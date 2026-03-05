705

Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «Локомотив» победил «Арсенал»

В Пути регионов Фонбет Кубка России прошли матчи 2-го этапа 1/4 финала.

В Пути регионов Фонбет Кубка России в рамках 2-го этапа 1/4 финала во вторник «Зенит» в гостях обыграл «Балтику» (1:0).

В среду «Ростов» дома уступил «Динамо» Махачкала (0:2), «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Оренбург» (2:0).

В четверг «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» (2:1).

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Этап 2

FONBET Кубок России. 1/4 финала - 2 раунд
5 марта 15:30,
Логотип домашней команды
Арсенал Тула
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Локомотив
Матч окончен
90’
+3’
Руденко   Годяев
Пенчиков   Богданец
80’
Пуцко   Плотников
80’
69’
Вера   Мялковский
69’
Комличенко   Воробьев
Алинви   Цараев
64’
Максимов   Игнатьев
64’
Пуцко
50’
49’
Карпукас
2тайм
Перерыв
  Большаков
45’
36’
  Карпукас
32’
  Морозов
Ботака-Иобома
27’
10’
Пиняев   Вера
Арсенал Тула
Цулая, Ботака-Иобома, Пуцко, Большаков, Пенчиков, Брнович, Гулиев, Алинви, Попов, Максимов, Рейес Уренья
Запасные: Кармаев, Олейник, Богданец, Соколов, Азявин, Шрамко, Плотников, Цараев, Игнатьев, Холин, Раздорских, Обрывков
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Монтес, Фассон, Пруцев, Карпукас, Руденко, Батраков, Комличенко, Пиняев
Запасные: Ньямси, Вера, Воробьев, Лантратов, Погостнов, Рамирес, Сарвели, Веселов, Годяев, Мялковский, Салтыков, Тимофеев
Подробнее
FONBET Кубок России. 1/4 финала - 2 раунд
3 марта 17:00,
Логотип домашней команды
Балтика
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Зенит
Матч окончен
90’
+1’
Мостовой   Ерохин
Мендель
80’
79’
  Соболев
Поспелов   М. Петров
77’
74’
Луис Энрике   Соболев
Рядно   Бевеев
70’
Поспелов
69’
66’
Дркушич   Мантуан
66’
Дуран   Дивеев
Ковач   Поспелов
59’
И. Петров   Беликов
59’
Степанов   Хиль
59’
Рядно
46’
45’
Педро   Вендел
2тайм
Перерыв
Степанов
45’
+1’
33’
Педро
Балтика
Кукушкин, Варатынов, Андраде, Гассама, Манелов, Мендель, И. Петров, Рядно, Ковач, Степанов, Йенне
Запасные: Титков, Беликов, Бориско, Бевеев, Филин, М. Петров, Хиль, Обонин, Любаков, Ковалев, Мурид, Поспелов
1тайм
Зенит:
Латышонок, Дркушич, Нино, Алип, Вега, Кондаков, Барриос, Педро, Луис Энрике, Дуран, Мостовой
Запасные: Ерохин, Глушенков, Дуглас Сантос, Горшков, Вендел, Адамов, Джон, Соболев, Кержаков, Москвичев, Дивеев, Мантуан
Подробнее
FONBET Кубок России. 1/4 финала - 2 раунд
4 марта 15:30,
Логотип домашней команды
Ростов
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Динамо Махачкала
Матч окончен
Чистяков
90’
+2’
Мелехин
83’
72’
Табидзе
Вахания   Игнатов
66’
Эль-Аскалани   Семенчук
60’
58’
Мрезиг   Джапо
58’
Сердеров   Миро
54’
Сердеров
Байрамян
53’
Сако   Мелехин
45’
Одоевский   Ятимов
45’
2тайм
45’
Сундуков   Глушков
Голенков   Сулейманов
45’
45’
Мубарик   Аззи
Перерыв
45’
+3’
  Мубарик
39’
  Мрезиг
Лангович
28’
12’
Алибеков   Шумахов
Ростов
Одоевский, Сако, Чистяков, Эль-Аскалани, Лангович, Прохин, Шанталий, Вахания, Щетинин, Голенков, Байрамян
Запасные: Игнатов, Кучаев, Сулейманов, Комаров, Шамонин, Ятимов, Миронов, Мохеби, Роналдо, Мелехин, Семенчук, Аджаса
1тайм
Динамо Махачкала:
Волк, Кагермазов, Алибеков, Табидзе, Сундуков, Ахмедов, Мубарик, Мрезиг, Хоссейннежад, Мастури, Сердеров
Запасные: Шихалиев, Воронин, Шумахов, Глушков, Мешид, Агаларов, Миро, Аззи, Магомедов, Джапо, Зинович
Подробнее
FONBET Кубок России. 1/4 финала - 2 раунд
4 марта 15:30,
Логотип домашней команды
Крылья Советов
Завершен
2 - 0
2
Логотип гостевой команды
Оренбург
Матч окончен
90’
+3’
Квеквескири
86’
Татаев
84’
Рыбчинский   Горелов
84’
Эль Махрауи   Анциперов
Столбов   Хубулов
77’
Дани Фернандес   Рассказов
77’
75’
Гузина
  Бабкин
74’
Шуманский   Олейников
67’
Гальдамес   Печенин
67’
Чарльз   Игнатенко
67’
63’
Кейрос   Голыбин
63’
Жезус   Гузина
  Дани Фернандес
52’
48’
Болотов
2тайм
Перерыв
Гальдамес
38’
11’
Хотулев   Касимов
Крылья Советов
Кокарев, Чернов, Ороз, Божин, Дани Фернандес, Столбов, Бабкин, Ахметов, Гальдамес, Шуманский, Чарльз
Запасные: Олейников, Печенин, Хубулов, Рассказов, Игнатенко
1тайм
Оренбург:
Рудаков, Поройков, Татаев, Хотулев, Кантеро, Кейрос, Квеквескири, Рыбчинский, Болотов, Жезус, Эль Махрауи
Запасные: Анциперов, Гузина, Голыбин, Горелов, Касимов
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoБалтика
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoЛокомотив
logoАрсенал Тула
logoРостов
logoОренбург
logoДинамо Махачкала
logoКрылья Советов
705 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну што, Сергей Богданович, ждём продолжения пятничной феерии?
🐬 выпустить не забудьте, кто-то же должен своей бревенчатой тушей газон утрамбовывать.
Ответ Дмитрий Калибабчук
Ну што, Сергей Богданович, ждём продолжения пятничной феерии? 🐬 выпустить не забудьте, кто-то же должен своей бревенчатой тушей газон утрамбовывать.
Кубки надо сливать на групповом этапе.
Ответ konnov.dimitri
Кубки надо сливать на групповом этапе.
Не вышло(
Вышло 6 побед из 6.
Сергей Богданович предпочёл слить домашку с Динамо в пути РПЛ
Буду сегодня на матче Балтика - Зенит с сыном, пожелаю командам честного, красивого и результативного футбола, адекватного судейства в обе стороны. Хватит уже спорить про тот гол, надо смотреть вперед! Всем удачи и без травм!
Боже, что он показывает
Тоже мне, доказал, теперь опять 10 матчей можно 0+0 настреливать
Спасибо Зениту за подарок на День рождения!
Ответ Дмитрий9779
Спасибо Зениту за подарок на День рождения!
от всех олдовых спартачей поздравляю с Днём Рождения, чивоуштам

бгг
Ответ Дмитрий9779
Спасибо Зениту за подарок на День рождения!
С Днюхой, получается!
Но какой же мастер Вендел.

В окружении четверых.
Ответ Дмитрий Калибабчук
Но какой же мастер Вендел. В окружении четверых.
Да. Парень тусил все праздники, и лучший как всегда.
А мне нравится Кондаков в этом матче, мололец парень!
Балтика ужаснейшее команда, грубиянов, тренер не может поставить игру в атаке как только теряют мяч сразу фолят грубо. Надеюсь судить их начнут так как должны
Зенит с победой.
Балтике респект за игру.
Красно-белым "балтийцам" страдать.
бгг
Зенит в Калининграде ждет горячий прием после пятничного перфоманса судейской бригады :))
Ответ achrustalev
Зенит в Калининграде ждет горячий прием после пятничного перфоманса судейской бригады :))
Тем интересней будет матч!
Ответ achrustalev
Зенит в Калининграде ждет горячий прием после пятничного перфоманса судейской бригады :))
Кто о чём, а вшивый о бане.
Вендел в компенсированное время ещё попрессинговать вратаря сбегает. ;)
Ответ Kira625
Вендел в компенсированное время ещё попрессинговать вратаря сбегает. ;)
Вот что значит хорошо отдохнул в отпуске!
Ответ Kira625
Вендел в компенсированное время ещё попрессинговать вратаря сбегает. ;)
Пишете, как будто все 90 минут отыграл..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
сегодня, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
сегодня, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
сегодня, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
сегодня, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
сегодня, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
сегодня, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
сегодня, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
сегодня, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
сегодня, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
сегодня, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
сегодня, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
сегодня, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
сегодня, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
сегодня, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
сегодня, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
сегодня, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
сегодня, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
сегодня, 18:58
Рекомендуем