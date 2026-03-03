Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату на 50% в случае вылета из АПЛ (The Athletic)

Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату на 50% в случае вылета из АПЛ.

Большинству игроков «Тоттенхэма » снизят зарплату примерно на 50% в случае вылета клуба из АПЛ , сообщает The Athletic.

«Этот пункт был включен во все контракты, заключенные до ухода Дэниэла Леви с поста председателя правления клуба в сентябре, что предоставляет «Тоттенхэму» определенную защиту от катастрофического сценария понижения в классе», – говорится в материале издания.

После 28 туров «шпоры» занимают в таблице 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета. Последний раз лондонцы вылетали в Чемпионшип в 1977 году.