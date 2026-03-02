Дибала и певица Сабатини сообщили о рождении дочери: «Аплодисменты маме и папе 💕🧸»

Дибала впервые стал отцом.

У полузащитника «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибалы родился первый ребенок.

В начале октября футболист и его жена певица Ориана Сабатини объявили , что ждут дочь. В конце февраля Дибала сообщал , что роды были назначены на 11 марта.

Сегодня родители выложили в соцсетях фотографию с новорожденной и подписью: «Аплодисменты маме и папе 💕🧸».

Фото: instagram.com/paulodybala

