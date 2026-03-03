Винисиус получил желтую за споры с судьей после фола Каррераса на 94-й минуте матча с «Хетафе». Это 7-е предупреждение вингера «Реала» в Ла Лиге и 10-е во всех турнирах в сезоне
Винисиус получил желтую в концовке матча с «Хетафе».
Вингер «Реала» Винисиус получил желтую карточку в концовке матча Ла Лиги с «Хетафе» (0:1).
Бразилец высказывал претензии главному арбитру Алехандро Муньису после желтой карточки, показанной Альваро Каррерасу за фол на Марио Мартине на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. За споры с судьей бразилец также получил предупреждение.
Отметим, что это 7-е предупреждение Винисиуса в Ла Лиге за 25 матчей и 10-е в 38 матчах сезона во всех турнирах. Статистику вингера можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
