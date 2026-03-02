Пьерлуиджи Коллина: «Тем, кто скучает по футболу без технологий, советую посмотреть матчи без ВАР – уверен, их мнение изменится. Человеческий фактор и возможность ошибки останутся»
Пьерлуиджи Коллина: устранение ошибок не было целью введения ВАР.
Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина высказался о критике системы ВАР.
«Некоторые, возможно, думали, что с появлением ВАР ошибки будут исключены. Такой цели никогда не было. Футбол – это спорт, основанный на «фактических» решениях и решениях, связанных с интерпретацией инцидента. Как бы мы ни совершенствовали его использование, человеческий фактор, а вместе с ним и возможность ошибок останется в любом случае.
Тем, кто скучает по футболу без технологий, я рекомендую посмотреть несколько матчей, в которых не используется ВАР – например, первые этапы Кубка Англии, – уверен, они изменят свое мнение», – сказал Коллина в интервью Sky Sport Italia.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Tuttosport
