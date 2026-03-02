Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Пока одни объясняли программу, другие резали хамон и готовили макароны. В барселонизме есть запрос на перемены»

Виктор Фонт: в барселонизме есть запрос на перемены.

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высмеял предвыборную кампанию Жоана Лапорты .

«Мы взволнованы и более чем довольны. Мы благодарим более 5100 сосьос, которые нас поддержали. Внутри барселонизма есть запрос на перемены. Мы разнообразная группа, образцовая для барселонизма во всех отношениях. Мы хотим видеть «Барсу» честной, прозрачной и уважаемой. До сих пор мы играли на предварительном этапе, теперь наступает момент истины. У нас есть желание играть, мы справляемся со всеми иллюзиями.

Мы надеемся, что программы можно будет сопоставить. Предварительная кампания была немного странной, потому что одни объясняли программу, а другие садились на тракторы, резали хамон и готовили макароны. Мы надеемся, что сможем сравнить модели, и 15 марта все решит не то, кто лучше режет хамон», – сказал Фонт.

