Зидан о Роналдо: «Остается феноменом до сих пор. Он был невероятен, парни останавливали тренировку, чтобы посмотреть на его игру»

Зидан о Роналдо: до сих пор феномен, он невероятно играл, с ним хотелось дружить.

Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан высказался об игре с Роналдо в «Реале ».

«Феномен! И не только для меня! Он до сих пор им остается. Уникальным.

Мне посчастливилось долго играть с ним бок о бок в «Реале». Он действительно был феноменом с большой буквы. В нем было все, плюс он был добрым и веселым! Хотелось сделать все, чтобы с ним подружиться.

Но вы бы видели его на тренировках. Невероятно. Некоторые парни останавливали игру, чтобы посмотреть на него. Это было так же прекрасно, как и на матчах», – сказал Зидан.