  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Верету из «Аль-Араби» о взрывах в Катаре: «Здесь военная база США. Немного страшно, пытаемся успокоить плачущих детей. Мы уже переживали это с бомбардировками против ХАМАС»
0

Верету из «Аль-Араби» о взрывах в Катаре: «Здесь военная база США. Немного страшно, пытаемся успокоить плачущих детей. Мы уже переживали это с бомбардировками против ХАМАС»

Верету о взрывах в Катаре: мы почти не спали, дети плакали, немного страшно.

Полузащитник катарского «Аль-Араби» Жордан Верету высказался об обстановке в Дохе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

33-летний французский футболист рассказал, что не покидал дом с начала конфликта, предпочитая оставаться с семьей.

«Это немного странное чувство. Семья в порядке, дети тоже. Мы в безопасности, это главное.

Проснувшись [в субботу], мы услышали взрывы снаружи. Мы уже пережили это четыре или пять месяцев назад с бомбардировками против ХАМАС. Первым делом мы включили телевизор. Мы увидели, что американцы и израильтяне атаковали Иран. Мы знали, что на территории Катара находится американская военная база.

Мы переживаем много разных моментов. Мы не знаем, что будет дальше, мы пытаемся всех успокоить, особенно плачущих детей. Все это не прекращалось весь день (звуки взрывов – прим. источника), поэтому мы начали волноваться. Следующей ночью мы почти не спали, а потом все успокоилось. Мы надеемся, что так и останется. Немного страшно.

Несмотря ни на что, в Дохе ситуация относительно спокойная. Люди живут своей жизнью, люди выходят на улицу. И в понедельник мы получили сообщение о возобновлении групповых тренировок. Это всех успокаивает», – сказал Верету в программе Rothen s’enflamme.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Политика
logoвысшая лига Израиль
logoсборная Израиля по футболу
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная США по футболу
logoАль-Араби Доха
logoЖордан Верету
logoвысшая лига Катар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Израильская футбольная ассоциация о возможном бане на фоне конфликта в Иране: «Мы не беспокоимся об этом. Все будет хорошо»
2 марта, 09:20
Глава РПЛ об ударах США по Ирану: «Видны двойные стандарты. Надеюсь, российские клубы будут играть в еврокубках, а сборная поучаствует в отборе Евро-2028»
28 февраля, 21:15
Глава иранской федерации допустил неучастие в ЧМ-2026 и подтвердил приостановку чемпионата: «После атаки США сложно сохранять оптимизм»
28 февраля, 20:17
ФИФА «будет следить» за событиями в Иране после атаки Израиля и США: «Сосредоточены на безопасном проведении ЧМ. Будем общаться со всеми принимающими странами»
28 февраля, 15:06
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем