  Зинедин Зидан: «По-настоящему великих игроков видно на тренировках – Модрич, Кроос, Роналду и Бензема никогда не теряли мяч. Я снова почувствовал искру»
Зинедин Зидан: «По-настоящему великих игроков видно на тренировках – Модрич, Кроос, Роналду и Бензема никогда не теряли мяч. Я снова почувствовал искру»

Зинедин Зидан: на тренировках видно по-настоящему великих игроков.

Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о работе в «Реале».

«Именно на тренировках видно по-настоящему великих игроков. У меня было такое же чувство, когда я был тренером «Реала». Я ничего не говорил. Я наблюдал, как тренируются Лука Модрич, Тони Кроос, Криштиану Роналду или Карим [Бензема]. Мне нечего было сказать, оставалось лишь наблюдать – все они были очень талантливы и профессиональны. Они никогда не теряли мяч.

Это мотивировало и меня как тренера, очень и очень высокий уровень таланта. Я снова почувствовал искру в нашей прекрасной игре. Точно так же, как когда я был игроком. Я играл с выдающимися футболистами. Я тренировал выдающихся футболистов. Это тоже делает вас лучше», – сказал Зидан.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L'Equipe
Золотые годы Реала: 2014-2024
При Зидане был пик. Марсело... Ты был лучший на своем фланге. Сережа Рамос-Батя.
Каземиро- лучший опорник. Кейлор феерил в воротах. Модрич-Кроос мозг команды. Бензема- лучший ассистент. Роналду, Роналду, Роналду... Ну и многие другие, всех не написать. Верните меня в то время, я так любил футбол, я так любил Реал. Я плачу....
Ответ Глас вопиющего в пустыне
Нам есть что внукам рассказать!))
Ответ Глас вопиющего в пустыне
1998-2003 Реал мощнее был.
Зидан лукавит.
Великий Хааг хотел научить играть в футбол 37-летнего Роналду. Не мог же Хааг работающий сейчас офис-менеджером в Твенте так ошибаться.
Ответ NasruaiEbana BCHK
Удивительное рядом =)
Ответ NasruaiEbana BCHK
Не может ведь кринжик быть неудачником)))Ну подумаешь приходит в клуб и тот становится без трофеев)
