Карседо о позиции Денисова с «Сочи»: «Его расположение и перемещения на поле – современный футбол. Это помогает не допускать контратак или изолировать вингера один в один»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо оценил игру Даниила Денисова в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Сочи» (3:2).

– Сегодня вы активно использовали инвертированных крайних защитников. Можете подробнее объяснить вашу задумку?

– Расположение и перемещения Денисова на поле – современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперед, подниматься выше. Это делается по разным причинам, в том числе чтобы не допускать контратак соперника или изолировать вингера один в один. В данном случае Солари. В первом тайме было много опасных ситуаций с их фланга. Солари и Денисов провели хороший матч.

– Дмитриев пропускал матч из-за дисквалификации. Когда ждать его на поле?

– Он будет готов сыграть в матче Кубка и в том числе так же заходить в центр, подниматься в атаку, если будет необходимо, – сказал Карседо.

«Спартак» встретится в гостях с «Динамо» в матче Фонбет Кубка России 5 марта.

Денисов бревенчатый. Но его трудолюбие, физические качества выше, чем у многих футболистов. В том числе и психология. Любой бы на его месте уже комплексовать начал от стольких косяков. Но! Играет он много, молод. И этот тот случай, когда есть шанс, что количество перерастет в качество.
По перемещениям вопросов нет. Но контроль мяча у него на уровне любителей. Как он во взрослый футбол попал таким - загадка
по факту солари максимально выгодно оставлять в изоляции как в баскете - он может один в один любого обыграть
У нас 1 в 1 и Солари и Марки могут обыгрывать. Разница в том что второму будет всегда помогать Барко. Жедсон хорош, но игрок слегка другого плана. Сейчас еще вернется Дмитриев и треугольник Дмитриев - Маркиньос - Барко будет судя по всему ключевым в созидании. Солари получит много пространства, это плюс, но ему нужен помощник. Условный Зобнин даже вполне бы справился, но Денисов банально другого профиля игрок.
Марки почти не остаётся один в один, то ли соперник за ним приглядывает лучше, то ли Солари один за счёт Денисова.
Тренер думающий, и в профессии разбирается, готов на контакт с прессой - это хорошо. И видно что контакт с командой у него есть, это тоже плюс. Но не надо бы так откровенничать по составу и планам на игру с тем же Динамо. Кто готов, кто может выйти, на какой позиции ... соперники тоже эти интервью читают.
Все равно не поможет это Спартаку
В Спартаке зачастую среди защитников был один "деревянный" с точки зрения техники
Бубнов, Ковтун, Горлукович, Хлестов...
Они не мешали выигрывать чемпионаты.
Те мужики умели в отбор! настоящие защитники! А этот даже не знает что это такое,это видно кадый раз как он проигрывает в позиционном отборе,каждый раз атакующий впереди него или на большом расстояние чтобы получить мяч!
Ну Горлукович все таки на дрибблинге Дзанетти убрал
Каждый тренер в нем чего-то видит) вот что значит зашкаливающая физика, перевешивает все остальное
он нормально играет и он молодой еще, потенциал есть. Любого топового поставь в Спартак и будут там проблемы на фланге, т.к. против Спартака сильнее играют соперники чем против условной Балтики или даже Локо..
Денисов вчера очень неплохо сыграл. По крайней мере, общую картину не испортил.
Денисов конечно бывает что косячит(ну а кто не косячит?), но он мне изначально всегда нравился, не понимал хейта в его сторону, будь я тренером, у меня бы он тоже был бы основным, а в последнее время прям заметно стало как он прогрессирует, так что только удачи Дане
Ничего Денисову как спортсмену не поможет,сегодня его игрок забил во время штрафного. Все таки дико интересно кто такой крупный представляет его интересы? Может отец с кем то дружит крупным?
Не хочу хейтить Даниила, он старается, бегает, да. Но с такими задачами, какие ставит Карседо, он не справляется. Ну нет у человека техники для игры в атаке, нет. Денисова вроде сегодня там было много, а вроде он ничего и не делал толком. Когда вернется Игорь, вероятно схема будет немного перекошена, Денисова будет оставаться ниже, Дмитриев действовать больше в атаке. Так может что то и выйдет. А гонять Денисова вперед - пустое дело. Тогда уж надо пробовать Сауся.
Гостевой матч, оборона важнее была, Денисов более оборонительный игрок и более опытный. Саусь или Самошников скорее в домашних матчах будут, чтоб подключаться к атакам чаще, но в обороне я думаю они слабее, а при 4-3-3 края должны быть в обороне сильны. Если в 2 опорника будут играть, тогда можно Сауся и Самошникова пробовать, второй опорник подстрахует, когда он убежит вперед.
Даниил Денисов про операции на почке: «Из меня торчала трубка, откуда уходила жидкость. Запретили даже в школу ходить, а я играл в футбол, весь мешочек был в крови. Мне было все равно: выливал»
24 февраля, 13:46
Даниил Денисов о Станковиче: «Задачей «Спартака» как будто была победа над «Зенитом». Выиграли, а потом задумались: «Что дальше?». Дальше не было единого подхода»
24 февраля, 12:10
Даниил Денисов: «Абаскаль – стратег, не играл, уходил в философию. Станкович зашел в раздевалку в перерыве матча с «Пари НН»: «Делайте, что я говорю – и мы выиграем 3:0». В итоге – 3:0»
24 февраля, 10:15
