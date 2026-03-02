  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пьерлуиджи Коллина: «Тем, кто скучает по футболу без технологий, советую посмотреть матчи без ВАР – уверен, их мнение изменится. Человеческий фактор и возможность ошибки останутся»
33

Пьерлуиджи Коллина: «Тем, кто скучает по футболу без технологий, советую посмотреть матчи без ВАР – уверен, их мнение изменится. Человеческий фактор и возможность ошибки останутся»

Пьерлуиджи Коллина: устранение ошибок не было целью введения ВАР.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о критике системы ВАР.

«Некоторые, возможно, думали, что с появлением ВАР ошибки будут исключены. Такой цели никогда не было. Футбол – это спорт, основанный на «фактических» решениях и решениях, связанных с интерпретацией инцидента. Как бы мы ни совершенствовали его использование, человеческий фактор, а вместе с ним и возможность ошибок останется в любом случае.

Тем, кто скучает по футболу без технологий, я рекомендую посмотреть несколько матчей, в которых не используется ВАР – например, первые этапы Кубка Англии, – уверен, они изменят свое мнение», – сказал Коллина в интервью Sky Sport Italia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tuttosport
logoПьерлуиджи Коллина
logoсудьи
технологии
видеоповторы
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
ВАР точно помогает! это могут отрицать только глупцы

да, иногда (в спорных моментах) - не всегда. но, там и без ВАР были бы споры

просто, не путайте работу ВАР и "специальные" ошибки судей - это уже из категории "коррупция"
Ответ Евгений Кузнецов
ВАР точно помогает! это могут отрицать только глупцы да, иногда (в спорных моментах) - не всегда. но, там и без ВАР были бы споры просто, не путайте работу ВАР и "специальные" ошибки судей - это уже из категории "коррупция"
ВАР стал дополнительным инструментом, позволяющим исправлять "ошибки" арбитров в прямом эфире.
Я бы ему посоветовал посмотреть наш последний тур...
Ответ Vyacheslav Markosyan
Я бы ему посоветовал посмотреть наш последний тур...
Он бы сам офигел от нашего чемпионата, у нас совсем другое соревнование, гибрид футбола и подковерных игр
Ответ lanesrA14
Он бы сам офигел от нашего чемпионата, у нас совсем другое соревнование, гибрид футбола и подковерных игр
Точно 😄
Хотя бы позорные офсайды как гол реала в 2016м у насоса в финале ЛЧ стали отменять, и то хорошо:)
Ответ rigobersong
Хотя бы позорные офсайды как гол реала в 2016м у насоса в финале ЛЧ стали отменять, и то хорошо:)
А Барса с тех пор даже в финал ни разу не прошла.
Ответ rigobersong
Хотя бы позорные офсайды как гол реала в 2016м у насоса в финале ЛЧ стали отменять, и то хорошо:)
Да ладно, Тчуамени вторым вратарем спокойно выходит даже с VAR и ничего)
Мы говорим не про ошибки, а про намеренные интерпретации эпизодов, когда всему миру всё очевидно, но у судей какието наверное другие повторы, что они принимают левейшие решения.
Ответ fatei4
Мы говорим не про ошибки, а про намеренные интерпретации эпизодов, когда всему миру всё очевидно, но у судей какието наверное другие повторы, что они принимают левейшие решения.
Футбольные судьи напоминают наших депутатов, видят то, чего нет и быть не может.
Чтобы 8/8 игр тура такого не припомню с 1986
база. нужно стремиться к автоматизированному судейству в футболе, но боюсь это такая коррупция, что полностью заменить себя не даст
Но Коллина сам был как машина, этакий вар в человеческом обличье))
Ответ estkto
Но Коллина сам был как машина, этакий вар в человеческом обличье))
Таких больше не делают. ВАР нужен был сразу после его ухода
Смотрел матчи с самим Коллиной и без ВАР - и мне это нравилось гораздо больше.
https://cdn.fishki.net/upload/post/2023/12/04/4535863/tn/f789eca9edc866ab271a4967e4ff8e48.jpg.webp

1) Финал Олимпийских игр 1996 года.
2) Финал Лиги чемпионов УЕФА 1999 года.
3) Финал Чемпионата мира по футболу 2002 года.
4) Матч на «Stadio Olimpico» 8 февраля 2004 года.
Никаких отмен ВАР. Теперь все ошибки умышленные или нет на лицо. Нельзя съехать на не видел и прочее
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем