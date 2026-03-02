Глушенков о клубах топ-5 лиг, в которых хотел бы играть: «Барселона», «ПСЖ» «Бавария», «Манчестер Сити» – чисто из-за Гвардиолы. В Италии пусть будет «Интер», не знаю почему»

Максим Глушенков рассказал, в каких клубах из топ-5 лиг хотел бы играть.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, в каких клубах из топ-5 лиг хотел бы поиграть.

Футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Болельщик по имени Иван спросил: «Если бы так сложилась ситуация, что тебе удалось поиграть в топ-5 лиг мира – то есть Италия, Испания, Германия, Франция и Англия, – но только в одном клубе из каждой лиги, какие бы клубы это были и почему?»

– Поехали. «Барселона » из Испании , «ПСЖ » либо «Монако » из Франции – пусть будет «ПСЖ». В Германии – «Бавария ».

Из Англии – тяжело, пусть будет «Манчестер Сити», чисто из-за Гвардиолы.

Италия... Тяжелый вопрос. Пусть будет «Интер». Не знаю почему, но пусть будет.

– Самый близкий для тебя по стилю чемпионат сейчас? – спросил интервьюер.

– Испания, наверное, – сказал Глушенков.