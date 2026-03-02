Боселли о базе «Краснодара»: «Номер один во всем мире, не только в России. Топовые условия, невероятно»

Хуан Боселли: база «Краснодара» – номер один в мире.

Полузащитник «Краснодара » Хуан Боселли назвал тренировочную базу клуба в Четуке одной из лучших в мире.

Уругваец перешел в клуб из «Пари НН» этой зимой за 60+30 млн рублей.

«Нет необходимости рассказывать, что представляет из себя база «Краснодара». Это действительно невероятно. Очень впечатляюще, топовые условия. Наверное, эта база – номер один во всем мире, не только в России.

Я, конечно, очень счастлив возможности пользоваться всей этой инфраструктурой. Буду стараться выжать из этого как можно больше», – сказал Боселли.