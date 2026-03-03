  • Спортс
9

Форвард «Пари НН» Олусегун: «Влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу. Есть желание получить российское гражданство»

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун заявил о желании получить российское гражданство.

Права на нигерийца принадлежат «Краснодару».

«Играя за «Краснодар» в одном из сезонов, я был близок к тому, чтобы отправиться в чемпионат Франции. Были предложения от «Ниццы» и «Ланса», но я почувствовал, что еще есть чему научиться в России. Мне кажется, тогда отъезд дался бы мне слишком тяжело. Поэтому я решил остаться в «Краснодаре» и дальше развиваться и улучшать свои навыки. А сейчас можно уже сказать, что я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу.

У меня по‑прежнему есть желание получить российское гражданство. Уверен, если в ближайшее время появится такая возможность, буду рад подготовиться к экзамену и выучить русский язык. Потому что на самом деле мне все это интересно. Считаю Россию своим вторым домом. Мне нравится здесь жить и строить карьеру. А еще важно, что моей семье здесь тоже очень комфортно», – сказал Олусегун.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
С учётом его возраста и умений, то с паспортом РФ, будет основным игроком Краснодара.
Молодец, такие легионеры нужны в РПЛ! По примеру Гили: выучить язык, самому сдать все экзамены и получить паспорт РФ не только для того, чтобы вписываться в лимит, а именно чтобы стать гражданином страны, которую искренне любят и хотят здесь жить. Желаю успешно достичь своих целей!
Африканцы у нас хорошо приживаются)
Ответ Иван Егурнов
Африканцы у нас хорошо приживаются)
Так никто их у нас битами не гоняет.
Выучу русский язык.Ты уже много лет здесь живешь,бери и учи!
С одной стороны он наш игрок, а с другой задаюсь вопросом: он интервью на русском давал?
Сдашь экзамен - будешь россиянином. Остался всего год, и будет 5 лет тут.
В первом матче отлично смотрелся
Ответ Alexander Rakhilkin
Будет мобилизация - все пойдем. И тебя с собой прихватим
Рекомендуем