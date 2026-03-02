Карседо о позиции Денисова с «Сочи»: «Его расположение и перемещения на поле – современный футбол. Это помогает не допускать контратак или изолировать вингера один в один»

Карседо: расположение и перемещения Денисова на поле – современный футбол.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карседо оценил игру Даниила Денисова в матче 19-го тура Мир РПЛ против «Сочи » (3:2).

– Сегодня вы активно использовали инвертированных крайних защитников. Можете подробнее объяснить вашу задумку?

– Расположение и перемещения Денисова на поле – современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперед, подниматься выше. Это делается по разным причинам, в том числе чтобы не допускать контратак соперника или изолировать вингера один в один. В данном случае Солари. В первом тайме было много опасных ситуаций с их фланга. Солари и Денисов провели хороший матч.

– Дмитриев пропускал матч из-за дисквалификации. Когда ждать его на поле?

– Он будет готов сыграть в матче Кубка и в том числе так же заходить в центр, подниматься в атаку, если будет необходимо, – сказал Карседо.

«Спартак» встретится в гостях с «Динамо» в матче Фонбет Кубка России 5 марта.