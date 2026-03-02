Рюдигер ударил коленом в челюсть Рико, упавшего на фланге после борьбы с Гюлером. Ранее защитник «Хетафе» сцепился с немцем у штрафной и рухнул, схватившись за лицо

Рюдигер ударил коленом защитника «Хетафе» Рико во время матча Ла Лиги.

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер ударил коленом в лицо футболиста «Хетафе» во время матча Ла Лиги.

«Реал» принимает «Хетафе» в 26-м туре чемпионата Испании . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, перерыв).

На 26-й минуте защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил в плечо, а затем в челюсть сопернику. Рико схватился за лицо, встреча была остановлена. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.

Отметим, что минутой ранее между игроками произошла стычка возле штрафной «Хетафе»: Рико упал после борьбы с Рюдигером, держась за лицо. Арбитр не применил никаких санкций к футболисту «сливочных».

Скриншоты: кадры из трансляции