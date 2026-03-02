Конте о составе «Наполи»: «Нерес травмирован с 1921 года, Алиссон Сантос никогда не выходил в старте в «Спортинге». Нам приходится искать решения и справляться»

Конте о составе «Наполи»: Нерес травмирован с 1921-го, Сантос был запасным.

Главный тренер «Наполи » Антонио Конте иронично высказался о кадровых проблемах из-за травм в составе.

Ранее неаполитанцы обыграли «Верону» (2:1) в 27-м туре Серии А.

– Чего не хватало в атаке?

– В первом тайме мы создали несколько моментов. Мы немного ленились, совершая рывки к штрафной. Когда мы находили Хейлунда , было необходимо атаковать в этих ситуациях. Не будем забывать, что у нас очень молодая атака: мы делаем замены и ищем решения.

Не будем забывать, что Нерес травмирован с 1921 года (смеется), хотя раньше он был великолепен. Нам приходится справляться с происходящими ситуациями. Вергара хорошо справляется.

Алиссон Сантос не выходил в стартовом составе ни в одном матче за «Спортинг ». Он приходит к нам и выходит в стартовом составе. Так что мы должны задаться несколькими вопросами. И, возможно, даже услышать слова благодарности, – сказал Конте.