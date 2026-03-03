Фанаты «Реала» освистали команду в конце 1-го тайма матча с «Хетафе»

«Реал» освистали после 1-го тайма матча с «Хетафе».

Болельщики «Реала» освистали команду в матче с «Хетафе».

После первых 45 минут матча 26-го тура Ла Лиги «Реал» проигрывает со счетом 0:1. В добавленное к первому тайму время и после свистка на перерыв болельщики мадридцев свистели в адрес игроков своей команды.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.