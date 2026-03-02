  • Спортс
  Фарке о красной с «Сити»: «Я был одним из самых медленных игроков и впервые услышал, что бежал слишком быстро. Арбитр не стал разговаривать и опозорил меня перед всеми. Больше бегать не буду»
Фарке о красной с «Сити»: «Я был одним из самых медленных игроков и впервые услышал, что бежал слишком быстро. Арбитр не стал разговаривать и опозорил меня перед всеми. Больше бегать не буду»

Главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке пошутил про красную карточку, полученную им в матче с «Манчестер Сити» (0:1).

«В качестве игрока я был одним из самых медленных. Мне впервые сказали, что я бежал слишком быстро.

Если говорить серьезно, один из моих принципов – уважать друг друга. Иногда эмоции в игре и разногласия по поводу ситуации могут привести к проблемам.

Возможно, дело в том, что [арбитр] Питер [Бэнкс] хотел первым показать мне красную карточку за мою карьеру, он мог бы показать мне и желтую. Но если серьезно, я очень самокритичный человек и признаю свою ошибку.

Очевидно, я был недоволен шестью минутами добавленного времени. Я хотел первым подбежать к арбитру, чтобы спросить, почему он не добавил несколько секунд к добавленному времени, раз показывает желтую карточку.

Я подбежал. Ни было ни единого ругательства, никаких матерных слов или брани. Просто хотел спросить, почему он ничего не добавил. Он не стал со мной разговаривать и просто показал красную карточку.

Показать красную карточку и опозорить меня перед всем миром – я был недоволен. Даже ассистенты были шокированы тем, что была показана красная карточка. Мы не должны так взаимодействовать друг с другом. Я очень уважаю арбитров.

Я не думаю, что Питер сделал это специально, просто неправильно оценил ситуацию. Я больше никогда не буду бегать», – сказал Фарке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
1 комментарий
Агрессивно подбежал ?
Рекомендуем