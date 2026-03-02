  • Спортс
«Ювентус» и Влахович обсудили продление контракта. Предложение туринцев приоритетно для форварда, у него нет договоренностей с другими клубами (Джанлука Ди Марцио)

«Ювентус» и Влахович обсуждают продление контракта.

«Ювентус» провел встречу с Душаном Влаховичем на тему продления контракта.

Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий намерен продолжить карьеру в туринском клубе или в «Барселоне».

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, первая встреча показала, что обе стороны открыты для дальнейшего сотрудничества, хотя окончательное решение так и не было принято. Потребуется некоторое время, чтобы определить, есть ли реальные возможности для достижения соглашения, но клуб и игрок встретятся снова в скором времени.

«Ювентус» дал ясно понять, что готов продлить контракт игрока на своих условиях. Влахович, с другой стороны, ответил, что его приоритетом является рассмотрение предложения «Ювентуса» в первую очередь.

Утверждается, что сербский футболист, несмотря на истекающий контракт, не имеет никаких договоренностей ни с одной командой. Поэтому он планирует обсудить ситуацию с отцом и другими возможными участниками переговоров и снова встретиться с представителями «Ювентуса» в ближайшие дни.

Обе стороны на данный момент готовы предпринять усилия для достижения финансового соглашения по новой сделке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
а давайте продлим за 15))) опять те же грабли

спалл с ванда бойем работал ему 33

фрии агент летом
Ответ Nba today games
а давайте продлим за 15))) опять те же грабли спалл с ванда бойем работал ему 33 фрии агент летом
чего..?
Именно отсутствие серба показало то , что он по крайней мере форвард , которого нет . Продлить Влаховича , которому 26 , и который в таком живом Ювентусе Спаллетти вполне может поймать свою игру - наиболее рациональный выбор. Покупать Дэвидов и Опенда - занятие для профанов. Душан без травм в играющей команде может раскрыться так , как никто не ожидает.
Ответ Halicarnassus
Именно отсутствие серба показало то , что он по крайней мере форвард , которого нет . Продлить Влаховича , которому 26 , и который в таком живом Ювентусе Спаллетти вполне может поймать свою игру - наиболее рациональный выбор. Покупать Дэвидов и Опенда - занятие для профанов. Душан без травм в играющей команде может раскрыться так , как никто не ожидает.
Вот именно, Влаховича не хватает именно сейчас, когда команда наконец начала играть в атакующий футбол, а не в кальмабол. Душан именно для такого футбола и подходит, когда много навешивают/простреливают
Ответ Fulyan
Вот именно, Влаховича не хватает именно сейчас, когда команда наконец начала играть в атакующий футбол, а не в кальмабол. Душан именно для такого футбола и подходит, когда много навешивают/простреливают
Дэвид свободный агент.
Опенда в аренде и вернётся в Липецк
От этого полена трудно будет избавиться
этот брусок играет по полгода в течение трех лет, еще что-то там условия выбивает. Хочешь играть за Юве - вот предложение, не хочешь - дохлебывай и уё..
Тебе никто не даст даже столько сколько ты сейчас поднимаешь. Будет второй дибала, который выкручивал руки клубу давшему ему 10ку, в итоге ушел в Рому на гораздо меньший оклад. Да и Рабьо туда же
Ответ Ramiz Tamazanov
этот брусок играет по полгода в течение трех лет, еще что-то там условия выбивает. Хочешь играть за Юве - вот предложение, не хочешь - дохлебывай и уё.. Тебе никто не даст даже столько сколько ты сейчас поднимаешь. Будет второй дибала, который выкручивал руки клубу давшему ему 10ку, в итоге ушел в Рому на гораздо меньший оклад. Да и Рабьо туда же
мухахах как показало время рабиот сильнее чокателли
печально, но на нового напа ещё больше надо будет потратить.
Ответ Kubinec_
печально, но на нового напа ещё больше надо будет потратить.
А что печально? Печально потерять бесплатно сильного нападающего. Что бы про него не рассказывали у него за Ювентус в каждом втором матче голевое действие.
Ответ Антонио Мартынов
А что печально? Печально потерять бесплатно сильного нападающего. Что бы про него не рассказывали у него за Ювентус в каждом втором матче голевое действие.
можно взять леваногольски учитывая пешеходность чемпа

в разы лучше всех опенд девидов влаховичей
Травмы, нестабильность, зп. Юве и покруче персон списывали. Типа Дибалы. И не зря. Кто то должен ещё поверить в него. В кого там вообще сейчас можно поверить? Светлых полос в команде по пальцам одной руки можно пересчитать с запасом.
Если только согласится на сокращение вдвое и то многовато, но Влахович еще молод так что можно будет продать потом в СА куда нибудь чем сейчас бесплатно
Ответ Darren&K
Если только согласится на сокращение вдвое и то многовато, но Влахович еще молод так что можно будет продать потом в СА куда нибудь чем сейчас бесплатно
если СА еще будет существовать
Он же норм играл, что случилось ?
Ответ Lavinka
Он же норм играл, что случилось ?
фанаты апл с рандомным мнением

зп 12 играет средне

не тащит
Ответ Lavinka
Он же норм играл, что случилось ?
Норм он играл во Фиорентине. Перешел в Юве - и один гол в трех матчах стал его потолком (если считать только чемпионат, то и того меньше). При сильном составе, при слабом составе, при трех разных тренерах (Спала не считаю). При том, что почти все это время он был первым номером на своей позиции без конкуренции. Норм ли для таких условий 10 или даже 15 голов за сезон? Думаю, ответ очевиден. Но его поклонники нам 4 года рассказывают, какой это топ. И конечно не стоит забывать, что все это время человек с 15 голами за сезон получает самую большую зарплату в чемпионате и одну из 10 самых больших в Европе, где играют холланды, мбаппы и ямали.
Для сравнения, на уровне Влахи забивали: 23 год - Орсолини и Арнаутович, 24 год - Жиру и Гудмундссон, 25 год - Пинамонти и Пикколи.

А ответа на вопрос "что случилось" у меня нет. Догадка одна: в большом клубе с большими вызовами и давлением чел поплыл. Тут его уровень - вот такой. Так бывает с покупками из условно "малых" клубов авансом. Это в чем-то лотерея.
Если этому бревну дадут 4 ляма (хорошо-хорошо, 5), то на 1+1 можно продлить - посмотреть на поведние. Если опять дадут 22, то все заслуги по продлению Йылды и Кенни спишутся сразу, а я пойду к посольству Юве с одиночным пикетом
Ответ mcjnun
Если этому бревну дадут 4 ляма (хорошо-хорошо, 5), то на 1+1 можно продлить - посмотреть на поведние. Если опять дадут 22, то все заслуги по продлению Йылды и Кенни спишутся сразу, а я пойду к посольству Юве с одиночным пикетом
После продления Йлдыза потолок в 6 млн оклада. Но есть бонусы
Ответ Антонио Мартынов
После продления Йлдыза потолок в 6 млн оклада. Но есть бонусы
Это детали. Крючкотворство. Бюджету клуба без разницы, по какой статье будут расходы. Это все равно расходы. Важно то, сколько мы Реально будем тратить на персонажа, который года два как бросил играть в футбол, а стараться начал только тогда, когда в продолжении карьеры замаячили турки, а то и арабы
Конечно нет договоренностей. С такой то личкой. ))
