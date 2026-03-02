Дибала и певица Сабатини сообщили о рождении дочери: «Аплодисменты маме и папе 💕🧸»
Дибала впервые стал отцом.
У полузащитника «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибалы родился первый ребенок.
В начале октября футболист и его жена певица Ориана Сабатини объявили, что ждут дочь. В конце февраля Дибала сообщал, что роды были назначены на 11 марта.
Сегодня родители выложили в соцсетях фотографию с новорожденной и подписью: «Аплодисменты маме и папе 💕🧸».
Фото: instagram.com/paulodybala
Дибала о скором рождении дочери: «Роды назначили на 11 марта – день рождения тещи. Я уже сказал ей: «Надеюсь, это будет 10-го»
Жена Дибалы о материнстве: «Трудно принять, как выглядит твое тело при беременности: ты должна есть. Хочу быть честной с дочерью: я чувствую себя ужасно 90% времени, соцсети – ложь»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: инстаграм Паулу Дибалы
Поздравляем Пауло и Супругу)! Растите здоровыми 💖
