Романцев о судействе в РПЛ: «Наши судьи были сильнее нынешних. ВАР только мешает, постоянные паузы забирают эмоции у болельщиков и футболистов»

Олег Романцев: ВАР сейчас только мешает.

Бывший главный тренер «Спартака » и сборной России Олег Романцев недоволен работой ВАР в Мир РПЛ .

В 19-м туре вмешательства ВАР происходили в каждом из 8 матчей.

«Изначально, когда появился ВАР, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей. А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее [чем нынешние арбитры]. Сейчас этот ВАР только мешает. Наверное, ко всему новому нужно долго притираться.

Постоянные паузы из-за ВАР забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов. Забил и не знаешь, засчитают или нет. Мне, как болельщику, это не нравится», – сказал Романцев .

ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору

Все судейские скандалы рестарта РПЛ. Катастрофа