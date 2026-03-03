Александр Ерохин: «Готов бороться за место в основе. Все игроки важны и хотят помочь «Зениту» выйти на первое место»

Ерохин: готов бороться за место в основе «Зенита».

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин заявил о готовности бороться за место в основном составе.

В матче 19-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0) Ерохин вышел на замену на 90-й минуте.

— В ходе контрольных матчей, когда у «Зенита» был недокомплект в нападении, Семак ставил вас в атаку. Готовы бороться за место в составе на этой позиции?

— У меня был опыт игры и нападающим, и атакующим полузащитником, и «восьмеркой», и крайним нападающим. Мне кажется, в нападении у меня опыт игры вообще на всех позициях.

— Нападающим на постоянной основе вы были достаточно давно.

— В «Зените» у меня были матчи, когда я выходил на этой позиции в нападении. Так что готов играть на ней, если скажет тренерский штаб. У меня есть понимание, как играть нападающим. Тем более я долго работаю с нынешним тренерским штабом. Знаю, какие требования к игрокам на разных позициях, и готов выполнять их.

— Чувствуете, что готовы снова бороться за место в основе, как у вас часто бывает в последние годы, когда вы начинаете на скамейке, но даже выходя на замены в концовках матчей, успеваете совершить результативные действия?

— Странный вопрос (улыбается). Конечно, готов. В целом каждый футболист стремится выиграть конкуренцию за место в основном составе. И тренируется для того, чтобы играть и максимально быть готовым выйти на поле.

Естественно, сейчас имеются силы и мотивация, чтобы помогать команде. В любом случае простых матчей этой весной не ждем, что показала и первая после паузы игра с «Балтикой». Поэтому все футболисты важны и должны быть готовы. Я думаю, все хотят помочь команде, чтобы она вышла на первое место в чемпионате и удержалась на нем, – сказал Ерохин.