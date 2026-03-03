Фанаты «Реала» освистали команду в конце 1-го тайма матча с «Хетафе»
«Реал» освистали после 1-го тайма матча с «Хетафе».
Болельщики «Реала» освистали команду в матче с «Хетафе».
После первых 45 минут матча 26-го тура Ла Лиги «Реал» проигрывает со счетом 0:1. В добавленное к первому тайму время и после свистка на перерыв болельщики мадридцев свистели в адрес игроков своей команды.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Поддерживают только при победах
Это не игра, это страдание какое то. Команда не та, деградация по всем линиям. Нет идей тренерских никаких. Мрак.