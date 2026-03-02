  • Спортс
  • Мамаев о том, стоит ли отстранять США после ударов по Ирану: «Отстраняют только россиян – получается разграничение. Спорт должен оставаться вне политики в моем понимании»
Мамаев о том, стоит ли отстранять США после ударов по Ирану: «Отстраняют только россиян – получается разграничение. Спорт должен оставаться вне политики в моем понимании»

Мамаев о том, стоит ли отстранять США: непонятно, почему отстраняют только наших.

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о том, стоит ли отстранять спортсменов из США от международных соревнований на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«Стоит ли отстранять США? В моем понимании спорт всегда должен оставаться вне политики. Мне до сих пор непонятно, почему наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. Получается разграничение – отстраняют только россиян, наших спортсменов.

У нас очень талантливое поколение во всех областях, а в 2026 году мы пропустили Олимпиаду, пропустим ЧМ», – сказал Мамаев.

США ударили по Ирану за 3,5 месяца до ЧМ. Хозяин турнира – по участнику

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
16 комментариев
Выражение "Спорт вне политики" выглядит по-детски.
Мамаеву ли не знать что спорт всегда был и есть в политике! Сам отсидел за то что в спорте по политическим мотивам...
"Спорт вне политики" - это фраза от которой тошнит, идут искры из глаз и дым из ушей. Настолько заштампована и далека от реальности, что все кто её произносит вызывают чувства недалекости и тотальной тупости. Впрочем Мамаев из этой категории уже давно
Ответ Demedieu
"Спорт вне политики" - это фраза от которой тошнит, идут искры из глаз и дым из ушей. Настолько заштампована и далека от реальности, что все кто её произносит вызывают чувства недалекости и тотальной тупости. Впрочем Мамаев из этой категории уже давно
тошнит, потому что ты не понимаешь смысла этой фразы.
Она означает, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений
Ответ Burel
тошнит, потому что ты не понимаешь смысла этой фразы. Она означает, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений
Это в идеальном мире не должны (где они не участвуют в гос. системе), а если участвуют (ходят на митинги и тд) - должны
Не ответил на вопрос
В итоге отстранят всех, кроме США и они, наконец, станут чемпионами мира по соккеру
Ну во-первых, политика уже давно в спорте, а спорт в политике.
Во-вторых, если уж говорить про США, то довольно часто американские спортсмены открыто выражают неодобрение внешней политике президента. Они или высказываются по этому поводу или вообще всей командой отказываются от приглашения в Белый дом. И как правило не носят напоказ футболки с фотографией президента и не учавствуют во всяких пропагандистких политических мероприятиях.
Украина должна быть отстранена,за удары по Донбассу.
Пока соевые с пеной у рта 4 года орали за справедливость , нет войне и смерть творогам , ветхозаветный Биби и сумасшедший дед - барыга в кепке начали по заветам алоизыча строить Новый Порядок ,т.е. грабить .
А что же дальше ? Зашквариваться ,прячя свой тыквенный латте в песок , либо ...?
воистину авторитетный эксперт)
