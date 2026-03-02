Мамаев о том, стоит ли отстранять США после ударов по Ирану: «Отстраняют только россиян – получается разграничение. Спорт должен оставаться вне политики в моем понимании»

Мамаев о том, стоит ли отстранять США: непонятно, почему отстраняют только наших.

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о том, стоит ли отстранять спортсменов из США от международных соревнований на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля в Армии обороны Израиля сообщили о «превентивном» ударе по Ирану. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в атаке. Вскоре Иран нанес ответный удар по Израилю.

«Стоит ли отстранять США? В моем понимании спорт всегда должен оставаться вне политики. Мне до сих пор непонятно, почему наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. Получается разграничение – отстраняют только россиян, наших спортсменов.

У нас очень талантливое поколение во всех областях, а в 2026 году мы пропустили Олимпиаду , пропустим ЧМ», – сказал Мамаев.

США ударили по Ирану за 3,5 месяца до ЧМ. Хозяин турнира – по участнику