Фанаты «Реала» скандировали «Флорентино – в отставку!» после 0:1 от «Хетафе» на «Бернабеу»
Фанаты «Реала» призывали к отставке Флорентино Переса.
Фанаты «Реала» призывали к отставке президента клуба Флорентино Переса после поражения от «Хетафе».
В домашнем матче 26-го тура Ла Лиги «сливочные» уступили со счетом 0:1.
Как сообщил в эфире Radio Marca журналист Мигель Анхель Торибио, после финального свистка болельщики на «Сантьяго Бернабеу» скандировали: «Флорентино – в отставку!»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
О чём я и писал два года назад, а глоры Реала вопили, что теперь треблы каждый год будут при черепахе🤣