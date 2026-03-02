  • Спортс
  • Рюдигер ударил коленом в челюсть Рико, упавшего на фланге после борьбы с Гюлером. Ранее защитник «Хетафе» сцепился с немцем у штрафной и рухнул, схватившись за лицо
68

Рюдигер ударил коленом защитника «Хетафе» Рико во время матча Ла Лиги.

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер ударил коленом в лицо футболиста «Хетафе» во время матча Ла Лиги.

«Реал» принимает «Хетафе» в 26-м туре чемпионата Испании. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, перерыв).

На 26-й минуте защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил в плечо, а затем в челюсть сопернику. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.

Отметим, что минутой ранее между игроками произошла стычка возле штрафной «Хетафе»: Рико упал после борьбы с Рюдигером, держась за лицо. Арбитр не применил никаких санкций к футболисту «сливочных».

Скриншоты: кадры из трансляции

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
68 комментариев
Вы не понимаете это другое..Не дали ЖК костолому Рюдигеру, дают ЖК игроку Хетафе когда игрок Реала сбивает первый. Добавляет 6 МИНУТ!!! Где он их накопал, все делает чтоб затащить сливочный кабинет.
Ответ Джон Люлькович
Ответ Джон Люлькович
Это чистая красная за акцентированный удар
Ответ Andy666
Ответ Andy666
ещё и дополнительная дисква игры на 3.
Позорно изподтишка спецом коленом в лицо. Это неспортивная мерзость высшей категории
Ответ fatei4
Ответ Zakir Velilhanov
у мерзкого поведения нет цвета формы, но ты сейчас своими ссылочками пытаешься оправдать Рюдигера, который на данный момент один из самых подлых и грязных игроков. И кто ты после этого, если не сектант?
Лига Негрейры, чё сказать. Как обычно бедный Мадрид засуживаю
Ответ slavik12345
Ответ Zakir Velilhanov
Вахперка, ты со своими методичками от Юрца можешь лесом идти)
Типичный Реал
Думать на Рюдигера это чистый расизм
Очень много фолов в игре, слишком много симуляции как со стороны Реала так и Хетафе.. но Рюдригер КК должен был получить! Если это не КК то КК нигде и никогда больше не должны показывать! А так тухлая игра без особых моментов, Реал надеятся на контратаки а Хетафе атакует от силы 2-3 человека и очень плотно закрываются.
Если пересмотреть эпизод с общей камеры, то не остаётся никаких сомнений, что Рюдигер падал сам. Он не подскользнулся, его никто не сбивал, не толкал. Упал Рюдигер целенаправленно коленом на соперника. Это было его целью.
все правильно. судья действует четко по инструкции "Правила судейства матчей королевского клуба"
Можно говорить конечно что это было случайно, но зная какой Рюдигер отравительный чувак я почти уверен, что это было сделано умышленно)))
