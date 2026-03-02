Мамаев о том, стоит ли отстранять США после ударов по Ирану: «Отстраняют только россиян – получается разграничение. Спорт должен оставаться вне политики в моем понимании»
Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о том, стоит ли отстранять спортсменов из США от международных соревнований на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.
«Стоит ли отстранять США? В моем понимании спорт всегда должен оставаться вне политики. Мне до сих пор непонятно, почему наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. Получается разграничение – отстраняют только россиян, наших спортсменов.
У нас очень талантливое поколение во всех областях, а в 2026 году мы пропустили Олимпиаду, пропустим ЧМ», – сказал Мамаев.
США ударили по Ирану за 3,5 месяца до ЧМ. Хозяин турнира – по участнику
Она означает, что спортсмены не должны страдать из-за политических решений
Во-вторых, если уж говорить про США, то довольно часто американские спортсмены открыто выражают неодобрение внешней политике президента. Они или высказываются по этому поводу или вообще всей командой отказываются от приглашения в Белый дом. И как правило не носят напоказ футболки с фотографией президента и не учавствуют во всяких пропагандистких политических мероприятиях.
А что же дальше ? Зашквариваться ,прячя свой тыквенный латте в песок , либо ...?