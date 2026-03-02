Зидан о Роналдо: «Остается феноменом до сих пор. Он был невероятен, парни останавливали тренировку, чтобы посмотреть на его игру»
Зидан о Роналдо: до сих пор феномен, он невероятно играл, с ним хотелось дружить.
Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан высказался об игре с Роналдо в «Реале».
«Феномен! И не только для меня! Он до сих пор им остается. Уникальным.
Мне посчастливилось долго играть с ним бок о бок в «Реале». Он действительно был феноменом с большой буквы. В нем было все, плюс он был добрым и веселым! Хотелось сделать все, чтобы с ним подружиться.
Но вы бы видели его на тренировках. Невероятно. Некоторые парни останавливали игру, чтобы посмотреть на него. Это было так же прекрасно, как и на матчах», – сказал Зидан.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
первый и ответный - величайшие два матча в истории
https://www.youtube.com/watch?v=gd_eGO5O9kc
Сколько восторга и уважения в его взгляде!