Фанаты «Реала» скандировали «Флорентино – в отставку!» после 0:1 от «Хетафе» на «Бернабеу»

Фанаты «Реала » призывали к отставке президента клуба Флорентино Переса после поражения от «Хетафе ».

В домашнем матче 26-го тура Ла Лиги «сливочные» уступили со счетом 0:1.

Как сообщил в эфире Radio Marca журналист Мигель Анхель Торибио, после финального свистка болельщики на «Сантьяго Бернабеу » скандировали: «Флорентино – в отставку!»