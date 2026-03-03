Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату на 50% в случае вылета из АПЛ (The Athletic)
Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату на 50% в случае вылета из АПЛ.
Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату примерно на 50% в случае вылета клуба из АПЛ, сообщает The Athletic.
«Этот пункт был включен во все контракты, заключенные до ухода Дэниэла Леви с поста председателя правления клуба в сентябре, что предоставляет «Тоттенхэму» определенную защиту от катастрофического сценария понижения в классе», – говорится в материале издания.
После 28 туров «шпоры» занимают в таблице 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета. Последний раз лондонцы вылетали в Чемпионшип в 1977 году.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
Они оттуда никак не вылетят, это просто нереально с таким составом