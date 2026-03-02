  • Спортс
12

Камавинга не сыграет с «Хетафе» из-за проблем с зубами. Хавбеку «Реала» пришлось срочно посетить стоматолога в субботу

Камавинга не сыграет против «Хетафе».

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга пропустит матч с «Хетафе» из-за проблем с зубами.

В ответном матче с «Бенфикой» в ЛЧ (2:1) француз столкнулся с партнером по команде Раулем Асенсио. Испанца унесли с поля на носилках.

По данным As, Камавинга пришлось срочно обратиться к стоматологу в субботу, из-за чего его участие в сегодняшнем матче было под вопросом.

Сегодня утром Эдуардо окончательно исключили из состава, он не включен в заявку «Реала» на игру.

«Мадрид» примет «Хетафе» в 26-м туре Ла Лиги в 23:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
12 комментариев
Завтра зарплату получаю и тоже срочно к стоматологу иду
Ответ Роберт Абрамян_1116827024
Завтра зарплату получаю и тоже срочно к стоматологу иду
Надкюсь у тебя очень хорошая зарплата, если ты можешь починить зубы за один раз😃
Ответ Михо
Надкюсь у тебя очень хорошая зарплата, если ты можешь починить зубы за один раз😃
Нет, просто очень маленькие зубы
Было время когда с футболистами не подписывали контракт если у них на медосмотре выявили что зубы плохие. Зубы отражают состояние нашего организма.
Берегите себя
Ответ nicocastro
Было время когда с футболистами не подписывали контракт если у них на медосмотре выявили что зубы плохие. Зубы отражают состояние нашего организма. Берегите себя
Когда было такое время?
Бред не пиши
Ответ last dance
Когда было такое время? Бред не пиши
Он про Милан. В нулевые Берлускони построил медицинскую лабораторию, и там оценивали игрока в том числе, какие у них зубы
Я рубщик мяса в супермаркете, 75000р за месяц рабства
Ответ Роберт Абрамян_1116827024
Я рубщик мяса в супермаркете, 75000р за месяц рабства
Это нормально, есть люди 50 тыс не получают, вот это рабство ,их пол страны ,а кто-то вообще гутарил, что 17тыс это прожиточный минимум для великой страны и всех мужиков на погост отправил.
В нулевых , почитай
