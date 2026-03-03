«Реал» пропустил первым в трех последних матчах. Команда Арбелоа уступает «Хетафе» после 1-го тайма

«Реал» пропустил первым в трех последних матчах.

«Реал » продолжает пропускать голы первым.

«Сливочные» дома играют с «Хетафе » (0:1, перерыв) в 26-м туре Ла Лиги . Форвард гостей Мартин Сатриано забил гол на 39-й минуте.

Команда Альваро Арбелоа пропускает первой в третьем матче подряд. Ранее это происходило в матчах ЛЧ против «Бенфики» (2:1) и чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2). Тогда мадридцам забивали на 14-й и 38-й минутах соответственно.

