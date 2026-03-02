  • Спортс
Зидан о Роналдо: «Остается феноменом до сих пор. Он был невероятен, парни останавливали тренировку, чтобы посмотреть на его игру»

Зидан о Роналдо: до сих пор феномен, он невероятно играл, с ним хотелось дружить.

Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан высказался об игре с Роналдо в «Реале».

«Феномен! И не только для меня! Он до сих пор им остается. Уникальным.

Мне посчастливилось долго играть с ним бок о бок в «Реале». Он действительно был феноменом с большой буквы. В нем было все, плюс он был добрым и веселым! Хотелось сделать все, чтобы с ним подружиться.

Но вы бы видели его на тренировках. Невероятно. Некоторые парни останавливали игру, чтобы посмотреть на него. Это было так же прекрасно, как и на матчах», – сказал Зидан.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
до сих пор помню ответный матч ЛЧ в Манчестере, где он, не напрягаясь, положил треху Бартезу
Ответ Роман Хомяк_1116974188
до сих пор помню ответный матч ЛЧ в Манчестере, где он, не напрягаясь, положил треху Бартезу
да, такое не забывается
первый и ответный - величайшие два матча в истории
Зидан как игрок, как тренер, как человек просто невероятен
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Зидан как игрок, как тренер, как человек просто невероятен
?? Забуробил что-то. Как игрок и тренер да, но как человек полное дно, разве нет ?
Ответ Заяцволк
?? Забуробил что-то. Как игрок и тренер да, но как человек полное дно, разве нет ?
Аргументы будут?
В 98м в игре со Спартаком в полуфинале, на огороде отыгрался в длинючию стенку, потом обвел четверых в штрафной,посадил Филимонава на жопу и забил.Мне было 13лет,я сначала заплакал(грубо говоря),а потом признал его величия
Рони был моим кумир с 1996 года когда мне было 10 лет благодаря ему я полюбил футбол и стал заниматься этим видом спорта
Очень хотел бы на бровке посмотреть игру или тренировку таких игроков .По телику все равно скорости как будто не те
Если бы не травмы, Зубастик мог стать одним из величайших. Хотя его и так многие считают сильнейшим нападающим в эпохе после Ван Бастена
Ответ Михо
Если бы не травмы, Зубастик мог стать одним из величайших. Хотя его и так многие считают сильнейшим нападающим в эпохе после Ван Бастена
А можно ещё сослаться на типичное бразильское распи***ство. Вот оно главная причина того, что мы не видели его долгие годы на пике
Ответ Name_1117078294
А можно ещё сослаться на типичное бразильское распи***ство. Вот оно главная причина того, что мы не видели его долгие годы на пике
Да он не любил тренироваться а связки этого не любят
Да что там, сам Златан от него глаз не отрывал:
https://www.youtube.com/watch?v=gd_eGO5O9kc
Сколько восторга и уважения в его взгляде!
