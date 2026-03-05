Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «Локомотив» победил «Арсенал»

В Пути регионов Фонбет Кубка России прошли матчи 2-го этапа 1/4 финала.
В Пути регионов Фонбет Кубка России в рамках 2-го этапа 1/4 финала во вторник «Зенит» в гостях обыграл «Балтику» (1:0).
В среду «Ростов» дома уступил «Динамо» Махачкала (0:2), «Крылья Советов» на своем поле обыграли «Оренбург» (2:0).
В четверг «Локомотив» одержал победу над тульским «Арсеналом» (2:1).
Фонбет Кубок России
Путь регионов
1/4 финала
Этап 2
Арсенал Тула
Цулая, Ботака-Иобома, Пуцко, Большаков, Пенчиков, Брнович, Гулиев, Алинви, Попов, Максимов, Рейес Уренья
Запасные: Кармаев, Олейник, Богданец, Соколов, Азявин, Шрамко, Плотников, Цараев, Игнатьев, Холин, Раздорских, Обрывков
Локомотив:
Митрюшкин, Ненахов, Морозов, Монтес, Фассон, Пруцев, Карпукас, Руденко, Батраков, Комличенко, Пиняев
Запасные: Ньямси, Вера, Воробьев, Лантратов, Погостнов, Рамирес, Сарвели, Веселов, Годяев, Мялковский, Салтыков, Тимофеев
Балтика
Кукушкин, Варатынов, Андраде, Гассама, Манелов, Мендель, И. Петров, Рядно, Ковач, Степанов, Йенне
Запасные: Титков, Беликов, Бориско, Бевеев, Филин, М. Петров, Хиль, Обонин, Любаков, Ковалев, Мурид, Поспелов
Зенит:
Латышонок, Дркушич, Нино, Алип, Вега, Кондаков, Барриос, Педро, Луис Энрике, Дуран, Мостовой
Запасные: Ерохин, Глушенков, Дуглас Сантос, Горшков, Вендел, Адамов, Джон, Соболев, Кержаков, Москвичев, Дивеев, Мантуан
Ростов
Одоевский, Сако, Чистяков, Эль-Аскалани, Лангович, Прохин, Шанталий, Вахания, Щетинин, Голенков, Байрамян
Запасные: Игнатов, Кучаев, Сулейманов, Комаров, Шамонин, Ятимов, Миронов, Мохеби, Роналдо, Мелехин, Семенчук, Аджаса
Динамо Махачкала:
Волк, Кагермазов, Алибеков, Табидзе, Сундуков, Ахмедов, Мубарик, Мрезиг, Хоссейннежад, Мастури, Сердеров
Запасные: Шихалиев, Воронин, Шумахов, Глушков, Мешид, Агаларов, Миро, Аззи, Магомедов, Джапо, Зинович
Крылья Советов
Кокарев, Чернов, Ороз, Божин, Дани Фернандес, Столбов, Бабкин, Ахметов, Гальдамес, Шуманский, Чарльз
Запасные: Олейников, Печенин, Хубулов, Рассказов, Игнатенко
Оренбург:
Рудаков, Поройков, Татаев, Хотулев, Кантеро, Кейрос, Квеквескири, Рыбчинский, Болотов, Жезус, Эль Махрауи
Запасные: Анциперов, Гузина, Голыбин, Горелов, Касимов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
🐬 выпустить не забудьте, кто-то же должен своей бревенчатой тушей газон утрамбовывать.
Вышло 6 побед из 6.
Сергей Богданович предпочёл слить домашку с Динамо в пути РПЛ
Тоже мне, доказал, теперь опять 10 матчей можно 0+0 настреливать
бгг
В окружении четверых.
Балтике респект за игру.
Красно-белым "балтийцам" страдать.
бгг