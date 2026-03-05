Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. «Локомотив» победил «Арсенал»

В Пути регионов Фонбет Кубка России прошли матчи 2-го этапа 1/4 финала.

В Пути регионов Фонбет Кубка России в рамках 2-го этапа 1/4 финала во вторник «Зенит » в гостях обыграл «Балтику» (1:0).

В среду «Ростов » дома уступил «Динамо » Махачкала (0:2), «Крылья Советов » на своем поле обыграли «Оренбург» (2:0).

В четверг «Локомотив » одержал победу над тульским «Арсеналом» (2:1).

Фонбет Кубок России

Путь регионов

1/4 финала

Этап 2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России