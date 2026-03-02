  • Спортс
  • Глушенков о клубах топ-5 лиг, в которых хотел бы играть: «Барселона», «ПСЖ» «Бавария», «Манчестер Сити» – чисто из-за Гвардиолы. В Италии пусть будет «Интер», не знаю почему»
54

Глушенков о клубах топ-5 лиг, в которых хотел бы играть: «Барселона», «ПСЖ» «Бавария», «Манчестер Сити» – чисто из-за Гвардиолы. В Италии пусть будет «Интер», не знаю почему»

Максим Глушенков рассказал, в каких клубах из топ-5 лиг хотел бы играть.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, в каких клубах из топ-5 лиг хотел бы поиграть.

Футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Болельщик по имени Иван спросил: «Если бы так сложилась ситуация, что тебе удалось поиграть в топ-5 лиг мира – то есть Италия, Испания, Германия, Франция и Англия, – но только в одном клубе из каждой лиги, какие бы клубы это были и почему?»

– Поехали. «Барселона» из Испании, «ПСЖ» либо «Монако» из Франции – пусть будет «ПСЖ». В Германии – «Бавария».

Из Англии – тяжело, пусть будет «Манчестер Сити», чисто из-за Гвардиолы.

Италия... Тяжелый вопрос. Пусть будет «Интер». Не знаю почему, но пусть будет.

– Самый близкий для тебя по стилю чемпионат сейчас? – спросил интервьюер.

– Испания, наверное, – сказал Глушенков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал «Зенита»
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ответ Andrey Kuritcyn
На PlayStation?
Во сне
Ответ Andrey Kuritcyn
На PlayStation?
В FC и то Глушенкова нету сейчас
Просто напомню, что "молодому" "перспективному" Глушенкову без малого 27 лет, у него 0 (ноль) матчей в еврокубках за карьеру и он чемпион Второй лиги.
Ответ Moffo
Просто напомню, что "молодому" "перспективному" Глушенкову без малого 27 лет, у него 0 (ноль) матчей в еврокубках за карьеру и он чемпион Второй лиги.
Комментарий скрыт
Ответ peonel sessy
Комментарий скрыт
выздоравливайте!
Можно отвечать вальяжно, зная что никогда туда не попадешь
-Можно в Интер?
Можно,а зачем?
Осасуна, Сасуоло, Осер, Карлсруэ если выйдет,Фулхэм
Ответ Kirsan Sumbayev
Осасуна, Сасуоло, Осер, Карлсруэ если выйдет,Фулхэм
Примерно так. Хороший подбор.
Ответ Alex1104
Примерно так. Хороший подбор.
Но там зп будет в 5 раз меньше чем в Зените
я таки понимаю он элементарно выбрал клубы доминирующие в своих чемпионатах ?
Ответ savik-A.M.
я таки понимаю он элементарно выбрал клубы доминирующие в своих чемпионатах ?
Ну было бы странно на такой вопрос ответить вроде: "Испания - Эльче, Италия - Сассуоло, Англия - Бернли, Германия - Фрайбург, а Франция - Тулуза"))
Ответ savik-A.M.
я таки понимаю он элементарно выбрал клубы доминирующие в своих чемпионатах ?
через 5 лет будет в каком-нибудь Акроне про Барселону рассказывать
Поехал, но даже не знает почему. Привезли в зенит, установили зарплату, но даже не знает почему.
Ответ ArtBro
Поехал, но даже не знает почему. Привезли в зенит, установили зарплату, но даже не знает почему.
"...ну остальным вписали в контракт её, я не стал спорить, подумал что пусть тоже будет... наверное. Не знаю"
И здесь зазвонил будильник ⏰
Если честно, то Максим и в Зените играет как хромой
Еще никогда не был Глушенков так далек от реальности.
