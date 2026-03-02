  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Воспитанник «Зенита» Бардачев о параличе лица: «Кресты» тоже тяжело, но понимаешь, как лечить, а здесь – нет. Ставили капельницы с гормонами, которые считались допингом. Спрашиваю про сроки, а врач: «До 10 лет»
9

Воспитанник «Зенита» Бардачев о параличе лица: «Кресты» тоже тяжело, но понимаешь, как лечить, а здесь – нет. Ставили капельницы с гормонами, которые считались допингом. Спрашиваю про сроки, а врач: «До 10 лет»

Бардачев о параличе лица: «кресты» хотя бы понятно как лечить, а здесь – нет.

Воспитанник «Зенита» Матвей Бардачев рассказал, как столкнулся с параличем лица. Сейчас 19-летний защитник выступает за «Урал».

– Первая аренда в «Урал» прервалась. Те причины, о которых писали, звучали страшно. Что случилось?

– Паралич лица, как и писали в прессе.

– Как это произошло? Не на ровном же месте.

– Как раз на ровном месте, такое может произойти с каждым – просто переохлаждение. С таким диагнозом тебе никогда не могут ничего точно сказать. У скольких неврологов я ни был, все говорили разное и никто не повторялся. Я уже даже устал от этого, спрашиваешь срок, а в ответ: «Мы не знаем». Такое ощущение, что я не к врачам приходил, а не знаю к кому. Никто не мог сказать, сколько будет продолжаться лечение.

– Когда все случилось?

– Было так. Прилетел из Бразилии с молодежной сборной и поехал во Владикавказ на игру с «Аланией». Прилетел, отыграл матч в Кубке. Вечером появились какие-то симптомы, а утром просыпаюсь – часть лица не работает. Все шло по нарастающей. Шея болела, я думал, что забилась, мышцу передавило или еще что-то. У нас был выходной, и те, кто играл в матче, могли не приезжать на базу. А я решил приехать, потому что это было странно. Не так ярко выражено, как через неделю, но все равно заметно. Врачи на базе засуетились, я поехал в больницу, и мне сказали – неврит лицевого нерва. На игру с «Чайкой» не поехал, положили лечиться, поставили капельницы. Потом сказали, что надо лечь в стационар. Сначала лежал в Екатеринбурге, потом в Питере и поехал домой в Краснодар. Там ставили капельницы с гормонами, которые считались допингом – играть в футбол было нельзя.

– Так.

– Прокапали, начали ставить физиотерапию. Я до сих пор принимаю таблетки, делаю гимнастику лица. В Краснодаре лечился до Нового года, делали в том числе иглорефлексную терапию. Потом поехал в Питер на обследование, где мне не могли сказать, можно ли играть в футбол. Говорили – до года. Обычно это проходит за месяц или даже две недели, а у меня – нет. Врачи боялись. Было устройство, по которому можно было примерно определить сроки восстановления, и по этому устройству нервы не показывали вообще никакой реакции — лицо стояло колом. Даже глаз не моргал, был риск ослепнуть – ночью надо было самостоятельно заклеивать его тейпом. Был риск, что так останется на всю жизнь. Но, слава богу, начались подвижки.

– Была угроза карьере?

– Когда приехал в Питер, врачи сказали, что год мне нельзя переохлаждаться. А как играть в футбол без этого? Странная ситуация, мне советовали поберечь себя, но год без футбола в таком возрасте – большая потеря. Думал: а смысл уже играть? Мне сказали заниматься по индивидуальной программе в «Зените», но не дали для этого никакой бумажки. Я поехал в клуб, а там мне сказали: «Молодец, но нам нужно разрешение». А врачи его не дали и не захотели давать. Остался в Питере, жил у друга. Снова пошел на иглоукалывание к человеку от «Зенита», январь-февраль ничего не делал. А в марте мне дали частичный допуск: можно заниматься со своим весом, нельзя переохлаждаться и бегать – только быстрым шагом ходить. Приезжал на базу, до конца апреля просто по кругу ходил. Потом стало потеплее, и я уже пару раз вышел на поле с тренером, позанимался.

Весной я был на взводе: долго не играл, понимал, что я вообще не в форме. Гормональный фон поменялся, я прибавил 10 килограмм и был очень нерасторопный. К тому же я видел, как пацаны прогрессируют, играют. А я на фоне неудачной аренды восстанавливался и не понимал, что со мной будет. Вот все говорят: «кресты», «кресты». Это тоже тяжело, но ты хотя бы понимаешь, как это лечить. А здесь понимания нет. Прихожу к врачу, спрашиваю про сроки, а мне отвечают: «До 10 лет». Думаю: «Ну, замечательно. Мне 10 лет надо лечиться или что?» В мае меня начали подпускать к «Зениту-2», я тренировался с ними. Но нельзя было играть головой, идти в жесткие стыки. А в июне дали полный допуск, и я начал тренироваться без ограничений. Было немного страшно – боялся играть головой, потому что лицо еще до конца не прошло. Но уже в июне сыграл первый матч, – сказал Бардачев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Бардачев
logoЗенит
logoЗдоровье
logoУрал
logoЗенит-2
logoПервая лига
logoЧемпионат.com
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сильно конечно. Удачи парню!
Ответ Удар Кержакова
Сильно конечно. Удачи парню!
И здоровья
Да,вот так просто на ровном месте может приключиться,трашное дело.
Так в итоге он вылечился что ли?
Ответ Jadie James
Так в итоге он вылечился что ли?
Летом вроде после какого-то матча, на интервью у него вроде половинка губ не шевелилась
Ответ Imyafamilia
Летом вроде после какого-то матча, на интервью у него вроде половинка губ не шевелилась
А речь была из за этого внятной или нет?
была такая фигня, половина лица отказала, три месяца был как двуликий из бэтмена. спасибо неврологу из военмеда. долгих ей лет жизни.
2 раза прошел через такое. Оба раза по месяцу на витаминах и домашнем режиме.
Желаю здоровья парню и продолжать играть в футбол, он конечно сильный духом человек
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бардачев об уходе из «Зенита» в аренду: «Сколько так можно сидеть – 5, 10 лет? Сколько русских центральных защитников-воспитанников там заиграло? Наверное, только Чистяков»
2 марта, 09:13
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика по пенальти проиграл «Лансу». ВидеоСпортс’’ показывал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:40Видео
«Тоттенхэм» проиграл 5 матчей подряд в АПЛ и не побеждает в 11 играх кряду – это антирекорд клуба. Тудор, сменивший Франка, начал с трех поражений, команда в 1 очке от зоны вылета
вчера, 22:20
Трамп – Месси: «Мой сын – твой большой фанат и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают»
вчера, 22:08
Модрич или Барелла? Леау или Тюрам? Выберите сторону в дерби Милана
вчера, 22:00Тесты и игры
Трамп принимает «Интер Майами» Месси в Белом доме по случаю победы клуба в Кубке МЛС
вчера, 21:49Видео
Карседо после 2:5 от «Динамо»: «Спартак» верит, что еще может пройти «Динамо». У нас было на день меньше времени, но мы не будем искать оправданий»
вчера, 21:36
Флик может уйти из «Барсы» летом или в 2027-м, если Лапорта не переизберется на пост президента. Тренер открыт к продлению контракта, но связывает будущее с Жоаном (Флориан Плеттенберг)
вчера, 21:27
Максименко о 2:5 от «Динамо»: «Хочется извиниться за игру. У «Спартака» нет оправданий. Во втором матче приложим усилия, чтобы исправить ситуацию»
вчера, 21:18
Зобнин про 2:5 от «Динамо»: «Когда побеждаем, все говорят, что мы топ, проигрываем – говно, давайте не превозносить «Спартак». Хочется извиниться перед болельщиками»
вчера, 20:49
«Финал будет «Динамо» – «Зенит». Исход – конечно, победа «Динамо». Степашин о Кубке России
вчера, 20:42
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» проиграл «Лансу» по пенальти
вчера, 22:22
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» дома проиграл «Кристал Пэлас»
вчера, 22:00
Хавбек «Тулузы» Диоп столкнулся с расизмом от фаната «Марселя» в соцсетях после победы в Кубке Франции: «Грязный негр. Твоя мать шлюха. Надеюсь, ты сдохнешь во сне»
вчера, 21:12Фото
Лаутаро назвал Месси лучшим в истории, победу на ЧМ – самыми сильными эмоциями и самым важным в футболе. Мечта форварда «Интера» – выиграть ЛЧ
вчера, 21:03
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» проиграл «Дамаку», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
вчера, 20:55
Джику про пас пяткой у штрафной, гол «Динамо» и 2:5: «Есть моя ошибка, не отрицаю. «Спартак» может пройти дальше, это возможно»
вчера, 20:28
«Для меня Тюкавин лучше Кордобы». Гендиректор «Динамо» Пивоваров после 5:2 со «Спартаком»
вчера, 20:17
«Спартак» не побеждает «Динамо» 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих
вчера, 19:55
Пономарев про «Краснодар»: «Они хулиганят на поле, чтобы выбить противника из равновесия. Нельзя поддаваться на провокации, Бог с ними. Я доволен ЦСКА на 150%»
вчера, 18:59
Вера после 2:1 с тульским «Арсеналом»: «Вопрос с весом закрыт, с физикой тоже все нормально. Рад, что вернулся»
вчера, 18:58
Рекомендуем