16

«Реал» проиграл 2 матча Ла Лиги подряд впервые за 7 сезонов

«Реал» проиграл два матча Ла Лиги подряд впервые за 7 сезонов.

«Реал» дважды подряд проиграл в чемпионате Испании впервые с сезона-2018/19.

Команда тренера Альваро Арбелоа уступила «Хетафе» (0:1) в 26-м туре Ла Лиги. В предыдущем туре мадридцы потерпели поражение от «Осасуны» (1:2).

«Сливочные» не проигрывали дважды подряд в чемпионате Испании с сезона-2018/19. Тогда случились три поражения подряд в октябре 2018 года и два подряд – в мае 2019-го.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoХетафе
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoАльваро Арбелоа
рекорды
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну ничего - главное, что Винисиус доволен, и пофиг на результаты
Не думал, что когда-нибудь дойдёт до того, чтобы не хотелось смотреть игры Реала. Сегодня сомневался, включил с небольшим запозданием и сразу же на 5-й минуте увидел то, из-за чего от нынешнего Реала тошнит - это мерзкую, недовольную морду Винисиуса, в очередной раз что-то доказывающего судье. Хетафе с победой
Ответ shin93
Не думал, что когда-нибудь дойдёт до того, чтобы не хотелось смотреть игры Реала. Сегодня сомневался, включил с небольшим запозданием и сразу же на 5-й минуте увидел то, из-за чего от нынешнего Реала тошнит - это мерзкую, недовольную морду Винисиуса, в очередной раз что-то доказывающего судье. Хетафе с победой
Не думал, что когданибудь дойдёт до того, что начну смотреть игры реала! 🙂 столькоудовольствия как вчера редко получается 😀 когда реал получает то, что заслужил - бесценно!
Заголовок радует. Звучит как тост. За это можно и выпить. Вперёд Барса!
Я уже представляю, как кабинеты будут топить Барсу с Атлетиком и с матрасами... Ну пофигу, надо в класико все решать, от этого чемпионство будет еще слаще.
3 и 4 поражение не за горами
Алонсо виноват и больше никто
Сельта вполне может добавить
После сегодняшнего матча, ФИФА И УЭФА срочно начали разрабатывать новое правило, которое гласит, что если нет климатических катаклизм, клубам будет запрещаться закрывать крышу стадиона, так как сегодня зрители чуть не задохнулись от ужасной вони, которую пустил Реал Мадрид на Сантьяго Бернабеу. После первого тайма почти весь стадион свистел своей команде, требовали открыть крышу, но Перес вынудил всех до конца задыхаться в этой вони….. Браво Мадрид, так держать…
Самые ужасные игры у реала при арбелоа за время как смотрю матчи реала с 2012 года, такого ужасного по игре реала я никогда не видел, причем и с бенфикой реал в стыках играл ужасно, вообще игры не было, просто везение было. А так вообще реал превратился в команду любителей, эта команда никак не может носить звание проф команды. Я бы попросил всех игроков отказаться от зп этого сезона, если они реально с преданы реалу и эту зп отдать нуждающимся людям и животным.
А ведь пару туров назад сливки вопили после 0:4 от Атлетико и от того, что Барса отправилась на вторую строчку, а сейчас они сами вернулись на своё место

Барсе нужно быть на стороже - думаю в следующих турах кабинет сделает своё дело: Penalty a favor de Real Madrid
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Реала» 4 поражения и 8 побед при Арбелоа
2 марта, 22:18
«Реал» на 4 очка отстает от лидирующей «Барселоны» после 26 туров Ла Лиги
2 марта, 22:12
«Реал» проиграл «Хетафе» впервые за 9 матчей. Было 8 побед подряд с общим счетом 12:1 после поражения в 2022-м
2 марта, 22:11
«Реал» проиграл «Хетафе» дома – 0:1! Сатриано забил дальним ударом на 39-й, Мастантуоно удалили на 95-й, Лисо – на 97-й
2 марта, 22:04
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем