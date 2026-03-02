Романцев о судействе в РПЛ: «Наши судьи были сильнее нынешних. ВАР только мешает, постоянные паузы забирают эмоции у болельщиков и футболистов»
Олег Романцев: ВАР сейчас только мешает.
Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев недоволен работой ВАР в Мир РПЛ.
В 19-м туре вмешательства ВАР происходили в каждом из 8 матчей.
«Изначально, когда появился ВАР, я очень обрадовался, потому что всегда был недоволен какими-то действиями судей. А сейчас даже думаю, что наши судьи были сильнее [чем нынешние арбитры]. Сейчас этот ВАР только мешает. Наверное, ко всему новому нужно долго притираться.
Постоянные паузы из-за ВАР забирают эмоции и у болельщиков, и у футболистов. Забил и не знаешь, засчитают или нет. Мне, как болельщику, это не нравится», – сказал Романцев.
ВАР-бинго! Судьи во всех 8 матчах тура РПЛ ходили к монитору
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
