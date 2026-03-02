  • Спортс
  • Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Пока одни объясняли программу, другие резали хамон и готовили макароны. В барселонизме есть запрос на перемены»
19

Виктор Фонт: в барселонизме есть запрос на перемены.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высмеял предвыборную кампанию Жоана Лапорты.

«Мы взволнованы и более чем довольны. Мы благодарим более 5100 сосьос, которые нас поддержали. Внутри барселонизма есть запрос на перемены. Мы разнообразная группа, образцовая для барселонизма во всех отношениях. Мы хотим видеть «Барсу» честной, прозрачной и уважаемой. До сих пор мы играли на предварительном этапе, теперь наступает момент истины. У нас есть желание играть, мы справляемся со всеми иллюзиями.

Мы надеемся, что программы можно будет сопоставить. Предварительная кампания была немного странной, потому что одни объясняли программу, а другие садились на тракторы, резали хамон и готовили макароны. Мы надеемся, что сможем сравнить модели, и 15 марта все решит не то, кто лучше режет хамон», – сказал Фонт.

Лапорта приготовил макароны членам своего предвыборного штаба в ресторане, где открыт официальный пункт сбора подписей за экс-президента «Барсы»

Лапорта помыл трибуну шваброй перед матчем «Барсы» с «Леванте»: «Я так делал в армии»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Виктор Фонт
Пока одни привозили Мукунку, другие готовили борщ
Ответ smoker
Пока одни привозили Мукунку, другие готовили борщ
При этом больше навара получили те, кто привозил Мукунку
Ответ smoker
Пока одни привозили Мукунку, другие готовили борщ
Вкусный Мукунку и хороший борщ. Ну или как-то так
Зиц-председатель Фонт)
Ответ Bloom_
Зиц-председатель Фонт)
пхахахаха

при барселонизме я не сидел, не было работы
Даёшь социальный барселонизм! Хамон в каждый дом! Всем сосьос - по трактору! Партия Горячих Сосисок Грега Стилсона - наконец-то кто-то подумал об этом!
Ответ Roman Betenya
Даёшь социальный барселонизм! Хамон в каждый дом! Всем сосьос - по трактору! Партия Горячих Сосисок Грега Стилсона - наконец-то кто-то подумал об этом!
Однако отсылка.
Видели мы прошлые перемены, когда клуб хрен с солью доедал)))

А теперь хамон с макаронами!
Из доклада О.Бендера на одном из тайных заседаний:
«Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой...»
Ну когда у тебя вся программа, это уволить всех кто тебе не нравится и вернуть Месси, который отказался как-либо выступать за любого кандидата - лучше молчать про других)
Мсье фонт лучше бы тоже готовил макароны, меньше проблем бы себе наделал
Виктор Фонт берет на понт
Барселонизм - это болезнь такая или о чем он ?
Разбойники резали хамон и готовили макароны. Лапорта устанавливал фонт на своём компе.
