Тренер «Аль-Мухаррака» Нандинью о Бахрейне: «Сирены звучат регулярно. Мы думали, что это учения, но напали на базу США. Никто не знает, куда попадут ракеты – они могут отклоняться и сбиваться»

Нандинью о взрывах в Бахрейне: напали на базу США, серены звучат регулярно.

Тренер бахрейнского клуба «Аль-Мухаррак » Нандинью высказался о ситуации в Манаме на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Португальский тренер рассказал, как узнал об атаке на американскую военную базу в столице Бахрейна.

«Мы были в португальском кафе, общались с португальцами. Внезапно мы услышали вой сирен и получили оповещение. Мы подумали, что это учения, но потом услышали взрывы, на заднем плане пошел дым. Конечно же, мы сразу поняли, что это нападение на американскую базу, которая является стратегически важным пунктом. С этого момента началась череда событий.

Нас попросили оставаться дома. Занятия в школах приостановлены, но правда в том, что мы видим машины на улицах, люди ходят по магазинам. Да, шума стало меньше, но они не избегают походов в супермаркет. Ожидалось, что все успокоится, атаки прекратятся, но нет. Сирены звучат регулярно.

Никому не комфортно в такой ситуации. Несмотря на то, что они говорят, что не нападают на страну, ясно, что на войне всегда бывают неудачи и провалы. Всегда есть ракеты, которые отклоняются, сбиваются, и никто не знает, куда они попадут. Я никогда не был в подобной ситуации…

Я испытываю некоторую тревогу, потому что наша семья в Португалии волнуется. Мы не хотим их волновать, но эти кадры постоянно показывают по телевизору.

Реальность такова, что я здесь, я вижу, как действуют средства ПВО, я слышу эти взрывы, но мы не видели поблизости ничего такого, что могло бы вызвать у нас страх», – сказал Нандинью.