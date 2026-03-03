Тренер «Спортинга» о таблице клубного ТВ «Бенфики» «без судейских ошибок»: «Важна только та, где «Порту» занимает первое место»
Тренер «Спортинга»: важна только таблица, где «Порту» занимает первое место.
Тренер «Спортинга» Руй Боржеш высказался о таблице клубного ТВ «Бенфики» «без судейских ошибок», согласно которой у «орлов» в чемпионате Португалии было бы на 6 очков больше.
Боржеш поделился мнением накануне первого полуфинального матча Кубка Португалии против «Порту».
«Что касается таблицы, то важна только та, где «Порту» занимает первое место.
Хотим защитить титул [обладателя Кубка Португалии] и выиграть первый матч. Что касается судьи, знаю, что это Клаудиу Перейра. Сказать мне особо нечего, просто надеюсь, что он отработает хорошо», – сказал Боржеш.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Record
