  Винисиус получил желтую за споры с судьей после фола Каррераса на 94-й минуте матча с «Хетафе». Это 7-е предупреждение вингера «Реала» в Ла Лиге и 10-е во всех турнирах в сезоне
Винисиус получил желтую за споры с судьей после фола Каррераса на 94-й минуте матча с «Хетафе». Это 7-е предупреждение вингера «Реала» в Ла Лиге и 10-е во всех турнирах в сезоне

Винисиус получил желтую в концовке матча с «Хетафе».

Вингер «Реала» Винисиус получил желтую карточку в концовке матча Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).

Бразилец высказывал претензии главному арбитру Алехандро Муньису после желтой карточки, показанной Альваро Каррерасу за фол на Марио Мартине на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. За споры с судьей бразилец также получил предупреждение.

Отметим, что это 7-е предупреждение Винисиуса в Ла Лиге за 25 матчей и 10-е в 38 матчах сезона во всех турнирах. Статистику вингера можно найти здесь.

Танцуй вини!:)
Даже костолом Рамос меньше желтых хватал,чем это плаксивое недоразумение
Ответ Десятый номер
Даже костолом Рамос меньше желтых хватал,чем это плаксивое недоразумение
Потому что Рамосу простили 70% где залётов
Ответ karbunkul211
Потому что Рамосу простили 70% где залётов
А бразильскому губошлепу прощают 70% симуляции
Внимание, за то не один из угловых флажков не пострадал!
Ответ Джон Люлькович
Внимание, за то не один из угловых флажков не пострадал!
Это все потому , что был без капитанской повязки сегодня !
Зашейте ему губы. Они мешают ему бегать.. 🤣
Сегодня обошлось, угловые флажки сохранили свою невинность 😁
Угловой флажок сегодня остался без секса
Я помню многие смеялись с мнений, что Реал становится похож на МЮ 🙂
Ответ VuNePonimaete
Я помню многие смеялись с мнений, что Реал становится похож на МЮ 🙂
У манков сейчас,тьфу-тьфу,дела в гору пошли. Достаточно было избавиться от самодура на тренерском мостике. В Мадриде тоже сделали замены,но как показывает время не те.
Ответ falkao2013
У манков сейчас,тьфу-тьфу,дела в гору пошли. Достаточно было избавиться от самодура на тренерском мостике. В Мадриде тоже сделали замены,но как показывает время не те.
Ну если Реал будет на текущий МЮ похож, то будет очень неплохо😄
Но я говорю в целом о МЮ, который последние 10 лет только и деградировал, судорожно менял тренеров, не развивал свою же инфраструктуру, понабрал кучу некомпетентного персонала
персонала. Все это сейчас есть и у Реала, даже на своем стадионе газон как у команды с Сегунды, на котором свои же игроки спотыкаются постоянно. Разве что стадион только обновили.
«вы не понимаете, он хороший человек на самом деле в душе» (ударение сами ставьте)
Для него нужно ввести в правилах черную карту
Удивительно, что судью не дисквалифицировали. Хотя, еще не вечер...
Мастантуоно получил прямую красную на 95-й минуте матча с «Хетафе» за слова в адрес судьи. Хейсен и Каррерас не сыграют с «Сельтой» из-за перебора карточек
2 марта, 22:14
Гонсало получил удар шипами по ноге от защитника «Хетафе» Ромеро в штрафной после того, как сыграл в мяч. Арбитр Муньис не зафиксировал нарушения
2 марта, 21:46
Арбелоа про Винисиуса: «Ключевой и незаменимый игрок. Не знаю, удалось ли мне что-то изменить – заслуга принадлежит ему»
1 марта, 13:16
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
