  • Романцев о судействе в РПЛ: «Наши судьи были сильнее нынешних. ВАР только мешает, постоянные паузы забирают эмоции у болельщиков и футболистов»
Романцев о судействе в РПЛ: «Наши судьи были сильнее нынешних. ВАР только мешает, постоянные паузы забирают эмоции у болельщиков и футболистов»

Олег Романцев: ВАР сейчас только мешает.

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев недоволен работой ВАР в Мир РПЛ.

В 19-м туре вмешательства ВАР происходили в каждом из 8 матчей.

«Изначально, когда появился ВАР, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей. А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее [чем нынешние арбитры]. Сейчас этот ВАР только мешает. Наверное, ко всему новому нужно долго притираться.

Постоянные паузы из-за ВАР забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов. Забил и не знаешь, засчитают или нет. Мне, как болельщику, это не нравится», – сказал Романцев.

ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору

Все судейские скандалы рестарта РПЛ. Катастрофа

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
видеоповторы
logoОлег Романцев
logoСпартак
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да что там, один Хусаинов был сильнее любых трёх нынешних вместе взятых.
Ответ Н.Ф.
Да что там, один Хусаинов был сильнее любых трёх нынешних вместе взятых.
А сколько Хусаинов судил матчей Спартака?
Ответ Н.Ф.
Да что там, один Хусаинов был сильнее любых трёх нынешних вместе взятых.
А эмоции то какие давал
Сразу ФИО Петая на память пришла 😀 Кристально честный арбитр был 😀
Ответ профессор Лебединский
Сразу ФИО Петая на память пришла 😀 Кристально честный арбитр был 😀
Отличный был судья, Гинер не даст соврать
И трава была зеленее, и Мукунки здоровее бежали
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
И трава была зеленее, и Мукунки здоровее бежали
Футбол точно был интересней , и лч была и не тащили так за уши Газпромовский филиал !
ВАР превратился в инструмент не для помощи судьям, а для формализации и к тому же выходит на основной план при убивании игры. Теперь непонятно, что первично, а что вторично: игра или ВАР - что для чего
Вы тысячу раз правы,дорогой Олег Иванович!
Так проще , удобнее. Это перекладывание ответственности. Я предлагаю даже фамилии «судей» на ВАР не упоминать. Как и активы чиновников в кадастре. И все встанет на свои места.
Раньше судьи были немного честнее.
Ситуация с ВАР лишний раз подтверждает, что какой бы крутой инструмент у тебя в руках не был, им надо уметь пользоваться.
Ну так раньше стимул был-обеспечил результат, получил, поделил на троих. А сейчас приходится делить на 6-х
Фан айди забрал болельщиков и соответсвенно эмоции. В каждом поколении есть видные , но при этом не самые «далекие» люди, которые против технологий.
Но технологии всегда побеждают и далее следующее поколение ноет уже о чем-то новом.
Просто не обращайте внимания
