’
Гравенберх   Джонс
2тайм
Перерыв
22’
Гравенберх
Вулверхэмптон
Жозе Са, Крейчи, С. Буэно, Доэрти, Гомес, Меллер Вольф, Тшатшуа, Гомес, Андре, Мане, Армстронг
Запасные: Москера, Уго Буэно, Гомеш, Гомеш, Джонстон, Хван Хи Чхан, Лима, Белльгард, Арокодаре
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Собослаи, Гакпо, Салах, Экитике
Запасные: Гомес, Рэмзи, Мамардашвили, Моррисон, Нгумоа, Джонс, Ньони, Кьеза, Робертсон
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 19:30, Вилла Парк
Логотип домашней команды
Астон Вилла
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
85’
Палмер   Сантос
85’
Жоао Педро   Делап
79’
Фофана   Адарабиойо
79’
Фернандес   Кукурелья
75’
Гюсто   Лавия
Уоткинс   Абрахам
71’
Уоткинс
68’
64’
  Жоао Педро
Бэйли   Эдвард
63’
Дуглас Луис   Баркли
63’
Буэндиа   Санчо
63’
58’
Фернандес
Роджерс
58’
55’
  Палмер
54’
Жоао Педро
Кэш   Богарде
46’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Жоао Педро
35’
  Жоао Педро
Кэш
32’
  Дуглас Луис
2’
Астон Вилла
Мартинес, Матсен, Мингз, Конса, Кэш, Дуглас Луис, Онана, Буэндиа, Роджерс, Бэйли, Уоткинс
Запасные: Баркли, Санчо, Пау Торрес, Богарде, Эдвард, Абрахам, Линделеф, Бизот, Динь
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Хато, Чалоба, Фофана, Гюсто, Фернандес, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Жоао Педро, Палмер
Запасные: Делап, Лавия, Адарабиойо, Сарр, Сантос, Гиу, Санчес, Бадьяшиль, Кукурелья
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 19:30, Крэйвен Коттэдж
Логотип домашней команды
Фулхэм
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Вест Хэм
Матч окончен
90’
+10’
Боуэн
90’
+9’
Канте
Робинсон
90’
+9’
90’
+2’
Фернандеш   Канте
90’
+2’
Тодибо   Мавропанос
Басси
90’
+1’
88’
Кастельянос   Траоре
Берге   Сессеньон
82’
Тете   Кастань
82’
65’
  Саммервилл
Кэрни   Бобб
61’
Кинг   Смит-Роу
61’
60’
Уилсон   Магасса
Хименес   Родриго Муниз
60’
2тайм
Перерыв
41’
Уан-Биссака
17’
Фернандеш
Фулхэм
Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Тете, Кэрни, Берге, Кинг, Ивоби, Чуквуэзе, Хименес
Запасные: Лекомт, Бобб, Лукич, Сессеньон, Родриго Муниз, Андерсен, Кастань, Рид, Смит-Роу
1тайм
Вест Хэм:
Хермансен, Диуф, Дисаси, Тодибо, Уан-Биссака, Саммервилл, Фернандеш, Соучек, Боуэн, Уилсон, Кастельянос
Запасные: Ламадрид, Канте, Ареоля, Килмен, Магасса, Мавропанос, Траоре, Уокер-Питерс, Скарлз
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 19:30, Фолмер AMEX Стэдиум
Логотип домашней команды
Брайтон
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Арсенал
Матч окончен
Айяри
90’
+4’
Кадыоглу
81’
Боскальи
80’
80’
Субименди   Нергор
Балеба   Айяри
78’
Гомес   Хауэлл
77’
Виффер   Велтман
77’
Хиншелвуд   Уэлбек
69’
64’
Москера   Калафьори
60’
Мартинелли   Троссард
59’
Дьокереш   Хавертц
Гомес
52’
Митома   Минте
46’
2тайм
Перерыв
11’
Москера
9’
  Сака
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Боскальи, ван Хекке, Виффер, Гросс, Балеба, Митома, Хиншелвуд, Гомес, Рюттер
Запасные: де Кейпер, Велтман, Айяри, Уэлбек, Милнер, О`Райли, Минте, Стил, Хауэлл
1тайм
Арсенал:
Райя, Инкапиэ, Габриэл, Москера, Тимбер, Райс, Субименди, Мартинелли, Эзе, Сака, Дьокереш
Запасные: Хавертц, Нергор, Габриэл Жезус, Троссард, Мадуэке, Аррисабалага, Калафьори, Льюис-Скелли, Доуман
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 19:30, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Ноттингем Форест
Матч окончен
90’
+4’
Зельс
90’
Гиббс-Уайт   Йейтс
90’
Уильямс   Морато
Шерки   Савиньо
82’
79’
Игор Жезус   Авонийи
Фоден   Доку
77’
Аит-Нури   Хусанов
77’
76’
  Андерсон
63’
Домингес   Хадсон-Одои
63’
Миленкович
  Родри Эрнандес
62’
60’
Мурилло
56’
  Гиббс-Уайт
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Сангаре
  Семеньо
31’
Манчестер Сити
Доннарумма, Аит-Нури, Гехи, Рубен Диаш, Матеуш Нунеш, Родри Эрнандес, Шерки, Бернарду Силва, Фоден, Семеньо, Холанд
Запасные: Траффорд, Рейндерс, Стоунз, Хусанов, Савиньо, Аке, Нико Гонсалес, Мармуш, Доку
1тайм
Ноттингем Форест:
Зельс, Уильямс, Айна, Мурилло, Миленкович, Жаир Кунья, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Игор Жезус
Запасные: Ндойе, Ганн, Хадсон-Одои, Хатчинсон, Морато, Нетц, Йейтс, Макати, Авонийи
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 29 тур
4 марта 20:15, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Тонали   Ботман
90’
+7’
  Осула
90’
85’
Мазрауи   Маласиа
Гордон   Осула
85’
Эланга   Дж. Мерфи
84’
Триппьер
80’
77’
Мбемо   Зиркзе
76’
Майну   Диалло
64’
Мазрауи
61’
Каземиро   Диогу Далот
61’
Шоу   Угарте
Барнс   Уиллок
46’
2тайм
Перерыв
45’
+9’
  Каземиро
  Гордон
45’
+6’
Рэмзи
45’
+1’
39’
Шоу
Жоэлинтон
38’
37’
Мбемо
Рэмзи
26’
Ньюкасл
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Рэмзи, Барнс, Гордон, Эланга
Запасные: Дж. Мерфи, А. Мерфи, Осула, Поуп, Ботман, Висса, Шахар, Уиллок, Нив
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, Магуайр, Йоро, Мазрауи, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Хевен, Куконки, Угарте, Зиркзе, Байындыр, Диогу Далот, Маласиа, Флетчер, Диалло
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoБрентфорд
logoЭвертон
logoВулверхэмптон
logoСандерленд
logoЛиверпуль
logoБорнмут
logoЛидс
logoЧелси
logoБернли
logoВест Хэм
logoНьюкасл
logoБрайтон
logoКристал Пэлас
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoНоттингем Форест
logoФулхэм
logoТоттенхэм
logoМанчестер Сити
614 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вы представляете, чтобы в Ла лиге безнадёжный аутсайдер за месяц навалял Реалу, Барсе и Атлетико? А вот в АПЛ такое возможно, поэтому это действительно лучшая лига мира
Ответ Roman
Вы представляете, чтобы в Ла лиге безнадёжный аутсайдер за месяц навалял Реалу, Барсе и Атлетико? А вот в АПЛ такое возможно, поэтому это действительно лучшая лига мира
АПЛ>чемп двух с половиной команд
Ответ Roman
Вы представляете, чтобы в Ла лиге безнадёжный аутсайдер за месяц навалял Реалу, Барсе и Атлетико? А вот в АПЛ такое возможно, поэтому это действительно лучшая лига мира
Так волки не безнадёжны по игре, им не везло по результатам
После того как МЮ сыграл в ничью с Волками, многие смеялись с этого результата. А сейчас Волки сыграли в ничью с Арсеналом и обыграли Ливерпуль, обыграли Виллу.
Ответ Lavinka
После того как МЮ сыграл в ничью с Волками, многие смеялись с этого результата. А сейчас Волки сыграли в ничью с Арсеналом и обыграли Ливерпуль, обыграли Виллу.
волки еще до МЮ против ливера в гостях хорошо смотрелись
Ответ Lavinka
После того как МЮ сыграл в ничью с Волками, многие смеялись с этого результата. А сейчас Волки сыграли в ничью с Арсеналом и обыграли Ливерпуль, обыграли Виллу.
против Арсенала отскок был конечно, а вот Виллу и Ливер по делу обыграли
Вулвз какие же красавчики я не могу 😂🔥 всех грабят 😅
Ответ muse muse
Вулвз какие же красавчики я не могу 😂🔥 всех грабят 😅
В пятницу постараются повторить)
Ответ muse muse
Вулвз какие же красавчики я не могу 😂🔥 всех грабят 😅
Не всех. Это традиция английских разбойников - грабить богатых и раздавать бедным. Волки вполне соответствуют.
график у апл конечно лютый, каждые 3 дня играют на высоченных темпах
Волки сорвались с цепи и решили всем оставшимся соперникам испортить сезон ))
Ответ Английский_пациент
Волки сорвались с цепи и решили всем оставшимся соперникам испортить сезон ))
Ну конкретно в этом проигрыше виноват даже не Алиссон, а тот кто не правый защитник. Дать в такой гуще пас вратарю...
Ответ А.В. Бубнов
Ну конкретно в этом проигрыше виноват даже не Алиссон, а тот кто не правый защитник. Дать в такой гуще пас вратарю...
Но по итогу срезанная, спрос будет толь с лысого.
Зато в Чемпионшипе у них будет самый красивый стадион
Если Арсеналу когда-то и суждено взять титул, то тоттнем тогда в этот сезон обязан вылететь, чтобы джекпот по всем фронтам.
Че там? Нравится игра при шарлатане? Наверное всем приятно смотреть на игру))
Игрокам ттх пора начинать подыскивать себе новые команды
Хороший сезон в АПЛ. Борьба за всё открыта. За 1ое место, за зону лч, за остальные евро кубки, даже вылет гарантировали только волки
Ответ Liquidozz
Хороший сезон в АПЛ. Борьба за всё открыта. За 1ое место, за зону лч, за остальные евро кубки, даже вылет гарантировали только волки
интрига, однако 👍
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Психолог Гущин про Соболева: «Ему не хватало здоровой агрессии, инстинкта киллера. Спортсмены – не очень хорошие мальчики. Хорошие не дерутся, не бьют друг друга по ногам, не отбирают мяч»
вчера, 18:34
Рекомендуем