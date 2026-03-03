«Реал» проиграл 2 матча Ла Лиги подряд впервые за 7 сезонов
«Реал» проиграл два матча Ла Лиги подряд впервые за 7 сезонов.
«Реал» дважды подряд проиграл в чемпионате Испании впервые с сезона-2018/19.
Команда тренера Альваро Арбелоа уступила «Хетафе» (0:1) в 26-м туре Ла Лиги. В предыдущем туре мадридцы потерпели поражение от «Осасуны» (1:2).
«Сливочные» не проигрывали дважды подряд в чемпионате Испании с сезона-2018/19. Тогда случились три поражения подряд в октябре 2018 года и два подряд – в мае 2019-го.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Барсе нужно быть на стороже - думаю в следующих турах кабинет сделает своё дело: Penalty a favor de Real Madrid