Глушенков о клубах топ-5 лиг, в которых хотел бы играть: «Барселона», «ПСЖ» «Бавария», «Манчестер Сити» – чисто из-за Гвардиолы. В Италии пусть будет «Интер», не знаю почему»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, в каких клубах из топ-5 лиг хотел бы поиграть.
Футболист отвечал на вопросы болельщиков и известных персон. Болельщик по имени Иван спросил: «Если бы так сложилась ситуация, что тебе удалось поиграть в топ-5 лиг мира – то есть Италия, Испания, Германия, Франция и Англия, – но только в одном клубе из каждой лиги, какие бы клубы это были и почему?»
– Поехали. «Барселона» из Испании, «ПСЖ» либо «Монако» из Франции – пусть будет «ПСЖ». В Германии – «Бавария».
Из Англии – тяжело, пусть будет «Манчестер Сити», чисто из-за Гвардиолы.
Италия... Тяжелый вопрос. Пусть будет «Интер». Не знаю почему, но пусть будет.
– Самый близкий для тебя по стилю чемпионат сейчас? – спросил интервьюер.
– Испания, наверное, – сказал Глушенков.
Можно,а зачем?