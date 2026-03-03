47

Фанаты «Реала» освистали команду в конце 1-го тайма матча с «Хетафе»

«Реал» освистали после 1-го тайма матча с «Хетафе».

Болельщики «Реала» освистали команду в матче с «Хетафе».

После первых 45 минут матча 26-го тура Ла Лиги «Реал» проигрывает со счетом 0:1. В добавленное к первому тайму время и после свистка на перерыв болельщики мадридцев свистели в адрес игроков своей команды.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
самое позорное, когда твой стадион свистит
самое позорное, когда твой стадион свистит
Глоры Мадрида, как всегда, самые "преданные" 🤣
Поддерживают только при победах
Глоры Мадрида, как всегда, самые "преданные" 🤣 Поддерживают только при победах
Из глоров Мадрида ты самый преданный - на каждой ветке зависаешь )
Надеюсь быстрее закончится этот кошмарный сезон. Им все равно на фанатов которые находятся на стадионе, им всем равно на болещиков со всего мира которые каждый раз смотрят их матч в 2-3 часа ночи. Тренеру главное хорошенько лизнуть Вини, для него важнее ругаться со всеми. Все говорили что во всем виноваты Мбаппе, но без него команда просто не кому забивать
Как там говорили? Забирает очки у Барсы, отдаёт Реалу?Тот неловкий случай, когда тебе не проигрывает даже «фарм»😁
Как там говорили? Забирает очки у Барсы, отдаёт Реалу?Тот неловкий случай, когда тебе не проигрывает даже «фарм»😁
Хетафе всегда был тяжелым соперником для Реала)
Хетафе всегда был тяжелым соперником для Реала)
Особенно дома)
Абсолютно не удивлен, что Алонсо сажал Винисиуса на банку. Несколько раз Реал пытался выйти через пас или в контратаку, искал человека на левом фланге, но тот легкой походкой, еле еле возвращался из офсайда
Абсолютно не удивлен, что Алонсо сажал Винисиуса на банку. Несколько раз Реал пытался выйти через пас или в контратаку, искал человека на левом фланге, но тот легкой походкой, еле еле возвращался из офсайда
Он также слишком самоуверенно бежит с мячом к воротам соперника, не отдавая пас своим. Это бесит.
Это они арбитрам свистели. Какая наглость, целый тайм сыграли и ни одного пенальти.
Арбелоа физрук, на что он рассчитывал с таким стартом, да и замены мрак, Хёйсен, Мастантуоне никакие. Реально превращается в шлакосборник
Продайте вини и игра наладиться
Очень глупо ныть о том, что хетафе играет мерзко, что валяются при любом контакте. Классы команд разные, возможности разные. Но! Хетафе приезжает биться, у них есть чёткий план на игру. Чем занимается Арбелоа когда готовит команду к Хетафе? Для чего он пихает в эту мясорубку воспитанника на дебютировать? Ему дали возможность сыграть в лиге чемпионов, чем он там запомнился? Чемпионат проигрывают в домашних играх с Хетафе, а не в превозмоганиях в Эль Классико. Гонсало при всей его старательности зачем нужен в этой игре? Чем поможет этот игрок вскрывать 2 выстроенные линии обороны? Какая работа была проделана в перерыве этой игры? Весь первый тайм втыкались без моментов в оборону насыщенную, но на второй тайм состав выходит без изменений.
Это не игра, это страдание какое то. Команда не та, деградация по всем линиям. Нет идей тренерских никаких. Мрак.
Это судьба наказывает Реал за подлость в отношении Алонсо. Ну и за негра, который достал уже всех.
