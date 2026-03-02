Крамарич после 2:3 со «Спартаком»: «Это ###### – берем мяч и сразу пас вперед. Это мой папа, которому 60, может так играть. Боимся не знаю кого»

Крамарич о 2:3 со «Спартаком»: это мой папа, которому 60, может так играть.

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич в грубой форме раскритиковал игру команды в матче со «Спартаком ».

В 19-м туре Мир РПЛ «Сочи » уступил красно-белым на своем поле со счетом 2:3.

«Просто непонятно, если не на 100% играть вперед – подставить тело, подставить руку. Кого боимся? Давайте чуть показывать характер, #####, чуть-чуть показывать, #####. Это ######.

Играем, берем прямо мяч и сразу вперед, в линию пас. Это мой папа, которому 60 лет, может так играть. Мой папа. Это ######. Боимся не знаю кого», – сказал Крамарич на видео из раздевалки, опубликованном в телеграм-канале клуба.