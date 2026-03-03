  • Спортс
Точилин о судействе в РПЛ: «Проблемы не решаются. У каждого арбитра свой подход и понимание правил»

Александр Точилин высказался о судейских проблемах в РПЛ.

Александр Точилин высказался о судейских проблемах в РПЛ.

— После возобновления РПЛ много вопросов к судьям.

— Критика арбитров меня не удивляет. Она имеет под собой определенные основания. Это лишь подтверждение тому, что в нашем судействе есть большие проблемы, которые пока не решаются. 

Каждую ошибку судьи нужно рассматривать отдельно от определенных моментов. Но сама тенденция говорит о том, что у каждого арбитра свой подход и понимание правил, — сказал экс-тренер «Сочи».

ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору

Нужно просто их всех ставить на простушку и устанавливать наружку. Для этого нужна воля государства и участие соответствующих органов. Но это никогда не сделают. Боятся результатов и не знают, что потом с ними делать. Понимают размеры явления.
Так это нужно делать во всех сферах деятельности
Так это нужно делать во всех сферах деятельности
Так это нужно делать во всех сферах деятельности
Тоже хотел написать эту мысль, но не хватит техники и людей, чтобы реализовать, учитывая масштабы)
Раньше были правила, а теперь рекомендации
Судейский корпус на казарменное положение во время чемпионата. Придут к единому мнению.
Все гораздо хуже. Если бы у арбитров был бы свой подход и понимание, и они в этом своем понимании были бы последовательны - было бы ещё ОК.
Но один и тот же арбитр меняет свой подход по нескольку раз за матч!
