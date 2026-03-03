  • Спортс
Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату на 50% в случае вылета из АПЛ (The Athletic)

Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату на 50% в случае вылета из АПЛ.

Большинству игроков «Тоттенхэма» снизят зарплату примерно на 50% в случае вылета клуба из АПЛ, сообщает The Athletic.

«Этот пункт был включен во все контракты, заключенные до ухода Дэниэла Леви с поста председателя правления клуба в сентябре, что предоставляет «Тоттенхэму» определенную защиту от катастрофического сценария понижения в классе», – говорится в материале издания.

После 28 туров «шпоры» занимают в таблице 16-е место, находясь в 4 очках от зоны вылета. Последний раз лондонцы вылетали в Чемпионшип в 1977 году.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
logoТоттенхэм
logoчемпионшип
logoДэниэл Леви
деньги
logoпремьер-лига Англия
Большинство игроков не останется в команде если ли она вылетит в чемпионшип...
Ответ gans.gans.73
Большинство игроков не останется в команде если ли она вылетит в чемпионшип...
И что же они сделают? 😁
Ответ Evgen_Hazard
И что же они сделают? 😁
Комментарий скрыт
Было бы эпично если бы в одном сезоне Арсенал выиграл титул, а ТТХ улетел в шип
Ответ deadjoker
Было бы эпично если бы в одном сезоне Арсенал выиграл титул, а ТТХ улетел в шип
В итоге не будет ни того, ни другого 🤣
Ответ deadjoker
Было бы эпично если бы в одном сезоне Арсенал выиграл титул, а ТТХ улетел в шип
Мне кажется более реалистичный сценарий связан с Ноттингемом. Вылетают в шип, выигрывают ЛЕ, и соответственно в следующем году в ЛЧ команда из чемпионшипа!
Леви ушёл⁉️ Вот я упустил
Ответ Тимофей Щепкин
Леви ушёл⁉️ Вот я упустил
И как же Шпоры расцвели, после его ухода.😁😁😁
З/п футболистов в принципе нужно снизить на 50 %, вне зависимости от клуба и результатов.
Выиграть ЛЕ и улететь в ЧШ🏆
Ответ Тимофей Щепкин
Выиграть ЛЕ и улететь в ЧШ🏆
Почувствовали вкус победы (кубка) и хотят пополнить полку новым трофеем, правда через годик
Я думаю, что игроки уже сказали своим агентам искать новый клуб
Чистка пердивом намечается…
Да не вылетит, успокойтесь. Там снизу подкладка слишком серьёзная
Смысл эту тему форсить
Они оттуда никак не вылетят, это просто нереально с таким составом
Достаточно странно видеть Тоттенхэм на грани зоны вылета на самом деле, даже несмотря на не самое хорошее положение дел в команде.
