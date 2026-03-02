«Ювентус» и Влахович обсудили продление контракта. Предложение туринцев приоритетно для форварда, у него нет договоренностей с другими клубами (Джанлука Ди Марцио)

«Ювентус» и Влахович обсуждают продление контракта.

«Ювентус» провел встречу с Душаном Влаховичем на тему продления контракта.

Ранее сообщалось , что 26-летний нападающий намерен продолжить карьеру в туринском клубе или в «Барселоне».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, первая встреча показала, что обе стороны открыты для дальнейшего сотрудничества, хотя окончательное решение так и не было принято. Потребуется некоторое время, чтобы определить, есть ли реальные возможности для достижения соглашения, но клуб и игрок встретятся снова в скором времени.

«Ювентус» дал ясно понять, что готов продлить контракт игрока на своих условиях. Влахович, с другой стороны, ответил, что его приоритетом является рассмотрение предложения «Ювентуса» в первую очередь.

Утверждается, что сербский футболист, несмотря на истекающий контракт, не имеет никаких договоренностей ни с одной командой. Поэтому он планирует обсудить ситуацию с отцом и другими возможными участниками переговоров и снова встретиться с представителями «Ювентуса » в ближайшие дни.

Обе стороны на данный момент готовы предпринять усилия для достижения финансового соглашения по новой сделке.