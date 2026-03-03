«Реал» пропустил первым в трех последних матчах. Команда Арбелоа уступает «Хетафе» после 1-го тайма
«Реал» пропустил первым в трех последних матчах.
«Реал» продолжает пропускать голы первым.
«Сливочные» дома играют с «Хетафе» (0:1, перерыв) в 26-м туре Ла Лиги. Форвард гостей Мартин Сатриано забил гол на 39-й минуте.
Команда Альваро Арбелоа пропускает первой в третьем матче подряд. Ранее это происходило в матчах ЛЧ против «Бенфики» (2:1) и чемпионата Испании против «Осасуны» (1:2). Тогда мадридцам забивали на 14-й и 38-й минутах соответственно.
Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры Ла Лиги.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Арбелоа просто не уровень, совсем. Лизнуть игрокам у него отлично выходит, не более
реал это позор футбола
Пу-пу-пууу…
Арбелоа зализал своих негров
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем