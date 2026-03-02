Камавинга не сыграет с «Хетафе» из-за проблем с зубами. Хавбеку «Реала» пришлось срочно посетить стоматолога в субботу
Камавинга не сыграет против «Хетафе».
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга пропустит матч с «Хетафе» из-за проблем с зубами.
В ответном матче с «Бенфикой» в ЛЧ (2:1) француз столкнулся с партнером по команде Раулем Асенсио. Испанца унесли с поля на носилках.
По данным As, Камавинга пришлось срочно обратиться к стоматологу в субботу, из-за чего его участие в сегодняшнем матче было под вопросом.
Сегодня утром Эдуардо окончательно исключили из состава, он не включен в заявку «Реала» на игру.
«Мадрид» примет «Хетафе» в 26-м туре Ла Лиги в 23:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
