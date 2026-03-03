Точилин о судействе в РПЛ: «Проблемы не решаются. У каждого арбитра свой подход и понимание правил»
Точилин: у каждого арбитра РПЛ свой подход и понимание правил.
Александр Точилин высказался о судейских проблемах в РПЛ.
— После возобновления РПЛ много вопросов к судьям.
— Критика арбитров меня не удивляет. Она имеет под собой определенные основания. Это лишь подтверждение тому, что в нашем судействе есть большие проблемы, которые пока не решаются.
Каждую ошибку судьи нужно рассматривать отдельно от определенных моментов. Но сама тенденция говорит о том, что у каждого арбитра свой подход и понимание правил, — сказал экс-тренер «Сочи».
ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору
Но один и тот же арбитр меняет свой подход по нескольку раз за матч!