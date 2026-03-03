Фанаты «Реала» скандировали «Флорентино – в отставку!» после 0:1 от «Хетафе» на «Бернабеу»

  • Спортс
74

Фанаты «Реала» призывали к отставке Флорентино Переса.

Фанаты «Реала» призывали к отставке президента клуба Флорентино Переса после поражения от «Хетафе».

В домашнем матче 26-го тура Ла Лиги «сливочные» уступили со счетом 0:1.

Как сообщил в эфире Radio Marca журналист Мигель Анхель Торибио, после финального свистка болельщики на «Сантьяго Бернабеу» скандировали: «Флорентино – в отставку!»

Источник: Marca
Винисиуса в президенты
Ответ Mark Anisimov
Винисиуса в президенты
Его губы
Ответ Стопы Зайона
Его губы
У губ твоих конфетных конфетный вкус
Мбаппе - Красава !! Превратил Мадрид в шапито 👍🤣
О чём я и писал два года назад, а глоры Реала вопили, что теперь треблы каждый год будут при черепахе🤣
Ответ Burel
Мбаппе - Красава !! Превратил Мадрид в шапито 👍🤣 О чём я и писал два года назад, а глоры Реала вопили, что теперь треблы каждый год будут при черепахе🤣
Ну если берешь игрока калибра черепахи, то будь добр и заборчик красивый к нему) но ни одного ни опорного ни атакующего полузащитника с задатками лидера и плеймейкера приобретено не было) так что да, есть правда в ваших словах
Ответ Burel
Мбаппе - Красава !! Превратил Мадрид в шапито 👍🤣 О чём я и писал два года назад, а глоры Реала вопили, что теперь треблы каждый год будут при черепахе🤣
Скорее уход кросса и модрича
«Либо ты умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы увидеть, как сам становишься злодеем»
Ответ Unknown Forusha
«Либо ты умираешь героем, либо живёшь достаточно долго, чтобы увидеть, как сам становишься злодеем»
«Это мой ресторан»
У глориков реала настроение меняется как у девушек в эти дни:)
Ответ rigobersong
У глориков реала настроение меняется как у девушек в эти дни:)
Завтра и у вас поменяется, после несостоявшейся ремонтады
Ответ rigobersong
У глориков реала настроение меняется как у девушек в эти дни:)
О, какой фантастический , не избитый "сарказм", какая "тончайшая" сатира. А в целом - уровень сортира .
Как там Реал ТВ поживает?
Дон Флорентино начал пожинать плоды своего выбора «в пользу раздевалки». Следующим ударом вероятно станет вылет в 1/8 Лиги чемпионов от старых знакомых из Манчестера
Закономерно. Потому что провал по всем фронтам. Селекция, решения по сезону, выстраивание отношений с игроками.
Ответ Crawling
Закономерно. Потому что провал по всем фронтам. Селекция, решения по сезону, выстраивание отношений с игроками.
Перес всё равно уйдет - не позже 2029-го это 100%. Просто в силу преклонного возраста. Проблема в том, что лучше без него будет сильно вряд ли. Скорее Реал на много лет, а то и на десятилетия, забудет про победы в ЛЧ.
Ответ Denosaur
Перес всё равно уйдет - не позже 2029-го это 100%. Просто в силу преклонного возраста. Проблема в том, что лучше без него будет сильно вряд ли. Скорее Реал на много лет, а то и на десятилетия, забудет про победы в ЛЧ.
Ага. Мне мама про Путина часто так говорит.
Ему нельзя сейчас в отставку. Он готовит жалобу в ФИФА и УЭФА, чтоб у Барсы отобрали все титулы, которые завоевал тот сверкающий состав Барсы, который рвал всех на куски, в том числе и Реал Мадрид. А также будет требовать отстранить Барсу из Ла Лиги. Надо дать человеку возможность ахренеть до конца. В принципе его понять можно, по другому он никак не может справиться с Барсой, которая ему по ночам снится в виде кошмара….
Ответ ЧИКО
Ему нельзя сейчас в отставку. Он готовит жалобу в ФИФА и УЭФА, чтоб у Барсы отобрали все титулы, которые завоевал тот сверкающий состав Барсы, который рвал всех на куски, в том числе и Реал Мадрид. А также будет требовать отстранить Барсу из Ла Лиги. Надо дать человеку возможность ахренеть до конца. В принципе его понять можно, по другому он никак не может справиться с Барсой, которая ему по ночам снится в виде кошмара….
Ничего нового, от тебя Мессибота, можно было и не ожидать. Ждем тебя завтра после ремонтады с 0-4. Там даже Реала не надо, чтобы вас выкинуть с кубка.
Ответ Buanonote
Ничего нового, от тебя Мессибота, можно было и не ожидать. Ждем тебя завтра после ремонтады с 0-4. Там даже Реала не надо, чтобы вас выкинуть с кубка.
Уть ты неблагодарный! Это Барса отомстила за мчк клубу из третьего дивизиона
Они ему ещё Алонсо припомнят😁
Понятно, что выкрики на эмоциях. Но выгнать Алонсо и сделать символом клуба Винисиуса это перебор.
