«Реал» проиграл 2 матча Ла Лиги подряд впервые за 7 сезонов

«Реал» проиграл два матча Ла Лиги подряд впервые за 7 сезонов.

Команда тренера Альваро Арбелоа уступила «Хетафе » (0:1) в 26-м туре Ла Лиги. В предыдущем туре мадридцы потерпели поражение от «Осасуны» (1:2).

«Сливочные» не проигрывали дважды подряд в чемпионате Испании с сезона-2018/19. Тогда случились три поражения подряд в октябре 2018 года и два подряд – в мае 2019-го.