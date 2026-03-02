Боселли о базе «Краснодара»: «Номер один во всем мире, не только в России. Топовые условия, невероятно»
Хуан Боселли: база «Краснодара» – номер один в мире.
Полузащитник «Краснодара» Хуан Боселли назвал тренировочную базу клуба в Четуке одной из лучших в мире.
Уругваец перешел в клуб из «Пари НН» этой зимой за 60+30 млн рублей.
«Нет необходимости рассказывать, что представляет из себя база «Краснодара». Это действительно невероятно. Очень впечатляюще, топовые условия. Наверное, эта база – номер один во всем мире, не только в России.
Я, конечно, очень счастлив возможности пользоваться всей этой инфраструктурой. Буду стараться выжать из этого как можно больше», – сказал Боселли.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Был. Грандиозно, конечно!
Справедливая оценка. То, что одна из лучших - бесспорно. Большинству команд остаётся только завидовать.
