Верету из «Аль-Араби» о взрывах в Катаре: «Здесь военная база США. Немного страшно, пытаемся успокоить плачущих детей. Мы уже переживали это с бомбардировками против ХАМАС»

Верету о взрывах в Катаре: мы почти не спали, дети плакали, немного страшно.

Полузащитник катарского «Аль-Араби » Жордан Верету высказался об обстановке в Дохе на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

33-летний французский футболист рассказал, что не покидал дом с начала конфликта, предпочитая оставаться с семьей.

«Это немного странное чувство. Семья в порядке, дети тоже. Мы в безопасности, это главное.

Проснувшись [в субботу], мы услышали взрывы снаружи. Мы уже пережили это четыре или пять месяцев назад с бомбардировками против ХАМАС. Первым делом мы включили телевизор. Мы увидели, что американцы и израильтяне атаковали Иран. Мы знали, что на территории Катара находится американская военная база.

Мы переживаем много разных моментов. Мы не знаем, что будет дальше, мы пытаемся всех успокоить, особенно плачущих детей. Все это не прекращалось весь день (звуки взрывов – прим. источника), поэтому мы начали волноваться. Следующей ночью мы почти не спали, а потом все успокоилось. Мы надеемся, что так и останется. Немного страшно.

Несмотря ни на что, в Дохе ситуация относительно спокойная. Люди живут своей жизнью, люди выходят на улицу. И в понедельник мы получили сообщение о возобновлении групповых тренировок. Это всех успокаивает», – сказал Верету в программе Rothen s’enflamme.