Форвард «Пари НН» Олусегун: «Влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу. Есть желание получить российское гражданство»

Олусегун: есть желание получить российское гражданство.

Нападающий «Пари НН » Олакунле Олусегун заявил о желании получить российское гражданство.

Права на нигерийца принадлежат «Краснодару ».

«Играя за «Краснодар» в одном из сезонов, я был близок к тому, чтобы отправиться в чемпионат Франции. Были предложения от «Ниццы» и «Ланса», но я почувствовал, что еще есть чему научиться в России. Мне кажется, тогда отъезд дался бы мне слишком тяжело. Поэтому я решил остаться в «Краснодаре» и дальше развиваться и улучшать свои навыки. А сейчас можно уже сказать, что я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу.

У меня по‑прежнему есть желание получить российское гражданство. Уверен, если в ближайшее время появится такая возможность, буду рад подготовиться к экзамену и выучить русский язык. Потому что на самом деле мне все это интересно. Считаю Россию своим вторым домом. Мне нравится здесь жить и строить карьеру. А еще важно, что моей семье здесь тоже очень комфортно», – сказал Олусегун.